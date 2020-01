Les joueurs de la NFL rendent hommage à Kobe Bryant au Pro Bowl

Le monde du sport a eu le cœur brisé et stupéfait d’apprendre que Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, sont décédés dimanche dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie. Bryant, 41 ans, était sur le point d’entraîner un match de basket-ball pour les jeunes au moment de l’accident.

Le Los Angeles Times a rapporté que l’accident s’était produit dans les collines au-dessus de Calabasas peu après 10 heures, heure locale, et qu’aucune maison ou autre personne n’était touchée par l’accident. Les neuf personnes à bord ont été tuées dans l’accident.

Dimanche, la nouvelle était dans tous les esprits, y compris dans la NFL, qui tenait le Pro Bowl le même jour. Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco se rendaient également à Miami pour le Super Bowl LIV. Tout au long de la journée, un certain nombre de joueurs et d’équipes de la NFL ont donné leur avis sur Bryant et son héritage.

Le Pro Bowl a eu une sensation plus sombre dimanche

Au moment où la nouvelle de la mort de Bryant a initialement éclaté, le Pro Bowl de la NFL à Orlando venait de commencer.

Jackson Campbell Jaguars DE et MVP Defensive Pro Bowl Calais Campbell ont déclaré aux journalistes que les vestiaires de l’AFC étaient émus lorsque la nouvelle du décès de Bryant avant le match a éclaté:

Parlé à Calais Campbell qui a dit que l’équipe de l’AFC avait été informée de la mort de Kobe avant le début du match et il a déclaré que l’énergie “avait été aspirée hors de la salle”.

– Omar Ruiz (@OmarDRuiz) 26 janvier 2020

«C’est déchirant et pour nous de le découvrir dans les vestiaires avant de sortir. Beaucoup de gars étaient juste très émus », ont ajouté les Houston Texans et le quart-arrière de l’AFC Deshaun Watson pendant le match.

Dans les vestiaires de la NFC, Russell Wilson a réuni l’équipe et a dirigé une prière pour Bryant et sa famille avant le coup d’envoi.

La sécurité des Jets de New York Jamal Adams a tweeté après le match à quel point il était difficile de jouer après avoir appris la tragédie:

Rien de tout cela ne semble réel. C’était tellement difficile de sortir sur le terrain et de jouer au football aujourd’hui. Eu beaucoup de larmes. Un homme que j’ai vu grandir chaque jour est parti. Je ne sais même pas comment gérer ça. Je prie pour tout le monde, en particulier pour la famille Bryant. C’est dévastateur. pic.twitter.com/2gRTcw9V3a

– Jamal Adams (@Prez) 26 janvier 2020

La tristesse pouvait être ressentie dans tout le stade. Dans la première moitié du match, le Camping World Stadium a demandé un moment de silence pour honorer Bryant. Les fans d’Orlando ont éclaté un chant “Kobe”:

Lisa Salters de ESPN a demandé à plusieurs joueurs de la NFL au Pro Bowl leurs réflexions sur l’héritage de Bryant. Le quart-arrière partant Drew Brees a été interrogé en premier et a déclaré qu’il avait beaucoup de respect pour lui en tant que compétiteur:

“C’est une perte tragique”, a ajouté Brees.

Le MVP offensif du Pro Bowl, Lamar Jackson, a félicité Bryant pour ce qu’il avait fait pour le basket-ball.

“C’est une légende. Il a tant fait pour le basket-ball. Beaucoup de gens se tournaient vers Kobe Bryant, moi y compris. »

Lamar Jackson sur Kobe Bryant. pic.twitter.com/7guQmmGgAE

– Baltimore Ravens (@Ravens) 26 janvier 2020

“C’est l’un des GOAT – lui, MJ et LeBron”, a déclaré Jackson.

Lorsque Jackson a été repêché en 2018, Bryant a donné au quart des Ravens un maillot signé des Lakers sur lequel était écrit «merde épique»:

Le coéquipier de Jackson AFC Watson a également donné son avis sur le décès de Kobe:

«Juste pour pouvoir faire connaissance avec Kobe il y a quelques mois, il est descendu à Houston. Et maintenant, avec sa perte et sa famille, toutes mes prières à sa famille et à ses amis. C’est juste une terrible nouvelle », a déclaré Watson.

Lorsque la couverture de ESPN de la seconde moitié a commencé, les annonceurs Booger McFarland et Joe Tessitore ont partagé un moment émouvant dans le stand.

Cela pourrait très bien être le dernier match de Booger et Tessitore ensemble. Les deux devraient être félicités pour avoir fait de leur mieux étant donné qu’ils ont dû annoncer la mort de Kobe une minute après le début du match et que ce nuage persistait tout au long du match. C’est juste une situation incroyablement difficile pic.twitter.com/CULyzOz5jM

– Ben Koo (@bkoo) 26 janvier 2020

«Je n’ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. En tant que père, l’homme… », a déclaré Booger avant qu’un Tessitore étouffé ne le coupe en disant qu’il« ne peut pas y aller ».

C’était évidemment une situation difficile d’appeler un Pro Bowl tout en traitant de nouvelles comme celle-ci, mais Booger, Tessitore et Salters ont fait preuve de grâce et de professionnalisme tout au long de la diffusion. L’équipe, ainsi que les joueurs, ont fait de leur mieux pour offrir un bon match aux fans, mais ils ont également été respectueux à la suite de la tragédie.

Il y a eu des célébrations sur le terrain qui ont rendu hommage à Kobe pendant le Pro Bowl

En deuxième mi-temps, le secondeur des Packers Za’Darius Smith et ses coéquipiers de la NFC ont célébré Kobe sur le terrain avec un dribble et un recul, tir fadeaway après un sac:

Le coéquipier de Smith, le receveur des Packers Davante Adams, a également honoré Bryant après avoir marqué un touché, en pointant le ciel et en signalant «24» avec ses mains. Il a également plongé le ballon au-dessus du poteau après:

Peu de temps après, Salters a interviewé Smith et Adams à propos de leurs célébrations en l’honneur de Bryant, et ils ont donné un aperçu de ce que c’était dans les vestiaires du NFC pour entendre la nouvelle de son décès:

Smith a dit: «Mais pour ce faire, nous sommes arrivés en troisième position, nous étions comme« mec, c’est ce que nous allons faire, nous allons faire deux étapes et ensuite nous allons faire le fondu pour lui. Donc, pour que tout le monde participe en équipe, j’espère juste que cela a touché beaucoup de gens d’une manière spéciale. »

Divers autres joueurs et équipes de la NFL ont également réagi aux nouvelles de Bryant sur les réseaux sociaux.

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, a été l’un des premiers à réagir:

Tu nous manques déjà Kobe ❤️❤️

– Tom Brady (@TomBrady) 26 janvier 2020

Patrick Mahomes, chef de Kansas City Chiefs, qui se rend à Miami pour le Super Bowl LIV, a pesé sur Twitter:

Le demi de coin des 49ers Richard Sherman, qui se rendait également à Miami dimanche, était à court de mots:

Comme beaucoup de gens, les Texans de Houston DE J.J. Watt était incrédule:

Ça ne peut pas être vrai.

Ça ne peut pas être.

Vraiment vraiment horrible.

Rest In Peace Kobe.

– JJ Watt (@JJWatt) 26 janvier 2020

Les Eagles de Philadelphie, l’équipe favorite de longue date de Bryant dans la NFL, ont également publié une déclaration sur son décès:

Les Los Angeles Chargers, qui partagent un bureau avec l’une des sociétés de Bryant, ont publié une déclaration sincère:

Les Rams de Los Angeles ont fait de même:

La NFL a présenté ses condoléances aux amis et à la famille de Bryant au nom de la ligue après la fin du Pro Bowl:

L’héritage de Bryant est allé bien plus loin que la NBA et les sports. Les réactions des joueurs et des équipes de la NFL en sont la preuve.