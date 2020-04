Les joueurs de la Real Sociedad réduiront leurs salaires de 20% si la Liga n’est pas reprise

Le conseil d’administration duSociété réellea annoncé ce samedi que les joueurs de la première équipe masculine professionnelleréduira votre salaire de 20%“au cas où le concours ne reprendrait pas” et 5% “au cas où le concours finirait par être contesté”.

Selon son communiqué de presse, le club ‘txuri-urdin’ a décidé “de ne pas proposer” un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) pour “éviter tout type de mesure de travail traumatisantpendant la saison en cours. “

“Cette décision, prise avec les joueurs, nous aide à éviter des mesures traumatisantes pour le reste des travailleurs et contribue à équilibrer les objectifs économiques de l’entité face à la baisse de revenus qu’elle subit ces mois-ci après la suspension des concours “, rappelle la note.

“À ce stade, nous devons remercier la compréhension, la collaboration et la générosité que les joueurs ont maintenues à tout moment. De ces lignes, nous voulonsreconnaître l’esprit humain de notre équipe,fidèle aux principes qui représentent la Royal Society “, a poursuivi le texte signé par Jokin Aperribay, président du Conseil.

De même, le Conseil a exprimé “son amour et son soutien” à ceux “qui subissent directement les conséquences de cette pandémie”.par Covid-19.“Nous voulons présenter nos condoléances aux familles qui ont perdu un être cher au cours de ces semaines”, a ajouté la note.

“La suspension indéfinie de la Liga et la finale de la Copa del Rey affectent l’activité sportive et économique du club. Ce sont les autorités sanitaires qui ont en ce moment l’énorme responsabilité deassurer la santé de la personnes et c’est la plus haute priorité, car il ne peut en être autrement “, a-t-il souligné.

“Par conséquent, la compétition sera de retour lorsque les autorités le permettront et de la manière dont elles le permettent, car la santé des fans et des joueurs est la valeur actuelle sur tout le reste”, a-t-il ajouté. . “Si tout se passe bien et que le Covid-19 est contrôlé, il est temps de terminer la compétition”, a expliqué Aperribay.

Retour 20% du montant de l’abonnement

La réduction de salaire convenue avec les joueurs permettra également d’appliquer des mesures économiques en faveur des adeptes. “La Royal Society a décidé de reverser 20% du montant de l’abonnement de cette saison à tous nos membres”, selon l’engagement d’Aperribay.

“Nous ne savons pas si la compétition va avoir lieu et, si c’est le cas, don ne sait pas si ce sera à huis clos ou avec tous les fans dans les tribunes, c’est ce que nous aimerions tous. En tout état de cause, ces mesures seront appliquées même en cas de reprise de la compétition avec les matchs joués à porte ouverte “, a-t-il affirmé.

20% de leur cotisation sera remboursée aux membres recevant le paiement annuel. Dans une future communication,expliquer les modalités de ce retour. Pour les membres inclus dans la modalité de paiement fractionné, la collecte de la fraction qui aurait dû être facturée en avril est retardée à temps et sera facturée en appliquant la réduction proportionnellement “, a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, Aperribay a confirmé laarrêt de tous les travaux prévus. “Par un critère de stricte prudence, nous avons décidé de paralyser tous les travaux que nous avions prévus à la Reale Arena et à Zubieta. Lorsque la situation le permettra et que nous aurons un scénario définitif, nous ferons à nouveau un plan d’investissement pour réaliser les travaux qui maintenant ils sont paralysés “, a-t-il affirmé à ce sujet.

“Au-delà de ces mesures, la Royal Society mènera des travaux dans les prochains mois pour analyser la situation que cette pandémie pourrait avoir pour origine le football de base du Gipuzkoan. En ce sens, nous allons proposerconversations ouvertes avec tous les agents nécessaires-en commençant par la Fédération de football de Gipuzkoan et le Conseil provincial de Gipuzkoa- pour essayer ensemble d’atténuer les conséquences de cette situation “, a conclu le communiqué de presse.

.