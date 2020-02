Les joueurs de l’Atletico paient des billets pour les fans de Valence

L’Atlético traverse son pire moment de la saison et en plus les blessures ne l’accompagnent pas. Ils sont hors des positions de la Ligue des champions, trois points de Getafe et Séville qui marquent ces endroits avec 39 points. L’équipe est consciente de l’importance de se qualifier pour la compétition européenne maximale et c’est pourquoi elle a voulu avoir un détail avec les fans. Les joueurs, selon AS, ont décidé de payer aux fans les frais des billets pour le choc contre Valence à Mestalla.

Il faut se rappeler qu’au début, ce match allait se jouer le samedi 15 février à 21h00, mais le passage de Grenade en demi-finale a provoqué un changement d’horaire et le duel se jouera enfin le vendredi 14 à la même heure. Un total de 508 abonnés avaient demandé leur entrée pour le grand match de Mestalla, mais le changement d’horaire empêchera plus d’un d’entre eux de se rendre pour des raisons professionnelles.

C’est pourquoi le détail des joueurs devient encore plus important si possible. Les emplacements étaient à 40 euros et cela signifie que, au moins, les fans qui ne peuvent pas aller à la réunion de Mestalla ne perdent pas le droit d’entrée. L’Atletico a besoin du soutien de son stand pour sortir de ce nid-de-poule et encore plus dans cet important match contre un rival direct dans la lutte pour se qualifier pour la Ligue des Champions pour une autre année.

À l’heure actuelle, Valence est cinquième du classement avec un point de plus que les rojiblancos. L’affrontement à Mestalla en a l’air clé pour maintenir en vie les aspirations à un nouveau classement pour la Ligue des champions, mais ils doivent d’abord battre Grenade ce samedi. Conscients de l’importance que cette rencontre a acquise après les derniers résultats, les supporters n’échoueront pas et un plein est attendu jusqu’au drapeau pour encourager leur équipe et tenter d’atteindre trois points importants qui leur permettront de reprendre le chemin de la victoire et de récupérer la moral avant de visiter Valence.