Les joueurs de Liga MX ne se salueront pas pour mesurer le Coronavirus

La Ligue MX déjà pris mesures préventives par le déclenchement de Coronavirus à travers le monde et il a été décidé que les joueurs ne salueront pas la main à début des matchs.

Par une déclaration, il a été signalé que Ligue MX, MX Ascent, Liga MX Femmes, jeux des catégories Sub 20, Sub 17 et forces de base Ils adopteront ces mesures à partir du week-end.

Les protocole enfants et les arbitres ils ne peuvent pas non plus agitant Personne et l’herbe et les vestiaires des champs où les engagements sont contestés ne seront constamment désinfectés.

Une autre mesure qui a décidé Ligue MX est que, sans exception, tout joueur pour présenter une sorte de image de la grippe devrait être exclus immédiatement de tout parti officiel.

