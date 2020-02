Les joueurs de Ludogorets arrivent pour le choc de la Ligue Europa avec l’Inter Milan portant des MASQUES et des GANTS au milieu d’une épidémie de coronavirus en Italie

Ludogorets est arrivé à Milan avec des masques et des gants pour se protéger des coronavirus avant leur affrontement avec l’Inter en Ligue Europa jeudi.

L’Italie est devenue le dernier pays à avoir connu une épidémie et divers événements sportifs, dont les Six Nations, ont été touchés.

Les joueurs de Ludogorets se sont protégés contre le virus

Douze personnes sont mortes de la maladie en Italie et le pays a signalé un total de 374 cas.

Et la partie bulgare Ludogorets ne prenait aucune chance à leur arrivée à Milan.

L’entraîneur de fitness de Ludogorets dit que l’épidémie a eu un grand impact sur la préparation de son équipe pour le match retour alors qu’ils tentent de renverser un déficit de 2-0.

“Cela a transformé nos plans car nous étions censés rester à Milan pendant deux nuits, arriver la veille et repartir le lendemain”, a-t-il expliqué au magasin espagnol Mundo Deportivo.

«Au lieu de cela, nous quittons maintenant Milan juste après le match. Pendant notre séjour, on nous a demandé de rester dans nos chambres d’hôtel aussi longtemps que possible, de sortir juste pour manger et d’essayer de ne pas interagir avec le personnel de l’hôtel.

“Ça va être un grand match dans un magnifique stade, même s’il est vide.”

Quatre matches de Serie A ont été reportés ce week-end alors que le bug tueur commence à faire surface dans différentes parties du pays.

Pendant ce temps, le voyage de l’Italie à Dublin pour affronter l’Irlande dans les Six Nations a également été reporté.

La Chine, où le virus est apparu pour la première fois, a signalé 77 658 cas et 2 663 décès.

