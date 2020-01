Les joueurs de tennis français Humbert et Paire discuteront du sceptre à Auckland

Auckland, Nouvelle-Zélande, 17 janvier (Prensa Latina) Les Français Ugo Humbert et Benoit Paire discuteront demain du sceptre du tournoi de tennis de cette ville, après avoir battu aujourd’hui en demi-finale respectivement l’Américain John Isner et le Polonais Hubert Hurkacz.

Humbert, 21 ans, a éliminé l’Américain John Isner, quatrième tête de série, 7-6 (7/5) et 6-4, et Paire, cinquième pré-qualifié, a eu besoin de près de deux heures pour battre Hurkacz avec des partiels de 6- 4, 6-7 (1/7) et 6-2.

Ce vendredi, Humbert a remporté tous les points qu’il a joués avec son premier service contre Isner’s 72, qui a également donné cette statistique au deuxième service (80 à 73 pour cent), en plus de ne pas obtenir de pause par l’un des Européens.

Le Français n’a pas non plus connu une meilleure efficacité avec le service initial (68 contre 77%), dans les unités obtenues par faute directe (quatre à 12) et double (trois par quatre).

Demain Humbert tentera de libérer ses médaillés lors de sa première finale dans le circuit professionnel devant un adversaire qui chérit trois couronnes: Bastad (2015), Marrakech (2019) et Lyon (2019), tous trois sur terre battue.

Le concours d’Auckland, l’un des derniers préparatifs avant l’Open d’Australie qui commence lundi, se joue sur une surface dure et distribue 610 mille dollars en prix et points pour le classement mondial.

