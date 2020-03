Les joueurs de XFL qui pourraient être les prochains à signer avec une équipe de la NFL

La saison 2020 de la XFL n’a duré que cinq semaines, mais elle n’a pas pris fin en raison de l’échec de la ligue. Peu de temps après que l’épidémie de coronavirus a provoqué l’annulation ou le report de pratiquement tous les grands événements sportifs, la XFL a emboîté le pas. Alors que la ligue nous a donné beaucoup d’enthousiasme tout au long de sa saison raccourcie, plusieurs joueurs ont prouvé qu’ils valaient la peine de trouver un autre emploi dans la NFL.

Le quart-arrière P.J. Walker a été le premier joueur de la XFL à être recruté, suivi du demi de coin Deatrick Nichols et du quart-arrière Jordan Ta’amu. Ils ne seront probablement pas les derniers.

Passons en revue les gars que certaines équipes de la NFL devraient regarder, ventilés par position.

Infraction

Josh Johnson, QB: Johnson n’a pas commencé avant la semaine 2, mais il a tout de même lancé 1 076 verges (bon pour la deuxième place de la ligue) et 11 touchés avec seulement deux interceptions.

Johnson, qui a 33 ans, a joué pour 13 équipes différentes de la NFL depuis 2008. Il a joué le plus récemment en saison régulière en 2018 avec Washington. Il a rejoint les Lions lors de la dernière pré-saison et n’a pas été inscrit sur la liste, et il a presque signé de nouveau avec eux l’année dernière après que Matthew Stafford a été placé dans la réserve des blessés. Mais la XFL a empêché que cela se produise.

Compte tenu de l’expérience de Johnson en tant que remplaçant et de ses performances impressionnantes cette saison, il pourrait se retrouver sur une liste de la NFL très bientôt.

Storm Norton, OT: Les Wildcats de LA ont choisi Norton comme leur choix numéro 1 au repêchage de la XFL. L’ancien joueur de ligne offensive du Temple a été recruté par l’équipe d’entraînement des Lions en 2017 et a été appelé sur la liste des 53 joueurs pour un match. Il a ensuite eu des séjours avec les Cardinals et les Vikings, mais a été levé par le Minnesota en août dernier.

Cam Phillips, WR: Le défenseur des Houston Roughnecks a mené la XFL en réception avec 455 verges au total et neuf touchés sur 31 captures. Il était tellement bon chaque semaine, il a été nommé la star de la ligue de la semaine pour 60% de la saison!

Pour la troisième fois en cinq semaines, Cam Phillips est votre star de la semaine XFL.

Semaine 5: 10 captures, 122 yards, 2 TDs.

Saison: 31 captures, 455 yards 9 TDs. pic.twitter.com/BC370KS2kF

– XFL (@ xfl2020) 10 mars 2020

Phillips est sorti de Virginia Tech en 2018 et a signé avec les Bills en tant qu’agent libre ce printemps. Il faisait partie de l’équipe d’entraînement de Buffalo avant d’être appelé sur la liste active en octobre, mais il n’a eu qu’une prise en deux matchs avant d’être annulé le mois suivant. Il a rejoint l’équipe d’entraînement avant d’être libéré en août dernier.

Donald Parham, TE: Parham a terminé avec 305 verges et quatre touchés pour les Renegades de Dallas, qui se sont classées troisièmes de la ligue et ont accumulé 174 verges de plus que tout autre bout serré. À 6’8 ’, 240 livres, il a une grande taille pour un bout serré. La classe de repêchage de cette année pour les manches serrées n’est pas très profonde non plus, donc il pourrait être un bon choix pour une équipe qui cherche toujours de l’aide sur le poste.

Parham n’a pas été repêché du Stetson College en 2019. Il a passé du temps avec les Lions et Washington, mais n’a pas joué en saison régulière.

De’Veon Smith, RB: Smith a mené la XFL dans les verges au sol avec 365 verges cette saison. L’ancien porteur de ballon du Michigan avait eu de brefs séjours avec les Dolphins et Washington en 2017 et 2018, et avait joué pour les Orlando Apollos de l’AAF l’année dernière.

La défense

Will Hill, S: La sécurité des BattleHawks a terminé troisième de la ligue en plaqués en solo avec 27 au total et a eu deux interceptions.

Hill était un agent libre non repêché de Floride en 2011 et a joué avec les Giants et les Ravens pendant deux ans chacun. Il a également joué dans la Arena Football League, la CFL et l’AAF.

Steven Johnson, KG: Johnson a mené la ligue dans les plaqués combinés, avec 48 au total. Il a fait partie de diverses équipes de la NFL depuis qu’il est sorti du Kansas sans repêchage en 2012. Plus récemment, il était avec les Ravens en 2017.

Il a 31 ans, cependant, une équipe devrait donc être à la recherche d’un LB avec de l’expérience pour trouver un ajustement.

Cedric Reed, Bord: Le défenseur des Wildcats de LA avait trois sacs cette saison, cinq coups sûrs de quart et un échappé forcé.

Reed n’a pas été repêché du Texas en 2015 et a eu de courts séjours avec les Bills and Dolphins, mais il n’a jamais fait partie de l’équipe.

Cavon Walker, Bord: L’ailier défensif des Gardiens de New York a mené la ligue avec 4,5 sacs et neuf coups sûrs en cinq matchs.

Walker n’est pas sorti du Maryland en 2018, mais il a passé du temps en pré-saison avec les Bears de Chicago et les Chiefs de Kansas City. Walker ferait un excellent joueur de camp avec le potentiel d’être plus que cela avec une équipe de la NFL.

Équipes spéciales

Austin MacGinnis, K: Le botteur des Renegades a inscrit 10 buts en tête de la ligue cette saison, sans en rater un seul.

John Santiago, retourneur: L’homme de retour des Vipers a mené la ligue dans les yards de retour avec 440 à travers cinq matchs.

Joueurs déjà signés

Ce n’est pas le premier tir de Nichols dans la NFL. Après avoir signé avec les Cardinals en tant que joueur autonome non repêché hors du sud de la Floride en 2018, il a été signé et re-signé plusieurs fois au cours de l’année. Il a finalement été levé en août dernier.

Jordan Ta’amu, QB, Chiefs de Kansas City: Le signaleur des BattleHawks de St. Louis a lancé pour 1 050 verges et cinq touchés en cinq matchs. Il a également terminé dans le top 10 en se précipitant avec 217 yards. Son meilleur match est survenu lors de la semaine 4 contre les Dragons de Seattle, terminant 20 des 27 avec 327 verges et un touché:

L’ancien produit Ole Miss a aidé les BattleHawks à terminer deuxièmes en attaque totale, avec une moyenne de 349,6 par match. Ta’amu a passé un peu de temps avec les Texans et les Raiders pendant l’intersaison 2019, mais n’a pas fait sa liste.

Il a signé avec les Chiefs le 23 mars pour concourir pour une place pour sauvegarder Patrick Mahomes.

P.J. Walker, QB, Panthères de la Caroline: Il semble que Carolina ait trouvé au moins une de ses sauvegardes pour Teddy Bridgewater. Walker, qui a signé le 23 mars, a mené la XFL avec 1 338 verges au sol et 15 touchés. L’ancien remplaçant des Colts a montré qu’il peut aussi jouer sur la course sous pression:

Les Panthers ont échangé QB Kyle Allen peu de temps après, il semble donc que Walker, avec Will Grier, se disputera le travail de sauvegarde en Caroline.

Nous mettrons à jour ce message si plus de joueurs atterrissent sur des équipes d’ici la fin de l’intersaison NFL.