Les joueurs demandent de ne pas précipiter l’annulation d’Iberdrola

Madrid L’Association des clubs de soccer féminin (ACFF) a demandé à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) de ne pas terminer la saison en première division et au défi Iberdrola, la deuxième catégorie, et de demander la participation des clubs féminins pour choisir leur futur après la pandémie de coronavirus.

«De l’ACFF, nous réitérons l’importance que la RFEF ait la participation et l’opinion de l’ACFF et de ses clubs lors de la prise de décisions qui pourraient affecter les championnats de football féminin.

Les équipes sont pleinement conscientes de la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés en tant que société, indiquent-elles dans un communiqué après la réunion des 13 premiers et 25 seconds clubs.

En cas de reprise de l’activité, tout scénario ou hypothèse pouvant impliquer sa reprise serait toujours compris dans le cadre d’une stricte conformité et approbation des agences de santé compétentes, et toujours avec les garanties les plus absolues permettant de préserver la santé de tous ceux qui ils font partie de la compétition, ajoutent-ils.

Cependant, c’est la volonté des clubs, à condition que toutes les garanties soient en place, de pouvoir terminer la saison. De plus, les clubs ACFF comprennent qu’une solution ou une réponse homogène ne peut pas être appliquée à toutes les compétitions. Chacun a des caractéristiques très spécifiques, et l’impact de toute décision peut être très différent selon les circonstances, ajoute l’Association.

De cette façon, les 13 équipes de première division et le conseil de deuxième division comprennent qu’il est imprudent de prendre la décision de mettre fin au championnat à ce stade.

