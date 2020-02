Les joueurs des Chiefs nous ont dit ce qu’ils aiment le plus d’Andy Reid

MIAMI – Passez quelques minutes à écouter Andy Reid parler de son équipe, de ses joueurs ou de sa famille et il est facile de comprendre pourquoi chaque membre des Kansas City Chiefs aime absolument son entraîneur-chef et pourquoi il ne veut rien de plus que le regarder lever. le trophée Lombardi en l’air dimanche soir.

Reid sait comment transporter une chambre. Il l’a fait tous les jours cette semaine ici à Miami tout en parlant de la façon dont il est amusant de travailler avec Patrick Mahomes, ou à quel point il est excité pour ses joueurs de participer au Super Bowl, ou comment ses nombreux petits-enfants continuent de le garder jeune et vieux en même temps.

C’est juste spécial.

Travis Kelce, qui n’a pu sourire que cette semaine en parlant de «Big Red», a été l’un des nombreux joueurs à m’expliquer cette semaine pourquoi il aime tant son entraîneur. Kelce était également fier de partager qu’un certain nombre d’anciens joueurs de Reid ont tendu la main aux étoiles depuis le match de championnat de l’AFC pour lui dire combien ils veulent que les Chiefs obtiennent à Reid sa première victoire au Super Bowl.

Les chefs sont amoureux de Big Red, pour de nombreuses raisons. Et ici, ils expliquent pourquoi:

Travis Kelce, TE

Je l’aime pour m’avoir donné une chance de jouer dans la Ligue nationale de football. Je l’aime pour la confiance qu’il me donne sur le terrain de football pour trouver un moyen d’aider son équipe à gagner. Tout ce que je peux faire, c’est sortir et jouer ma queue pour lui à chaque fois. Tu dois aimer (son) fanfaron, mec. Les chemises. Il est comme un vétérinaire dans le jeu en ce qui concerne les baskets – les gens ne savent pas. Il avait des papas, des vieux monarques et des Air Force 1 depuis des années.

Frank Clark, LB

Son cœur. L’entraîneur Reid a un grand cœur. J’ai joué pour Pete Carroll et d’excellents entraîneurs à l’université mais l’entraîneur Reid, son cœur est comme l’or. Il a vécu tellement de choses, il a vécu des choses. Il suffit de s’occuper de sa famille et des choses qu’il a dû surmonter avec son fils – il est une véritable inspiration pour beaucoup d’entre nous ici qui ont vraiment besoin de ces conseils ou qui peuvent comprendre la lutte. Chapeau à l’entraîneur et à tout ce qu’il fait pour nous. Ce sont les petites choses que les gens ne comprennent pas ce qu’il fait pour nous qui nous donnent un avantage supplémentaire.

Je ne veux rien faire de plus dans ce monde que d’entraîner son Super Bowl.

Patrick Mahomes, QB

L’amour qu’il a pour le jeu, je veux dire qu’il est inégalé. Avec l’éthique de travail et le temps qu’il consacre, mais en même temps, il est capable d’en profiter chaque minute et de s’amuser à le faire. Donc, la façon dont il est capable de nouer des relations avec tout le monde et d’avoir un sens de l’humour tout en étant suffisamment sérieux pour tirer le meilleur parti de nous est ce qui nous a amenés ici et c’est pourquoi nous sommes sur cette scène.

Tyreek Hill, WR

J’adore le fait qu’il est toujours prêt à vous écouter quoi qu’il arrive. Avec mes circonstances et ce que j’ai vécu, j’ai pu parler à l’entraîneur Reid après ces choses et il était honnête et m’a dit ce qu’il pensait et m’a donné des conseils concrets. La plupart des gars n’apprécient pas, mais j’apprécie vraiment l’entraîneur Reid d’être là pour moi.

Dustin Colquit, P

C’est un père de famille – j’ai cinq enfants, il a cinq enfants. Nous avons beaucoup de similitudes à cet égard. Il était un parieur, si jamais je barbotais, il me le faisait savoir toutes les quelques années: «Tu sais que j’étais un parieur, un parieur de toutes les villes.» Et je me dis: «Oh oui, j’ai vu le Punt, Pass et Kick (vidéo) ‘et il vous donnera le look. C’est juste un homme formidable, quelqu’un qui est amusant à jouer, c’est pourquoi tout le monde veut gagner pour lui parce que lorsque vous entrez dans un système comme le sien, non seulement vous vous épanouissez et voulez entrer au travail, mais il change votre vie – c’est le moyen facile de le dire. Il change votre façon de faire les choses et il vous donne toujours une nouvelle perspective sur la façon d’aborder quelque chose et il change donc également la façon dont vous gérez votre entreprise.

Harrison Butker, K

J’adore sa constance.

Il nous dit toujours: «Je ne dirai jamais rien de négatif aux médias que je ne vous ai pas dit en premier», je pense que cela montre à quel point il se soucie de nous. Si nous avons une mauvaise perte ou quelque chose qu’il viendra mardi enjoué, vous savez “Nous allons apprendre du film mais nous sommes passés à autre chose” et il a toujours ces doublures qui sont si drôles. À chaque réunion, il a une doublure qui est vraiment drôle. C’est unique, c’est Andy Reid, c’est génial et j’adore ça chez lui.

Anthony «Saucisse» Sherman, FB

Je pense que c’est juste qu’il nous traite comme des hommes et qu’il a un grand sens de l’humour. Il le garde vivant, amusant et jeune. Pour lui, aller là-bas et faire ce qu’il fait est phénoménal.

Il m’appelle «saucisse», je pense qu’il trouve beaucoup de surnoms de nourriture. Sa personnalité et son cœur sont les plus grandes choses. Il aime tous ses joueurs. Il a juste un grand cœur pour le jeu et aime faire ce qu’il fait.

Eric Bieniemy, Coordinateur offensif

Il est comme un grand mentor, une figure paternelle, il a une attitude autoritaire à son sujet – et il a une séquence moyenne. C’est un entraîneur intelligent, mais c’est un gars avec qui vous pouvez toujours parler de tout. C’est ce qui rend l’entraîneur Reid spécial. Sa porte est toujours ouverte et il n’y a rien de trop petit ou de trop grand dont vous ne pouvez pas parler. Il embrasse simplement les gens et je pense que c’est ce qui a fait de lui l’entraîneur aimable et respecté qu’il est. Si vous le connaissez depuis des années, vous entendrez des gars dire exactement la même chose à son sujet – de ses jours où il a été entraîneur à Green Bay à ses jours à Philadelphie – les gens l’aiment. Il a juste cette personnalité que tout le monde veut côtoyer.

Demarcus Robinson, WR

Juste sa personnalité et la façon dont il se connecte avec ses gars. Nous l’aimons. Nous voulons qu’il obtienne cette bague et ce trophée. J’adore faire partie de cette équipe avec lui.

Il donne beaucoup de conseils – je pourrais passer du coaching à de simples leçons de vie. Il nous donne des leçons tous les jours juste le regarder et être coaché ​​par lui est une leçon pour moi. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vous rendre à son bureau et lui parler et c’est juste un gars normal.

Matt Moore, Backup QB

Juste sa personnalité et sa façon de vivre au quotidien. Il se soucie des gars en tant que personnes et joueurs. C’est juste une personne amusante et c’est amusant d’être avec lui. Il a un excellent moyen de motiver que vous l’appréciez. C’est juste un bon gars avec une grande personnalité. Il a des effets sonores quand il parle, il fait constamment des mouvements de la main et il est juste amusant d’être autour.

.