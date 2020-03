Les joueurs des Mets pourraient envoyer les Yankees dans un échange pour Miguel Andújar

À qui les Mets pourraient-ils livrer pour Andújar? | Mark Brown / .

Échangeriez-vous Steve Matz contre Miguel Andujar?

Les Mets devraient-ils sortir et nommer Edwin Diaz de plus près? @Matthewcerrone répond à ces questions et plus dans son sac de courrier d’entraînement de printemps https://t.co/93ltPaXaOC pic.twitter.com/XIjSOXi0b3

– SNY (@SNYtv) 6 mars 2020

Les #Yankees seraient fous de penser sérieusement à échanger Miguel Andujar contre les #Mets pour Steven Matz, écrit @JasonKeidel. https://t.co/gfDfargzST pic.twitter.com/OqSRwMOS6x

– WFAN Sports Radio (@ WFAN660) 5 mars 2020