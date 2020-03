Les joueurs du Barça accepteraient une baisse des salaires en raison de la crise des coronavirus

Le Barcelone se prépare encore au cas où la pandémie de coronavirus Il continue de s’allonger, ce qui pourrait entraîner des difficultés économiques dans l’entité catalane. Pour lui, Josep Maria Bartomeu, Le président du Barça, et les capitaines ont déjà eu des conversations au cours desquelles toutes les parties ont compris que si un effort devait être fait, cela se fera sans problèmes majeurs. Les joueurs comprennent l’état exceptionnel et compliqué qui est vécu, comme l’explique As.

La suspension ne laisse pas seulement les équipes sans revenus du box-office ou des droits de télévision, l’arrêt de leurs activités quotidiennes les alourdit dans une multitude d’aspects qui nuisent considérablement à l’économie des clubs de football. Pour cette raison, les dirigeants de Barcelone ont déjà averti les dirigeants lors de la réunion tenue plus tôt dans la semaine que ces pertes seraient irrécupérables, de sorte qu’ils pourraient avoir à repenser le budget de 1047 millions d’euros approuvé lors de la dernière assemblée des délégués.

Les discussions ne sont pas encore très avancées entre le club et l’équipe, car tout est incertain. Cependant, les deux parties sont claires qu’elles collaboreront autant que possible afin que cette situation soit surmontée de la meilleure façon possible. Barcelone espère que lors de la réunion que la CEA tiendra lundi, ce sujet sera discuté et qu’il parie sur une performance collégiale.