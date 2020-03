Les joueurs du Barça feront un don pour que les autres employés reçoivent 100% de leur salaire

Leo Messi a élevé la voix ce lundi. En tant que capitaine de Barcelone, l’Argentin a publié un communiqué dans lequel, en plus de lancer plusieurs fléchettes au conseil d’administration du club, il a précisé que la première équipe ne s’était jamais opposée à une baisse de salaire, mais que les footballeurs avaient également décidé de donner une autre partie de leurs émoluments à que le reste de les travailleurs de l’entité peuvent recevoir 100% de leur salaire.

“Le moment est venu d’annoncer que, outre la réduction de 70% de notre salaire pendant l’état d’alarme, nous allons faire quelques cotisations également pour que les employés du club puissent toucher 100% de leur salaire tant que cette situation dure. Si nous ne parlions pas jusqu’à présent, c’est parce que la priorité pour nous était de trouver des solutions réelles pour aider le club, mais aussi pour ceux qui seraient le plus touchés par cette situation “, a expliqué l’Argentin dans sa déclaration, dans laquelle il souligne plusieurs Parfois à Bartomeu et à sa famille pour leur gestion de la crise des coronavirus.

Quelques minutes après la publication de Messi, le Barça en a également parlé à travers ses canaux officiels confirmant que les contributions des joueurs serviront à ce que le personnel non sportif puisse percevoir son plein salaire pendant ces semaines de crise: “Dans le cas de la première équipe de football, la réduction sera de plus de 70 pour cent initialement soulevé par le club. Cette contribution supplémentaire de l’équipe, plus la contribution que le club apportera, garantira 100% des salaires de tout le personnel non sportif, qui subira une ERTE cette semaine. Le club tient à remercier l’implication de ses athlètes professionnels, dans une situation aussi exceptionnelle que celle engendrée par cette urgence sanitaire.

