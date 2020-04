Les joueurs du Bayern Munich reprendront leur entraînement en “petits groupes” lundi pour la première fois depuis la suspension de la Bundesliga, confirment les champions allemands

Les joueurs du Bayern Munich devraient reprendre leur entraînement pour la première fois depuis la suspension de la Bundesliga le 13 mars.

Les clubs allemands de haut vol recommandés ne devraient pas s’entraîner avant le dimanche 5 avril et les rythmeurs de division accueilleront les joueurs en petits groupes à partir de lundi.

Les joueurs du Bayern Munich reprendront l’entraînement lundi

Un communiqué du club disait: «La première équipe du FC Bayern Munich reprendra son entraînement en petits groupes à partir du lundi 6 avril.

«Cela se fera en coordination avec la politique gouvernementale et les autorités compétentes. Il va sans dire que toutes les règles d’hygiène seront strictement respectées.

«La formation aura lieu en l’absence de tout membre du public.

Donner à COVID-19 le carton rouge

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus tôt nous pourrons retourner dans le pub, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct …

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

«Afin de ralentir davantage la propagation du coronavirus, le FC Bayern demande aux fans de continuer à suivre les instructions des autorités et, par conséquent, de ne pas vous rendre sur le terrain d’entraînement du FC Bayern.

Pendant ce temps, Kyle Walker a présenté ses excuses après que le défenseur de Man City ait ignoré les directives du gouvernement sur le coronavirus et organisé une «soirée sexuelle» pendant le verrouillage.

Bien qu’il ait exhorté les fans à rester chez eux mercredi, il est allégué que l’international anglais a invité un ami et deux prostituées dans son appartement du Cheshire la nuit précédente.

“Je veux profiter de cette occasion pour présenter des excuses publiques pour les choix que j’ai faits la semaine dernière et qui ont abouti à une histoire aujourd’hui (dimanche) sur ma vie privée dans un journal à sensation”, lit-on dans la déclaration de Walker.

«Je comprends que ma position de footballeur professionnel entraîne la responsabilité d’être un modèle. En tant que tel, je tiens à m’excuser auprès de ma famille, de mes amis, du club de football, des supporters et du public pour les avoir abandonnés.

«Il y a des héros qui font une différence vitale pour la société en ce moment, et j’ai tenu à aider et à souligner leurs sacrifices incroyables et leur travail de sauvetage au cours de la semaine dernière.

«Mes actions dans cette affaire sont en contraste direct avec ce que j’aurais dû faire concernant le verrouillage. Et je veux réitérer le message: Restez à la maison, restez en sécurité. »

.