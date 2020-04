Les joueurs du Mx Ascent présentent des propositions pour maintenir la division

▲ Roberto Nurse, attaquant des Mineros de Zacatecas, était l’un des joueurs qui a dénoncé la situation grave à laquelle les footballeurs devaient faire face avant la disparition d’Ascenso MX.Photo Jam Media

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. a10

Le projet de disparition du Mx Ascent a suscité une telle controverse qu’Enrique Bonilla, président de la Mx League, a dû faire une visioconférence avec les joueurs de la soi-disant Silver League, qui ont exprimé leur désaccord avec une décision qui mettait en péril le travail et le revenu de jusqu’à 78 pour cent des footballeurs de cette catégorie.

Nous avons déjà eu une approche avec Bonilla, qui a expliqué ses points de vue et écouté les nôtres, car ceux d’entre nous qui sont les plus touchés sont les joueurs. Au moins, il a promis de porter nos propositions à l’Assemblée des propriétaires (première division), qui décidera si le Mx Ascent sera éliminé, a expliqué Roberto Nurse, devant Mineros et qui était en visioconférence.

Nous dépendons des propriétaires. Bonilla nous a dit que, comme nous, il est un employé de plus et que les décideurs sont les propriétaires des équipes, a-t-il déclaré.

Lors de la réunion, tenue à distance par précaution par Covid-19, deux représentants de chacun des 12 campus Ascent ont participé, Enrique Bonilla et Álvaro Ortiz, président de l’Association mexicaine des joueurs de football.

Les propositions des joueurs étaient claires: libérer la limite d’âge dans la ligue de développement, qui avait un âge maximum de 23 ans, et ne pas abolir la promotion. Bien qu’ils ne soient pas contre la suspension de la descente de la Ligue Mx.

La seule chose que nous demandons, c’est que lorsque les autorités sanitaires l’indiquent, nous pouvons terminer le tournoi sur le terrain, comme il se doit. Deuxièmement, qu’il soit autorisé à passer à l’équipe qui gagne sur le terrain sur le plan sportif. Troisièmement, que la promotion continue d’exister. Il n’y a aucune raison de faire disparaître la Ligue et donc de couper avec la carrière de nombreux joueurs, a expliqué l’attaquant des Miners.

L’infirmière a reconnu que plusieurs joueurs sont confrontés à l’incertitude et à la crainte des répercussions économiques qui se produiront si Ascenso Mx se transforme en une ligue de développement liée à l’âge.

Le revenu de nos familles serait perdu, même si vous avez une entreprise, un investissement, ne génère pas la même chose qu’un contrat de football. Les propriétaires investissent pour chercher de la promotion, pour multiplier la valeur de leur franchise et que cette possibilité est refusée aujourd’hui, c’est de l’argent jeté à la poubelle.

Il a précisé que les mêmes joueurs continueront de se battre avec une campagne pour défendre leur travail et la Ligue de promotion, tout comme ils l’ont fait hier après que les épouses de plusieurs footballeurs ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour indiquer les dommages qu’ils subiraient.

Le groupe de résistance qui a voté contre l’élimination de l’Ascension est composé de mineurs de Zacatecas, de Correcaminos de l’UAT, de Leones Negros de l’UdeG et de Venados de Mérida.

Roberto Hernández, entraîneur des Correcaminos, a souligné que la disparition sur le circuit d’argent provoquerait un effet domino, il est donc temps pour tous les joueurs de la Ligue Mx et d’autres catégories de démontrer leur union.

L’AMF existe, mais je ne sais pas combien elle bénéficie du soutien des grands joueurs de la Mx League, de ceux qui sont à l’étranger ou d’anciennes figures nationales, a-t-il dit, soulignant que cette décision affectera également les éléments de la première division, où ils pourraient devenir moins chers. contrats.

Il a noté que les joueurs de promotion s’inquiètent du fait que les chiffres globaux indiquent que 78% des footballeurs n’ont pas de place dans la ligue de développement en raison de l’âge, c’est un nombre très élevé d’éléments qui seraient au chômage, en plus des accessoires , masseurs, cuisiniers, qui seront également concernés.

Il a dit que les dirigeants de la Ligue Mx profitent de la situation du Covid-19 pour éviter de vous voir face à face dans les négociations, mais Correcaminos lèvera la voix pour signaler les aspects qu’ils ne voient pas ou ne veulent pas voir, car cela ne signifie pas une stagnation dans le football mexicain, mais un revers.

Alors qu’au Mexique, ils essaient de créer une ligue de développement, malgré le fait que les catégories U17 et 20 existent déjà, la MLS des États-Unis a également annoncé la création d’un tournoi élite pour les jeunes, qui comprendra des compétitions régionales et nationales avec des formations internationales.

Nous nous tournons vers la Coupe du monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, maintenant plus que jamais, c’est à nous d’établir une compétition qui établit une nouvelle norme pour le jeu d’élite des jeunes et permet aux athlètes d’atteindre leur plein potentiel, a déclaré Todd Durbin. , Vice-président exécutif MLS des joueurs et de la compétition.

.