Les joueurs entraînés par Pep Guardiola qui ont marqué le plus de buts dans leur ligue

Guardiola est l’un des techniciens les plus performants de tous les temps. Un révolutionnaire du football qui a remporté des titres partout où il est allé et qui a amélioré tous les joueurs qui étaient sous ses ordres. Certains d’entre eux ont même fait de grands buteurs. Ce sont ces joueurs, le plus de buts marqués avec Guardiola en Ligue.

5. Thomas Muller (Bayern Munich) – 46 buts

L’Allemand a coïncidé avec Guardiola à partir de la saison 13/14, date à laquelle l’entraîneur est arrivé à Munich, jusqu’à la fin de la saison 15/16. Au cours de cette période, l’international allemand a marqué un total de 46 buts sous les ordres de l’actuel entraîneur de City.

4. Robert Lewandowski (Bayern Munich) – 47 buts

Un seul but de plus a été marqué par son coéquipier Robert Lewandowski. Bien sûr, le Polonais a atteint sa marque en une saison de moins depuis qu’il est sorti du Borussia Dortmund une saison après l’arrivée de Guardiola – le 14/15.

3. Raheem Sterling (Manchester City) – 53 buts

Sterling doit beaucoup à Guardiola en tant que joueur. Après avoir explosé à City, il a quelque peu stagné jusqu’à ce que le manager reprenne City à l’été 2016. Depuis, il a évolué en tant que joueur et réalise de grands records de score. À ce jour, il a 53 buts avec Guardiola à sa tête.

2. Sergio “Kun” Agüero (Manchester City) – 75 buts

Agüero n’a pas encore réussi à obtenir le prix du meilleur buteur de Premier League avec Guardiola sur le banc – s’il l’a fait en 2015 – mais dans toutes les campagnes, il a dépassé la barrière des 20 buts et dans celui-ci, avant la pause, J’y étais.

1. Lionel Messi (FC Barcelone) – 138 buts

Lui seul pouvait être en tête de liste. Il ne double pas peu au deuxième, mais c’est que les meilleures figures de Messi en tant que joueur ont été vues avec Guardiola comme son entraîneur. L’année où il a marqué le plus de buts dans la Ligue – 50 buts – était la dernière saison de Guardiola en tant qu’entraîneur du Barça.