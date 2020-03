Les joueurs les plus surévalués au cours de chacune des 5 dernières années

1. 2019 – Sean Longstaff

Ce milieu de terrain qui avait fait une belle apparition sous le maillot de Newcastle n’était plus le même une fois qu’une passe de 25 M £ pour Manchester United avait été déjouée. Longstaff a baissé son niveau, n’a pas bien géré la pression d’être la grande promesse de son équipe et n’a pas été bien conseillé par son environnement.

2. 2018 – Aleksandr Golovin

Une bonne performance lors de la Coupe du monde en Russie avec l’équipe locale a donné une importance sans précédent à ce milieu de terrain né en 1996. Monaco est allé à sa recherche et a payé 30 millions d’euros pour un joueur qui n’en valait pas la peine.

3. 2017 – Dominic Solanke

Ballon d’or de la Coupe du Monde U20 disputé en Corée du Sud en mai et juin 2017, Benanke s’est imposé comme une grande promesse du football anglais. Quand beaucoup pensaient qu’il y avait un nouveau Rooney, Benanke ne savait pas comment maintenir ce niveau incroyable et après un bref passage à Liverpool, il est aujourd’hui footballeur à Bournemouth.

4. 2016 – Renato Sanches

Le Bayern Munich a déboursé 35 millions d’euros pour ce joueur venu de Benfica avec le label de future star. Les années ont passé et Renato Sanches n’est pas passé pour être un bon footballeur, jamais à la hauteur des attentes qui lui étaient imposées.

5. 2015 – Jordon Ibe

Alors que Raheem Sterling est allé de Liverpool à Manchester City, à Anfield, ils ne sont pas devenus trop de problèmes car ils pensaient avoir le remplaçant idéal à Ibe. Rien n’est plus éloigné de la réalité. En deux saisons, il n’a marqué qu’un but en Premier League et ne s’en est pas beaucoup mieux sorti des années plus tard à Bournemouth.