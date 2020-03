Les joueurs NBA les mieux payés de tous les temps

Je ne suis pas sûr qu’il y ait jamais eu de mauvais moment pour être un joueur de la NBA, mais l’ère moderne a été particulièrement lucrative pour les joueurs même médiocres.

Il y a beaucoup d’argent qui circule dans la ligue aujourd’hui et tous ces contrats massifs sont distribués aux meilleurs joueurs de la ligue. Il semble même que les joueurs de niveau intermédiaire engrangent également de l’argent. Les gens qui n’ont jamais été All-Stars tirent profit.

Alors que les offres deviennent de plus en plus importantes, les joueurs de la liste des gains de tous les temps de la NBA commencent à changer. Même au cours des dernières années, de nouveaux noms apparaissent et occupent de nouvelles machines à sous.

Vous voulez savoir à quoi ressemble la liste? Nous vous avons ici. Il s’agit d’une liste des joueurs NBA les mieux payés de tous les temps, selon les données Spotrac.

1. Kevin Garnett: 334 304 4240 $

© Photo: Adam Glanzman-.

2. Kobe Bryant: 323 312 307 $

© Photo: Jordan Strauss-Invision-AP, dossier

3. LeBron James: 306 984 009 $

© Photo: Nelson Chenault-USA TODAY Sports

4. Shaquille O’Neal: 286 344 668 $

© Photo: Kevork Djansezian-.

5. Chris Paul: 260 957 260 $

© Photo: Noah K. Murray-USA TODAY Sports

6. Dirk Nowitzki: 251 646 362 $

© Photo: Tony Gutierrez-AP

7. Carmelo Anthony: 248 940 171 $

© Photo: Steve Dykes-AP

8. Tim Duncan: 242 024 800 dollars

© Photo: Jeremy Brevard-USA TODAY Sports

9. Dwight Howard: 240 096 336 $

© Photo: Nelson Chenault-USA TODAY Sports

10. Chris Bosh: 239 063 622 $

© Photo: LM Otero-AP

11. Kevin Durant: 225 382 333 $

© Photo: Marcio Jose Sanchez-AP

Pau Gasol: 220 990 766 $

© Photo: Kyle Terada-USA TODAY Sports

13. Joe Johnson: 215 017 154 $

© Photo: Jeff Swinger-USA TODAY Sports

14. Russell Westbrook: 205 415 040 $

© Photo: Bob Donnan-USA TODAY Sports

15. Zach Randolph: 196 597 245 $

© Photo: Nelson Chenault-USA TODAY Sports

16. Dwyane Wade: 196 388 473 $

© Photo: Steve Mitchell-USA TODAY Sports

17. Paul Pierce: 195 132 032 $

© Photo: Winslow Townson-USA AUJOURD’HUI Sports

18. LaMarcus Aldridge: 194 740 888 $

© Photo: Eric Gay-AP

19. Blake Griffin: 192 256 894 $

© Photo: Carlos Osorio-AP

20. Tyson Chandler: 187 736 398 $

© Photo: Thomas Shea-USA TODAY Sports

