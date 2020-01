Les joueurs «parfaits» de Liverpool pourraient remplacer Georgino Wijnaldum s’il ne signe pas un nouveau contrat

L’importance de Georgino Wijnaldum pour Liverpool ne peut être surestimée et ce sera un travail difficile lorsque le moment sera venu pour Jurgen Klopp de trouver un remplaçant.

Sa signature de 25 millions de livres sterling de Newcastle en 2016 a été accueillie avec un peu de scepticisme en raison de certaines performances incohérentes dans une équipe qui a été reléguée.

Cependant, le joueur de 29 ans a joué un rôle clé dans le récent succès de Liverpool, mais sans les applaudissements et les distinctions personnelles que d’autres membres de l’équipe ont reçus.

Wijnaldum a fait partie intégrante du succès de Liverpool

Wijnaldum a été un lien clé entre la défense impérieuse et les trois attaquants tant vantés.

Son rôle à Liverpool a été celui d’un fournisseur plus qu’un buteur lui-même, avec 16 matchs sur 166, mais on peut compter sur lui pour obtenir des objectifs importants lorsque le temps presse.

Il a marqué les deuxième et troisième buts lors de leur mémorable retour en demi-finale de la Ligue des champions contre Barcelone la saison dernière.

L’importance de l’international néerlandais pour les Reds n’est pas perdue pour Klopp, qui l’a précédemment décrit comme «parfait».

«C’est tellement évident son importance. Ce sont les deux directions, les petits espaces, les grands espaces, ce sont des défis difficiles, du bon football, à peu près tout cela », a déclaré Klopp sur le site Web du club.

«Est-il le parfait milieu de terrain? De l’ensemble des compétences 100%. Il a tout ce dont vous avez besoin. Il y avait aussi sa tête contre Barcelone. Il n’est pas le plus grand, mais il est bon dans les airs. C’est un bon sauteur avec un bon timing, tout ça. Tout cela fait de lui un très bon footballeur.

“C’est ainsi que cela devrait être. Ce n’est pas de ma faute s’il passe sous le radar. Vous ne pouvez pas me demander pourquoi il passe sous le radar. Je ne mets pas le radar! “

Jurgen Klopp a précédemment décrit Wijnaldum comme «parfait»

Ils pourraient bientôt chercher un remplaçant à long terme, car il ne lui reste que 18 mois sur son contrat.

L’Athletic rapporte qu’aucune décision n’a été prise quant à son avenir mais que les deux parties se contentent des trois scénarios potentiels de prolongation de son contrat, en partant en tant que joueur autonome en 2021 ou en partant à la fin de cette saison si une offre appropriée était reçue.

Il n’y a aucune suggestion à ce stade que Wijnaldum cherche activement à s’éloigner d’Anfield, mais s’ils se séparent, Klopp n’attendra que les meilleurs pour remplacer un joueur aussi précieux.

Ici, talkSPORT.com examine les joueurs qui pourraient potentiellement remplacer le milieu de terrain s’il partait.

N’Golo Kante

Il y a peu de meilleurs milieux de terrain dans le monde que Kante en ce moment et n’importe quelle équipe en Europe sauterait sur l’occasion de l’avoir.

Son style de jeu assidu et sa polyvalence en feraient un remplaçant idéal pour Wijnaldum.

Kante a prouvé qu’il peut être bien plus qu’un simple milieu de terrain défensif, car il a reçu un rôle plus avancé sous Maurizio Sarri à Chelsea et a continué à jouer ce rôle avec Frank Lampard à la barre.

N’Golo Kante est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde

Miralem Pjanic

Cristiano Ronaldo est peut-être le joueur qui fait la une des journaux à la Juventus, mais Pjanic est le cœur de cette équipe.

Il dicte le rythme du match dans son rôle de milieu de terrain et a joué un rôle déterminant dans le succès national de la Juve.

Le joueur de 29 ans est lié à un contrat à long terme, mais Liverpool pourrait lui offrir l’attrait d’une médaille de la Ligue des champions, ce qui lui a échappé au club de Serie A.

Pjanic a remporté trois titres de Serie A depuis qu’il est à la Juventus

Toni Kroos

Un autre joueur qui pourrait à juste titre être décrit comme parfait en raison de sa capacité avec les deux pieds, la technique, la vision et la créativité ainsi que des attributs défensifs qui lui permettent de jouer n’importe où au milieu de terrain.

Il a connu du succès à la fois au Bayern Munich et au Real Madrid, mais pourrait être persuadé d’une fissure en Premier League alors qu’il entre dans la trentaine.

Toni Kroos a connu le succès au Bayern Munich et au Real Madrid

Kai Havertz

Le Bayer Leverkusen wonderkid est très recherché dans toute l’Europe et est destiné à un avenir radieux.

Le joueur de 20 ans joue principalement dans un rôle offensif pour le club de Bundesliga où il est une menace de but constante et offre des chances à ses coéquipiers.

Leverkusen l’a parfois joué dans un rôle défensif par nécessité mais son intelligence et sa compréhension du jeu l’ont vu exceller.

Kai Havertz est en forte demande dans toute l’Europe

Ruben Neves

Neves a été une star pour les Wolves dans leur ascension du club de championnat au top six des prétendants. Le joueur de 22 ans a déjà été lié à un déménagement à Liverpool et a parlé de son admiration pour Jurgen Klopp.

Un autre jeune qui pourrait devenir un grand joueur à Liverpool et a tous les attributs pour succéder à Wijnaldum dans l’équipe.

Ruben Neves a déjà été associé à un déménagement à Liverpool

