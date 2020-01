Les joueurs que je visais à la date limite du commerce NBA

Les dirigeants et agents du front-office de la NBA s’attendent à ce que le marché du commerce soit calme d’ici la date limite de jeudi prochain. Mais les choses peuvent toujours se réchauffer comme il y a deux ans, lorsque Blake Griffin a été choqué des Clippers aux Pistons. Il y a un manque de conversations sérieuses, car la plupart des équipes semblent raisonnablement à l’aise avec l’endroit où elles se trouvent ou sont incapables de trouver des métiers acceptables.

Le mois dernier, j’ai regardé des joueurs qui pourraient être acquis, dont Robert Covington, Davis Bertans et Andre Iguodala. Les conversations persistent sur ces joueurs. Mais aujourd’hui, regardons certains des joueurs que je ciblerais spécifiquement si j’étais directeur général de la NBA. Nous allons examiner les joueurs qui sont sur le marché comme Bogdan Bogdanovic, les cibles populaires de Trade Machine comme Myles Turner et diverses coupes profondes.

Bogdan Bogdanovic vaut le prix

Les prétendants devraient être durs après Bogdanovic, qui, à 27 ans, est doté des compétences et de l’expérience du grand jeu de jouer à l’étranger pour aider une équipe à faire une course éliminatoire profonde. Au pire, il serait un excellent sixième homme capable de diriger la deuxième unité, ce qui était le rôle qu’il a occupé cette saison pour les Kings jusqu’à la semaine dernière, quand il a pris la position de départ de Buddy Hield. Au mieux, il est un habitué des alignements de départ et d’arrivée, car il peut marquer et faciliter l’utilisation des pick-and-rolls et des isolations, lancer la capture et défendre avec un esprit de compétition.

Bogdanovic n’est pas votre joueur typique de troisième année: il a été l’un des joueurs les plus embrayés du monde pendant des années, remportant un championnat de l’EuroLeague avec Fenerbahce en 2017 et menant la Serbie à une cinquième place à la Coupe du monde l’été dernier. Il est double champion de Ligue turque, double champion de Ligue Adriatique et quadruple champion de Ligue serbe. En NBA, il n’a pas encore goûté aux séries éliminatoires. Mais il a réussi gros pendant la saison régulière pour les Kings, frappant plusieurs vainqueurs de jeu, dont un pull-up de 3 le mois dernier dans une victoire contre le Thunder. Bogdanovic produirait presque certainement pour un concurrent sur une plus grande scène.

Sacramento n’a pas besoin d’échanger Bogdanovic, et il a déjà décliné certaines offres. Les Kings ont offert Nemanja Bjelica et un choix aux Lakers pour Kyle Kuzma, et Los Angeles a riposté en demandant Bogdanovic, selon plusieurs sources de la ligue. Sacramento a refusé. Mais Bogdanovic sera un agent libre restreint cet été et toute feuille d’offre de l’ordre de 15 à 25 millions de dollars par an serait problématique pour les Kings. Hield et Harrison Barnes viennent d’être payés, et De’Aaron Fox et Marvin Bagley III doivent signer de nouveaux contrats en 2021 et 2022, respectivement. À moins que les Kings décident qu’il est dans leur intérêt de consacrer environ 75 millions de dollars à Fox, Hield et Bogdanovic à partir de 2021, puis d’échanger l’un de Hield ou de Bogdanovic contre une aile plus grande ou un grand homme est logique.

Sauvez Aaron Gordon

Êtes-vous déjà allé à l’université ou avez obtenu un nouvel emploi et après quelques mois ou années, vous pensez que ce n’est pas pour moi? Gordon doit penser la même chose à Orlando. Ça ne marche pas là-bas. Peu importe l’entraîneur, il en est à sa cinquième en six saisons. Peu importe le travail qu’il fait – sa saison morte a été excitée par les membres des médias, y compris moi, mais il a la campagne la plus décevante de sa carrière. Peu importe à quel point il modifie sa forme de tir, il affiche des chiffres faibles en carrière dans le panier et le pourcentage de lancers francs. Peut-être que Gordon n’est tout simplement pas aussi bon que prévu, mais je parierais qu’il y a plus dans son jeu que le Magic n’a pas pu sortir.

Gordon a joué plus de la moitié de ses minutes cette saison aux côtés de deux grands hommes, généralement Nikola Vucevic et Jonathan Isaac. Avec Isaac absent pour le reste de la saison, l’entraîneur-chef de Magic, Steve Clifford, a joué Khem Birch plus souvent en première ligne plutôt que de placer Gordon à la place d’Isaac. C’est dommage. Gordon est à son meilleur lors de l’augmentation de l’espacement des 4 étages, ce qui lui donne plus d’espace pour attaquer les voies ouvertes dans la défense, souvent contre des défenseurs aux pieds plus lents. Lorsque Gordon est capable de conduire plus, cela minimise l’impact de sa capacité de tir inférieure. Si Gordon jouait pour une équipe plus disposée à le mettre en avant, sa valeur offensive augmenterait automatiquement.

Cependant, le plus grand changement doit être à son utilisation. Pendant des années, les Magic ont essayé de faire de Gordon un buteur créateur de tirs; Gordon se considère également comme un seul joueur, grattant occasionnellement un jeu en tenant le ballon puis en dribblant l’air. Mais il a rempli de nombreux rôles au fil des ans, à la fois par choix et par nécessité. Aucun d’eux ne l’a fait exceller de façon constante, sauf un.

Gordon devrait être considéré comme un centre dans le moule de Draymond Green ou de Blake Griffin vintage qui est utilisé comme cribleur à bille dans le haut pick-and-roll. Cela lui permettrait de détruire les défenses avec des dunks lob et des finitions habiles ou de les séparer avec la passe, comme il le fait dans les clips ci-dessus. Dommage que Gordon n’ait fini que 69 possessions après un écran sur ballon dans sa carrière, selon Synergy Sports. Ce n’est pas suffisant compte tenu de sa stellarité récente, marquant 1,5 point par possession depuis que Clifford est devenu entraîneur-chef.

Une équipe qui a du sens pour Gordon est le Minnesota, qui a appelé Orlando à propos de Gordon cette saison, selon des sources de la ligue. On ne sait pas exactement ce qui a été proposé, mais le Minnesota achète Robert Covington. Imaginez simplement Gordon rouler dans la voie, puis le donner à Karl-Anthony Towns, qui pourrait tirer un 3 ou attaquer la fermeture. Les Wolves n’ont pas de véritable meneur de jeu, mais ils pourraient en acquérir un à Gordon.

Gordon a des nuances de Draymond et Blake dans son ensemble de compétences. La magie a subi tellement de changements organisationnels depuis la rédaction de Gordon que ce n’est pas la faute d’une seule personne, car elle n’a pas eu suffisamment d’occasions d’explorer ce rôle dans son jeu. Une autre équipe devrait lui donner une chance.

Le Smart Move pour Boston

Boston a une surabondance d’ailes capables de gérer le ballon: Jayson Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward et Marcus Smart. Prenez en compte le meneur Kemba Walker, et il est difficile de trouver des touches pour tout le monde. Parfois, le chevauchement peut limiter les forces de ces joueurs et mettre en évidence les faiblesses. Serait-il sensé d’échanger l’un d’entre eux? Il est très peu probable que Boston traite Tatum ou Brown, étant donné qu’ils ne sont que 21 et 23, respectivement, mais Hayward et Smart intriguent les joueurs à cibler.

Hayward est redevenu Hayward. Cet homme de 29 ans peut devenir agent libre sans restriction cet été et pourrait marcher pour rien. Boston devrait-il s’inquiéter? Eh bien, vous ne pouvez jamais savoir avec certitude. Mais Hayward a signé avec les Celtics parce qu’il voulait participer à des championnats et jouer pour son entraîneur universitaire, Brad Stevens. Marcherait-il vraiment pour une équipe en reconstruction avec un espace de casquette comme New York ou Atlanta? Une extension avec Boston semble plus probable. Mais Hayward vaut-il plus de 25 à 30 millions de dollars par an étant donné qu’il partage le ballon avec autant de joueurs? Je dirais que oui. Il est difficile d’imaginer que n’importe quel joueur acquitable soit une meilleure pièce complémentaire pour le développement de Tatum et Brown ou plus utile à la mission de gagner maintenant. Hayward est désintéressé, et il peut tirer, conduire, faciliter et défendre. Je garderais Hayward.

Smart est plus intéressant. Avec sa capacité de tir tremblante et sa capacité de marquer, il a les faiblesses les plus prononcées des quatre ailes maniant le ballon. Mais c’est aussi un chef d’équipe; ses coéquipiers l’aiment et il donne le ton sur le terrain avec sa défense énergique et intrépide. En attaque, il pourrait tirer seulement 31,5% de 3 pour sa carrière et prendre beaucoup de tirs injustifiés, mais il peut sauter pour les performances de tir à chaud occasionnelles et il a le don de faire de gros jeux qui dépassent le score de la boîte, comme taper un rebond offensif ou sauver une balle lâche. Il est également l’un des meilleurs passants du jeu.

Smart fait des passes astucieuses comme dans les clips ci-dessus presque tous les soirs. Il prend également soin du ballon, affichant un ratio d’aide-chiffre d’affaires de 3,4, à égalité avec Ricky Rubio pour le meilleur parmi les gardes en moyenne sur 30 minutes.

Aurais-je échanger Smart? Non, mais il n’est pas intouchable, donc le Minnesota, New York et Chicago devraient le poursuivre. Il pourrait être à la fois un meneur de jeu principal et un changeur de culture. Le Picasso de la Trade Machine m’a envoyé l’idée suivante: Smart et Romeo Langford pour Lauri Markkanen et Thaddeus Young. Cela a été envoyé avant qu’une blessure au bassin élimine Markkanen pendant plus d’un mois, mais la structure a toujours du sens, que ce soit avec Wendell Carter Jr. à la place de Markkanen ou avec une autre équipe. Dans Smart, les Bulls obtiendraient ce qu’ils aimeraient avoir à Kris Dunn: un complément parfait à côté des gardes de Zach LaVine et Coby White. Je ne ferais pas le métier proposé par Picasso si je dirigeais les Celtics; Le trading de Smart semble trop similaire à celui où Boston a négocié un leader dans Kendrick Perkins pour un projet à Jeff Green il y a neuf ans. Mais c’est une structure à considérer si une équipe est prête à payer un prix élevé. Je me demande pourquoi une autre équipe ne le paierait pas.

Les Spurs feront-ils réellement un échange?

Les Spurs ont une fiche de 21-26, ce qui les place à 2,5 matchs des séries éliminatoires et à seulement 3,5 matchs des 10 meilleures cotes de loterie. Les dirigeants de la ligue se demandent s’ils choisiront de briser leur alignement de monde. Les joueurs plus âgés comme DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge sont toujours efficaces mais empêchent les jeunes joueurs de gagner plus de minutes. Dejounte Murray n’est pas disponible, mais il y a quatre autres joueurs que je ciblerais dans les métiers:

Derrick White, gardien: Un défenseur qui a failli faire partie de l’équipe All-Defensive la saison dernière et un superbe décideur en attaque. Il rebondit. C’est un solide tireur de précision. Il semble avoir toutes les qualités Spursian que vous attendez; c’est curieux qu’il ne joue pas plus souvent; White et Murray partagent le terrain depuis seulement 44 minutes.

Patty Mills, garde: Un marqueur de micro-ondes de longue date qui pourrait être une pièce précieuse pour toute équipe ayant besoin d’une production sur banc.

Lonnie Walker IV, aile: Un créateur de coups athlétique qui a montré des flashs majeurs avec des opportunités limitées, marquant 28 contre les Rockets et 18 contre les Celtics. Mais Gregg Popovich apprécie une bonne prise de décision et une défense d’équipe intelligente, qui sont deux domaines où Walker est actuellement en deçà et la raison pour laquelle son temps de jeu a été limité. Il n’a que 21 ans, donc il lui reste du temps pour se développer, mais il est actuellement loin d’être un contributeur régulier dans une équipe des séries éliminatoires. Si les Spurs veulent échanger contre un vétéran, ce serait une bonne pièce à vendre à une équipe en reconstruction.

Jakob Pöltl, centre: Un grand homme polyvalent qui joue la défense de position saine, protégeant la jante et montrant l’agilité sur le périmètre. Il met des écrans solides, termine bien à l’intérieur et prend de bonnes décisions en tant que passeur. Mais les Spurs jouent rarement deux gros coups, le laissant coincé en moyenne à seulement 17,5 minutes de sauvegarde d’Aldridge.

Les Spurs font rarement des échanges de mi-saison, leur dernier en date en 2014, lorsque Nando De Colo a été échangé à Toronto pour Austin Daye. Mais les temps ont changé à San Antonio. Ce n’est plus un verrou pour les séries éliminatoires; c’est une équipe en transition. Les Spurs pourraient ne pas bouger, mais s’ils le souhaitent, ils ont beaucoup de joueurs attrayants.

Acheter Low sur Denzel Valentine

La route a été difficile pour Valentine après avoir été sélectionné avec le 14e choix en 2016. Il a eu du mal en tant que recrue après avoir raté tout le camp d’entraînement avec des blessures à la cheville qui l’ont harcelé tout au long de la saison. Ces chevilles embêtantes ont finalement dû subir une intervention chirurgicale, ce qui l’a assommé pour toute sa troisième saison. Maintenant, il est de retour, mais l’entraîneur-chef des Bulls, Jim Boylen, a été réticent à le mettre à terre par-dessus son groupe de gardes plus jeunes comme Zach LaVine, Coby White et Kris Dunn; Valentine a disputé 28 matchs cette saison, principalement au temps des poubelles.

Comment se fait-il qu’un joueur qui ne peut même pas se présenter sur le parquet des Bulls soit sur cette liste? Parce que Valentine a eu une mauvaise main. Des blessures surviennent. Les entraîneurs changent. Les priorités évoluent. Les flashs que Valentin a montrés dans sa deuxième saison, sa seule saison saine, ne doivent pas être oubliés. Il est devenu un marqueur de bougies d’allumage et un meneur de jeu fiable, avec une moyenne de 10,2 points tout en tirant 38,6% sur 3 et affichant un ratio d’aide-chiffre d’affaires de 2,5. Ce ne sont pas des chiffres voyants, mais il ressemblait au joueur que Chicago espérait. Il le fait à nouveau maintenant, faisant des jeux à haut QI avec la passe, frappant des flotteurs astucieux sur les disques et vidant les 3 difficiles des écrans et des pick-and-roll.

Changez son maillot du rouge au vert, et Valentine ressemblerait à son retour dans l’État du Michigan, où il est devenu chef d’équipe et talent de loterie pendant quatre ans. Son tir s’est traduit par: depuis 2017-2018, Valentine a réalisé 39,4% de ses 170 tentatives de dribble-jumper 3. C’est un petit échantillon, mais c’est le mélange de tournage et de mise en scène de Valentine qui a fait de lui une perspective si attrayante. Comment ne pas encourager les Bulls? S’ils ne le veulent pas, une autre équipe devrait.

Trouver un bloqueur de tirs qui tire bien 3s

Chaque organisation valorise trois choses: le tir, la protection de la jante et les lancers de T-shirts pendant les temps morts. Trouver les deux premières choses est déjà assez difficile. Selon Basketball-Reference, seulement cinq joueurs depuis la saison 2010-11 ont tiré au moins 35% sur 3 et bloqué au moins 4% des tentatives de tir de l’adversaire. Serge Ibaka n’est pas une surprise; il a été l’un des premiers grands à être compétent dans les deux domaines. Pas plus que les jeunes: Kristaps Porzingis, Jaren Jackson Jr. et Myles Turner. Ibaka mérite un appel si les Raptors décident de vendre, mais cela semble peu probable. Porzingis et Jackson Jr. ne sont pas disponibles pour le moment. Mais Turner mérite d’être surveillé. Voici pourquoi les équipes devraient viser le centre des Pacers et deux joueurs inédits du moule Turner qui sont plus faciles à obtenir:

Myles Turner, Pacers: Victor Oladipo vient de revenir et l’Indiana a 31-17 ans. Les sources de la ligue n’attendent aucune action majeure des Pacers avant la date limite de jeudi prochain. Mais les choses pourraient être différentes cet été si l’équipe ne parvient pas à sortir du premier tour. La possibilité de briser la zone de front de Turner – Domantas Sabonis se profile.

Sabonis est meilleur et devrait sans doute être un All-Star cette saison, ce qui rend Turner le plus acquitable des deux. À présent, vous connaissez le jeu de Turner: c’est un solide tireur à 3 points (35,6% pour sa carrière) qui était digne de la considération du joueur défensif de l’année la saison dernière. C’est un rebondeur décevant et il devrait encore être meilleur dans la défense de grands centres comme Joel Embiid, mais il est difficile de demander plus à un centre qui ne rapporte que 18 millions de dollars par an.

Les Pacers se sentiraient probablement plus confiants en échangeant Turner si le centre recrue Goga Bitadze semblait prêt à contribuer. Mais en tant que recrue de 20 ans, il n’est pas proche. Néanmoins, les esprits peuvent être influencés et Turner est loin d’être intouchable. À moins que Oladipo ne décide qu’il veut sortir, Turner serait ma première cible dans leur équipe. Il n’y a tout simplement pas beaucoup de protecteurs de jante qui peuvent bien tirer, c’est pourquoi les équipes doivent rechercher des remises.

Christian Wood, Pistons: Wood a enfin trouvé le succès en NBA sur sa cinquième équipe. Le grand homme des Pistons, âgé de 24 ans, est entré dans le projet de 2015 en tant que projet brut après deux ans à l’UNLV, et il a depuis considérablement amélioré ses fondamentaux de dépistage et son champ de tir tout en ajoutant de la viande à son corps autrefois mince comme un rasoir. Cela fonctionne: il marque un élite de 1,18 points par possession, principalement des 3 sans coup sûr, des coupes et des chances de pick-and-roll, selon Synergy Sports. Il est l’un des deux seuls joueurs à tirer à plus de 75% sur les jantes et 35% sur les 3, avec Maxi Kleber de Dallas, qui a signé un contrat de 35,9 millions de dollars sur quatre ans l’été dernier. Kleber demande à Luka Doncic de lui passer le ballon; Wood a Derrick Rose, Bruce Brown et Langston Galloway.

Les progrès constants de Wood suggèrent que le futur agent libre pourrait être un acteur à double sens lors de son prochain contrat – qu’il gagnera cet été en tant que joueur autonome sans restriction. Le bois ne laisse plus sa production offensive dicter son énergie défensive, signe d’une meilleure maturité. Bien que ses fondamentaux aient encore besoin de travail, il n’est pas entièrement responsable.

Mais les Pistons ont peu de raisons d’échanger du bois maintenant, à part le fait que le bois pourrait être une cible populaire pour les équipes cet été. Griffin est inamovible et Andre Drummond n’est pas souhaitable, donc plusieurs équipes pourraient lui offrir un rôle plus important. Détroit a des décisions difficiles à prendre.

Mfiondu Kabengele, Clippers: Si les Clippers décident de bouger, les autres équipes ne devraient pas oublier Kabengele, le neveu de 22 ans de Dikembe Mutombo qui a été sélectionné 27e au repêchage 2019. Il a joué dans 19 matchs de la Ligue G et a diffusé le même type de production qui a fait de lui une perspective intrigante à Florida State. Il est une menace de lob majeur qui tire 31,4 pour cent de 3 et marque 19,2 points par match. Bien que sa discipline défensive ne soit pas beaucoup meilleure qu’au collège, il a l’instinct de son oncle comme bloqueur de tirs.

Kabengele est un projet brut, et parfois le talent brut ne déclenche jamais ou nécessite plusieurs arrêts pour se développer comme il l’a fait pour Wood. Mais le potentiel est là pour lui d’être un joueur à double sens impactant une fois qu’il atteint son apogée.

Les dormeurs des Sixers

Les Sixers sont des prétendants à la finale tels qu’ils sont actuellement construits, mais ils cherchent un moyen de renforcer leurs chances de tout gagner. Mais qu’ont-ils de valeur à abandonner en plus des choix de repêchage? Il est improbable qu’ils déplacent la recrue stellaire Matisse Thybulle, qui mérite l’attention de l’équipe All-Defensive. Le candidat le plus évident serait alors Zhaire Smith, qui est une bonne perspective mais dont la mécanique des tirs est encore maladroite. Je serais plus intéressé par deux autres jeunes joueurs.

Furkan Korkmaz, aile: Le joueur de 22 ans se transforme enfin en quelque chose pour les Sixers après avoir été repêché 26e en 2016. Il frappe 39% de ses 3 et fait des passes solides dans le flux de leur attaque. Mais il est toujours un tamis de la défense – c’est leur nouveau Marco Belinelli! Korkmaz apporte de la valeur à l’équipe avec son tir, mais dans une série éliminatoire, il se projette comme un joueur que les adversaires viseront en défense. Cependant, je serais intéressé à le voir dans une situation où son infraction pourrait être davantage mise en avant, minimisant ainsi les pertes sur la défense. Korkmaz a montré des compétences de passage pour le club turc Anadolu Efes qu’il n’a pas pu montrer régulièrement avec les Sixers en raison de la quantité de talent qu’il possède. Mais pour une équipe en mode développement, il est le candidat idéal pour investir dans l’espoir de le transformer en meneur de jeu géant.

Vasilije Micic, gardien: Pour qui il joue? Ancienne équipe de Korkmaz, Anadolu Efes. Les Sixers ont repêché Micic avec le 52e choix en 2014 et possèdent donc ses droits. Plusieurs sources de la ligue disent que les équipes de la NBA ont commencé à surveiller sa situation en Europe parce qu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde hors NBA.

Micic, maintenant âgé de 26 ans, est un gardien passe-premier désintéressé qui peut frapper 3s spot-up et faire payer les défenseurs avec des dribbles-jumpers lisses. La défense pourrait lui être problématique, mais à 6 pieds 6 pouces avec un QI élevé, il peut au moins survivre physiquement et jouer avec le ballon.

Alors pourquoi pas Micic en NBA? Micic a déclaré qu’il resterait en Europe à moins qu’on lui garantisse un temps de jeu, et les Sixers ont montré un intérêt minime pour le faire venir. Il ne semble pas que l’occasion puisse être offerte de si tôt avec tant de talents créateurs de plans devant lui à Philly. Mais pourquoi une autre équipe ne devrait-elle pas le faire alors que ses compétences sont conçues sur mesure pour le match d’aujourd’hui?

Je ne vous abandonnerai pas, mon doux prince français

Frank Ntilikina a été un joueur offensif abyssal au cours de ses trois saisons avec les Knicks. Il tire 38,9% de 2 et 30,9% de 3 tout en marquant 5,9 points par match. Il n’est pas bon offensivement et il est possible qu’il ne le soit jamais. Mais il n’a que 21 ans et tous ceux qui l’ont repéré avant le repêchage de 2017 savaient que ce serait un départ lent, quelle que soit l’équipe dans laquelle il serait allé. Les Knicks n’ont certainement pas aidé les choses. Un joueur qui a besoin d’un développement majeur de ses compétences pourrait-il tomber dans une situation pire, avec trois entraîneurs en trois saisons?

J’adorerais voir Ntilikina dans une équipe avec un entraîneur adjoint qui a fait ses preuves dans l’amélioration des tireurs – comme Chip Engelland sur les Spurs, Fred Vinson sur les Pélicans ou Ben Sullivan sur les Bucks – avant d’abandonner. Ntilikina était un choix de loterie pour une bonne raison. Il peut exécuter un pick-and-roll, faciliter et défendre à un niveau élevé. À 6 pieds 4 pouces avec un cadre épais et des bras longs, Ntilikina a une polyvalence défensive qui lui permet de verrouiller des gardes plus rapides et des ailes plus solides. Une équipe qui peut réparer son tir le transformerait en un précieux joueur 3-D qui peut gérer le ballon à un niveau compétent, ce qui est une recette pour gagner au basket-ball. Mais la valeur de Ntilikina n’a jamais été aussi faible en tant que joueur à temps partiel dans l’une des pires équipes de basket-ball qui sera un agent libre restreint l’été prochain. Il est temps d’acheter à bas prix.