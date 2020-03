Les joueurs qui intéressent le Real Madrid pour l’été

Le Real Madrid et les grandes signatures de l’été sont une histoire sans fin: l’équipe Merengue a été caractérisée par une rupture du marché presque toujours et avec les besoins actuels de renouvellement et de renforcement de ses effectifs, des spéculations sur leurs objectifs possibles pour le la saison prochaine, ils n’ont pas mis longtemps à apparaître.

Ce marché ne fera pas exception et plusieurs rapports ont déjà été publiés sur les joueurs qui sont sur l’orbite de la Real Madrid. ECe sont les footballeurs les plus enthousiastes pour les fans de meringues:

1. Sadio Mané

S’il y a une nouvelle qui a surpris ces derniers jours, ce sont les approches que Sadio Mané aurait avec le Real Madrid, selon Mirror.

2. Harry Kane

Selon le Daily Mail, la mauvaise situation que Tottenham connaît actuellement aiderait les Anglais à rechercher une nouvelle destination, qui ne serait autre que Madrid, est l’une des grandes options qui seraient à l’avant-garde.

3. Erling Haaland

Le nouveau venu à Dortmund n’a pas mis deux semaines pour éveiller l’intérêt des grands clubs européens, le club blanc songerait même à repousser l’option Mbappé à 2021 en raison de son prix élevé s’ils avaient une nette opportunité de le signer, selon MARCA .

4. Kylian Mbappé

Le favori de tous les temps au Santiago Bernabéu, l’attaquant français est le grand rêve de Florentino Pérez et Zidane, son prix élevé et les négociations “ impossibles ” avec le PSG l’ont éloigné de Madrid les deux derniers étés, apparemment, cela pourrait être le perdant si un montant approximatif de 300 M € est décaissé selon OKDIARIO.

5. Milan Skriniar

Le central de l’Inter Milan est l’option en remplacement à long terme de Sergio Ramos, qui avec 33 ans serait plus proche de sa retraite, selon El Bernabéu.