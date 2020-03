Les joueurs qui perdraient le Tri après le report des Jeux Olympiques

Le Comité International Olympique a décrété, dans les dernières heures, report des Jeux Olympiques pour l’année prochaine. Cela aurait des conséquences importantes pour l’équipe nationale U-23, qui perdrait de gros éléments qui, d’ici 2021, ils ne donneraient plus l’âge établie.

Un total de 12 footballeurs sont ceux qui ne pourraient pas être éligibles pour Jaime Lozano si le Jeux olympiques rester pour l’année prochaine. De ceux-ci, trois sont des archers, trois défenseurs, deux milieux de terrain et quatre axes offensifs. Il est à noter que tous sont nés en 1997.

Déclaration conjointe du Comité International Olympique et du Comité d’organisation de Tokyo 2020. https://t.co/bpYAh7OcVO

– Les Jeux Olympiques (@gamesolimpicos) 24 mars 2020

Les plus célèbres sont Sebastian Jury (Croix Bleue), Alan Mozo (Cougars), Sebastián Córdova (Amérique), Uriel Antuna et Alexis Vega (Chivas). Cependant, des footballeurs comme José Hernández (Altas), Luis Malagón (Morelia), César Montes (Rayados), Jorge Sánchez (Amérique), Erick Aguirre (Pachuca), Jesus Angulo (Chivas) et Jesús Godínez (León) ne pouvaient pas non plus être éligibles.

#DERNIÈRE HEURE

Les Jeux olympiques de Tokyo seront reportés d’un an, jusqu’en 2021 pic.twitter.com/hNsmMZAdJq

– Maintenant 24/7 ◉ (@ ahora247) 24 mars 2020

Ceux qui pourraient encore faire partie seraient Gilberto Sepúlveda (Chivas), Gerardo Arteaga (Santos), Johan Vásquez (Pumas), Roberto Alvarado (Cougars), Fernando Beltrán (Chivas), Joaquín Esquivel (Juárez), Marcel Ruíz (Querétaro) et José Juán Macías (Chivas).

Il convient de noter que le règlement du Jeux Olympiques de Tokyo établit que les équipes peuvent appeler des footballeurs à partir du 1er janvier 1997. Cependant, si la règle est modifiée (en raison d’un report d’événement), les joueurs appelés ils devraient être de la génération 1998. Pour cette raison, les deux Edson Álvarez comme Carlos Rodríguez ils ne seraient pas considérés non plus.

