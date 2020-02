Les joueurs qui pourraient être marqués en franchise pendant l’intersaison

La NFL écoute ce que veulent les fans.

Correction de l’examen des interférences de passage!

Jetez moins de drapeaux!

Rendez le tag de franchise plus compliqué!

Oh, ce dernier n’était-il pas sur votre liste? Eh bien, c’est ce que la NFL a fait. Comme si le tag de franchise n’était pas assez compliqué pour envelopper l’esprit, le processus de cette année est encore plus byzantin. Il s’agit de la dernière saison de la convention collective actuelle, et les équipes ont essentiellement deux étiquettes de franchise cette saison au lieu d’une. Cela signifie qu’ils ont plus d’options et plus de façons de faire une erreur.

La balise concerne le contrôle. Il s’agit d’un outil que les équipes peuvent utiliser pour forcer l’un de leurs agents libres à respecter un contrat d’un an à un prix prédéterminé en fonction de la position du joueur. Les équipes adorent le tag. Cela leur permet de garder les joueurs qui autrement quitteraient, et généralement à un prix artificiellement inférieur. Les joueurs détestent le tag. Ils obtiennent une augmentation, mais généralement pas autant qu’ils ne gagneraient sur le marché libre. Ils doivent également jouer la saison dans une année contractuelle (encore une fois), de sorte que toute blessure potentielle entraîne non seulement des coûts physiques, mais aussi financiers. Étant donné que les joueurs détestent jouer pendant une année de contrat, ils parviennent souvent à un accord sur un accord à long terme avec leur équipe au cours de l’été, qui remplace le tag de franchise. Ainsi, pour de nombreux acteurs, le prix de l’étiquette devient le plancher des négociations contractuelles. Les équipes peuvent étiqueter en franchise un joueur à partir du jeudi 27 février et la date limite pour le faire est le jeudi 12 mars (ces dates étaient à l’origine deux jours plus tôt, mais la ligue et la NFLPA ont repoussé les dates dans le cadre des négociations avec l’ABC) .

Cette année, les équipes peuvent utiliser deux versions du tag. La balise de franchise régulière est toujours une option, mais les équipes peuvent également utiliser la balise de transition. Le tag de transition est légèrement moins cher que le tag de franchise et permet à un joueur de signer ailleurs, mais l’équipe d’origine a le droit de faire correspondre toute offre d’une autre équipe. Si l’équipe d’origine refuse de correspondre à l’offre, elle ne récupère aucun choix. Voici les prix spécifiques tels que projetés par le site Internet Over the Cap.

Examinons les équipes ayant les plus grandes décisions à prendre autour des balises cette année.

Cowboys de Dallas: Dak Prescott et Amari Cooper

Prix ​​de l’étiquette de franchise Quarterback: 26,9 millions de dollars

Prix ​​du tag de transition Quarterback: 24,4 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de franchise large récepteur: 18,5 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de transition du récepteur large: 15,9 millions de dollars

Les Cowboys sont dans une impasse. Le contrat de Dak Prescott a expiré et le propriétaire Jerry Jones a admis que l’équipe avait l’intention de signer Prescott pour un contrat à long terme. Mais les Cowboys sont dans la rare position d’avoir peu de poids. Contrairement aux autres joueurs, Prescott a tellement de recommandations qu’il a le coussin financier pour jouer au hardball. Dallas a déclaré vouloir signer Prescott avant la date limite du tag, mais étant donné qu’il n’a pas parlé aux agents de Prescott depuis septembre, cela semble peu probable. Les Cowboys vont probablement devoir étiqueter Prescott, ce qui ne fera que reporter leurs problèmes.

Si les Cowboys utilisent le tag de franchise sur Prescott, ils devraient utiliser le tag de transition sur Amari Cooper. Les Cowboys veulent certainement garder Cooper à Frisco. Dallas a échangé un premier tour pour Cooper au milieu de la saison 2018, et il a immédiatement changé la donne. Il n’était pas aussi constant l’année dernière en raison de blessures au pied, mais il est toujours parmi les meilleurs de la ligue en bonne santé. Il n’a que 25 ans, alors il entre dans ses premières années sportives. Garder Cooper est également une grande priorité compte tenu de l’investissement à venir de l’équipe dans Prescott. Cela n’a pas de sens de les séparer lorsque leur meilleur travail est réuni. Mais les yeux de Jerry Jones peuvent être plus gros que son estomac.

Dallas possède déjà la deuxième ligne offensive la plus chère du football. Ezekiel Elliott est le porteur de ballon le plus cher du football. Prescott pourrait devenir le joueur de football le plus cher. Vont-ils faire de Cooper l’un des récepteurs les mieux payés aussi? La seule chose plus effrayante que de payer des taux haut de gamme à presque toutes les positions offensives n’est pas de donner son argent à Cooper. Prescott sera-t-il le joueur le mieux payé du football, mais sera-t-il coincé à lancer à la maman de Michael Gallup et Jason Witten?

“Je ne suis pas connu comme un gars qui a des crampes aux mains quand j’écris des chèques”, a déclaré Jerry Jones la saison dernière. C’est vrai, mais la casquette pourrait s’assécher avant que ses crampes ne se cramponnent aux mains.

Les boucaniers de Tampa Bay: James Winston et Shaquil Barrett

Prix ​​de l’étiquette de franchise Quarterback: 26,9 millions de dollars

Prix ​​du tag de transition Quarterback: 24,4 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de franchise Linebacker: 16,3 millions de dollars

Prix ​​du tag de transition Linebacker: 14,1 millions de dollars

L’expérience Winston est une montagne russe, et à la fin de la saison, tout le monde se sentait malade. Il a mené la ligue dans les tentatives de passes, les passes de passes et les interceptions, devenant le premier quart-arrière à lancer 30 touchés et 30 choix en une saison. Maintenant, il est un agent libre, et les Bucs doivent décider s’ils veulent repartir ou s’ils doivent se mettre en ligne pour un tour différent.

“Je pense que dans quelques semaines, nous aurons une décision sur la direction que nous voulons prendre”, a déclaré l’entraîneur-chef Bruce Arians aux journalistes à la fin de la saison. «Allons-nous laisser [the decision] en dehors? Probablement pas parce que vous perdez également votre influence sur celui-ci, alors restez à l’écoute. »

Considérez-nous à l’écoute. L’autre priorité de l’intersaison de Bay sera de garder Shaq Barrett à bord. Barrett a signé un contrat d’un an après avoir quitté Denver et a rapidement mené la ligue en sacs avec 19,5. Barrett déteste se déplacer de ville en ville, donc les Bucs ont une vraie chance de conclure un accord avec lui avant ou après la date limite du tag.

À moins qu’ils ne soient obsédés par un quart-arrière en agence libre ou au repêchage, ils peuvent considérer Winston comme leur meilleure option mais extrêmement imparfaite. Winston peut incarner le nouveau purgatoire du quart-arrière – pas assez bon pour gagner un Super Bowl, mais pas assez pour que l’équipe obtienne un top 10 pour le remplacer.

Une chose à noter: Winston a été opéré au LASIK pour corriger sa vue pendant l’intersaison. Compte tenu du nombre de choix de Jameis parmi les «Comment n’avez-vous pas vu ce défenseur?» variété, il est tentant de penser que les interceptions de Winston pourraient être réduites de moitié. Mais il est tout aussi possible que la chirurgie ne change rien. Cela met les Ariens et le GM Jason Licht dans une situation difficile. Il serait peut-être plus sage de rester avec Winston plutôt que de faire la queue pour un quart-arrière différent, surtout lorsque celui qu’il obtient n’est peut-être pas aussi bon que celui-ci. Mais si cette balade ressemble à la dernière, ils pourraient finir par vomir sur eux-mêmes.

Ryan Tannehill





Photo de Peter G. Aiken / .

Titans du Tennessee: Ryan Tannehill et Derrick Henry

Prix ​​de l’étiquette de franchise Quarterback: 26,9 millions de dollars

Prix ​​du tag de transition Quarterback: 24,4 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de franchise Running Back: 12,5 millions de dollars

Prix ​​du tag de transition en cours d’exécution: 10,2 millions de dollars

Les Titans ont construit leur identité d’équipe autour de Derrick Henry, mais maintenant Henry est un agent libre et l’équipe doit décider de ce qu’elle veut être. L’histoire récente des équipes accordant de gros avantages aux coureurs de fond est remplie de drapeaux rouges. De Todd Gurley à David Johnson en passant par Devonta Freeman et Jerick McKinnon, pratiquement aucun des coureurs ayant signé un deuxième contrat important avec leur équipe n’a fourni un retour digne (le contrat d’Ezekiel Elliott est encore trop tôt pour en juger). Les Titans parieraient qu’Henry serait différent et que leur attaque pourrait également se construire autour de lui. Il n’est pas encore devenu une partie importante du jeu de passes, mais le Tennessee doublerait le coordinateur de style jeu-action Arthur Smith dirigé par Tannehill.

Les Titans doivent également conserver Tannehill ou trouver un nouveau quart-arrière. Tannehill était l’un des meilleurs passants par lancer une fois qu’il a pris le relais en tant que starter de la semaine 7, et même s’il serait imprudent de s’attendre à ce qu’il revienne à ces totaux élevés, il a clairement ajouté un peu de saveur à l’offensive des Titans. avant. Il serait surprenant que les Titans ne ramènent pas Tannehill, que ce soit sur l’étiquette ou à court terme sur une base annuelle dans cette fourchette de 26 millions de dollars par an.

Bengals de Cincinnati: A.J. vert

Prix ​​de l’étiquette de franchise large récepteur: 18,5 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de transition du récepteur large: 15,9 millions de dollars

La première séance d’entraînement de Cincinnati de la saison 2019 a eu lieu sur le site du premier match de la NFL à Dayton, Ohio, pour commémorer le 100e anniversaire de la ligue. Mignonne. Mais le terrain n’était pas prêt, et il y avait des rochers et des cailloux, selon le récepteur Tyler Boyd. Récepteur étoile A.J. Green s’est blessé à la cheville ce jour-là et n’a pas joué pour les Bengals en 2019. On ne sait pas s’il jouera encore pour eux. Il y a eu des mois d’incertitude sur le retour de Green, qui était initialement prévu pour septembre, et on ne sait pas pourquoi Green n’est pas revenu, mais la misérable saison des Bengals n’a probablement pas aidé. La grâce salvatrice de Cincy pourrait être de sélectionner Joe Burrow, qui serait probablement le meilleur quart-arrière avec lequel Green ait jamais joué. Green obtenant 18,5 millions de dollars sur l’étiquette pour rester pour l’année recrue de Burrow n’est pas une mauvaise option pour quiconque est impliqué. Si Burrow n’est pas aussi bon qu’annoncé, Green peut partir l’année prochaine. Si Burrow est bon, rester à Cincy pourrait être payant. Les Bengals seraient avisés de ne pas aliéner l’un de leurs joueurs les plus respectés.

Kansas City: Chris Jones

Prix ​​de l’étiquette de franchise de défense défensive: 15,5 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de transition de l’attaque défensive: 12,3 millions de dollars

Jones était le défenseur le plus sous-estimé du football, mais le Super Bowl a changé la donne. Jones a perturbé Garoppolo tout au long du match, faisant pression sur le quart-arrière des 49ers dans une interception lors du deuxième jeu du deuxième quart. Jones est l’un des meilleurs coureurs de passes intérieures du football lorsqu’il est en bonne santé (Aaron Donald pourrait être le seul définitivement meilleur). Kansas City n’a pas beaucoup d’espace, mais décortiquer pour garder Jones à Kansas City est une décision facile. Avoir l’un des rares plaqués défensifs qui peuvent fournir une passe d’élite au milieu est un complément parfait à l’attaque de Kansas City. Attendez-vous à ce que les chefs étiquettent Jones et concluent un accord avec lui au cours de l’été.

Hunter Henry





Photo de Jeff Gross / .

Chargeurs de Los Angeles: Hunter Henry

Prix ​​de l’étiquette de franchise serrée: 11,1 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de transition serrée: 9,3 millions de dollars

Hunter Henry a joué 41 matchs en quatre ans. Après avoir raté toute la saison 2018 avec un ACL déchiré, il est revenu en 2019 pour 12 départs et sommets en carrière dans les cibles (76), les captures (55) et les verges de réception (652). Henry s’est épanoui vers la fin de la saison, ce qui rend le marquage serré du côté serré sujet aux blessures du point de vue de l’équipe. Si Hunter peut organiser sa première saison en bonne santé en tant que débutant dans sa carrière professionnelle, il pourrait être bien payé. Mais une autre année criblée de blessures pourrait convaincre les Chargers de le laisser partir en 2021.

Falcons d’Atlanta: Austin Hooper

Prix ​​de l’étiquette de franchise serrée: 11,1 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de transition serrée: 9,3 millions de dollars

Il est vraiment difficile d’avoir des problèmes de plafond dans une ligue où la comptabilité est fausse, mais les Falcons l’ont fait. L’équipe est tellement enfermée dans ses gros contrats avec ses principaux joueurs qu’elle n’a pas la possibilité de signer à nouveau l’une de ses stars locales. Les Falcons vont laisser Hooper rejoindre l’agence libre, ce qui signifie qu’ils ne le tagueront pas, et ils ont essentiellement admis qu’ils ne le garderaient pas. Mardi, Hooper a publié une photo d’au revoir pas si cryptique sur Instagram.

Les Falcons se sont enfermés dans de nombreux accords qui les rendent inflexibles pour cette saison. Payer Hooper serait difficile, mais le remplacer sera plus difficile.

Jaguars de Jacksonville: Yannick Ngakoue

Prix ​​de l’étiquette de franchise défensive: 19,3 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de transition de fin défensive: 16,4 millions de dollars

Ngakoue avait beaucoup de mauvais sang avec l’ancien front office dirigé par Tom Coughlin, mais l’entraîneur-chef Doug Marrone est toujours là, il n’est donc pas clair si les problèmes de Ngakoue avec l’organisation sont une chose du passé ou du présent. Ce que nous savons, c’est qu’il est l’un des meilleurs jeunes coureurs de passes du football. Cela seul lui permet de gagner 20 millions de dollars par an. Les Jaguars étaient si mauvais avec les joueurs de Coughlin que la NFLPA a envoyé des lettres aux joueurs les conseillant de réfléchir à deux fois contre la signature avec Jacksonville, de sorte que l’équipe pourrait être intelligente de garder les joueurs maintenant alors qu’ils pourraient ne pas pouvoir signer quelqu’un de notable en agence libre. Jacksonville a déjà échangé le demi de coin vedette Jalen Ramsey, mais conserver Ngakoue est une priorité intelligente. Peut-être que les Jaguars essaieraient un signe et un échange comme celui que les 49ers ont fait avec les chefs de Dee Ford la dernière intersaison, bien que Ngakoue puisse obtenir un prix plus élevé si la bonne équipe est intéressée.

Ravens de Baltimore: Matthew Judon

Prix ​​de l’étiquette de franchise Linebacker: 16,3 millions de dollars

Prix ​​du tag de transition Linebacker: 14,1 millions de dollars

L’année dernière, les Ravens ont laissé Za’Darius Smith partir pour les Packers, Terrell Suggs pour les Cardinals et le secondeur C.J. Mosley pour les Jets. La défense est passée de la troisième défense la plus efficace de la ligue à… la quatrième défense la plus efficace de la ligue. Cette stabilité est due en partie à l’ajout d’Earl Thomas et Marcus Peters au secondaire, mais aussi à l’ingéniosité des Ravens. Baltimore est deuxième derrière les Patriots en remplaçant le talent qui part en libre agence en thésaurisant des choix de repêchage. Pourtant, laisser partir Judon serait un engagement sérieux dans leur processus de pipeline interne. Judon est sorti d’une relative obscurité pour devenir l’un des défenseurs les plus importants d’un concurrent. Le laisser partir laisserait une image floue au dépassement. Cette image n’était pas claire avant que Judon ne fasse ses preuves, mais la profondeur des Ravens derrière lui est suspecte. Le directeur général Eric DeCosta a déclaré aux journalistes de la NFL cette semaine que le tag était “sur la table”.

Broncos de Denver: Justin Simmons

Prix ​​de l’étiquette de franchise de sécurité: 12,7 millions de dollars

Prix ​​de l’étiquette de transition de sécurité: 10,8 millions de dollars

L’entraîneur-chef Vic Fangio a obtenu un jeu de sécurité exceptionnel de ses joueurs à Chicago, et il a fait de Simmons une star en 2019. Simmons s’est épanoui dans la sécurité la plus élevée (minimum 100 clichés) par Pro Football Focus en 2019. Président des opérations de football des Broncos John Elway a déclaré aux journalistes cette semaine que l’équipe étiquetterait Simmons s’ils ne pouvaient pas conclure un accord à long terme dans les délais. Denver risque déjà de perdre le demi de coin Chris Harris Jr., l’ailier défensif Derek Wolfe et l’attaquant défensif Shelby Harris, donc conserver la vedette de l’équipe de 2019 leur donnerait une certaine continuité en 2020.

Rams de Los Angeles: Dante Fowler et Cory Littleton

Prix ​​de l’étiquette de franchise Linebacker: 16,3 millions de dollars

Prix ​​du tag de transition Linebacker: 14,1 millions de dollars

Littleton est le secondeur intérieur de L.A. tandis que Fowler est un secondeur extérieur précipité, mais sous le système de balises, ils jouent la même position (non, cela n’a aucun sens). Les Rams ont besoin de ces deux joueurs, mais il y a de fortes chances qu’ils ne puissent en garder qu’un seul. L’équipe est enfermée dans ses principaux joueurs, et la seule personne de ce groupe qui a gagné son salaire en 2019 était Aaron Donald. Jared Goff a atteint un plafond de 36 millions de dollars cette année, qui sera difficile à générer de la valeur. Le demi offensif Todd Gurley a des problèmes au genou qui l’ont gardé comme un bon coureur en rotation l’année dernière, mais il est payé comme une star. Le receveur Brandin Cooks a eu du mal après avoir reçu un diagnostic de quatre commotions cérébrales en moins de deux ans. Maintenant, les Rams doivent signer le demi de coin Jalen Ramsey pour ce qui est probablement le plus gros contrat de demi de coin de l’histoire de la NFL après avoir envoyé deux choix de première ronde à Jacksonville pour lui. Ces accords signifient que les Rams seraient à peine capables de rassembler le reste de leur équipe, en particulier à des postes coûteux comme le rusher de bord. Marquer Fowler ne suggérerait pas qu’ils veulent le garder à long terme, car cela montre qu’ils comprennent qu’ils ne pourraient pas le remplacer en agence libre. Compte tenu de la valeur relative des deux joueurs pour le même prix, Fowler remplit le rôle le plus cher de broyeur de passes et a plus de chances de rester. Mais les Rams pourraient également essayer d’évaluer le marché commercial et d’échanger l’un des secondeurs contre des choix de repêchage, comme les Chiefs l’ont fait lors du commerce de Ford avec les 49ers l’année dernière. Cela permettrait aux Rams de marquer le joueur qu’ils gardent à un prix inférieur tout en collectant certains choix, dont ils ont désespérément besoin. Les Rams n’ont pas eu de choix au premier tour depuis le repêchage de 2016, et ils ne sont pas prévus pour un autre jusqu’en 2022 – un écart de six ans sans premier tour.