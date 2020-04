Les joueurs qui renforceraient l’Amérique pour l’Apertura 2020

Source: Twitter @ yosoy8a

Bien qu’il soit encore temps de commencer la période de transfert, Amérique entrevoir déjà ceux qui pourraient être leur renforts pour lui Ouverture 2020. Apprenez à les connaître.

Le milieu de terrain vétéran de 36 ans met fin à son contrat avec Pachuca votre semestre et vous pourriez réaliser votre souhait de prendre votre retraite avec le Amérique et retourner à Coapa le tournoi suivant.

Le sentiment de Clôture 2020 C’est la jeunesse uruguayenne qui, bien qu’elle joue avec Toluca, appartient à Tigres. Les Eagles pourraient négocier avec le UANL un troc en échange de Renato Ibarra.

Le Colombien répond parfaitement au profil que le Pou pour une conduite à droite et grâce à son expérience football mexicain, serait une option viable.

La perte de Nicolás Castillo de près d’un an forcerait la Amérique de chercher un nouveau centre en avant et le mexicain naturalisé argentin de Santos Laguna C’est l’un des attaquants qui a le plus sonné pour atteindre le nid.

Le “rêve impossible” des Azulcremas est le “Bombardier”, qu’ils essaieraient de convaincre avec l’aide de leur “compadre” Giovani dos Santos.