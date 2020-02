les joueurs reçoivent une conférence avant la Classique

Il Soccer Club Barcelona Il prend également des mesures pour le coronavirus. Avant la célébration de la séance d’entraînement ce vendredi, les joueurs de l’équipe du Barça ont reçu un conversation informative sur Covid-19, après les premiers cas d’implication en Espagne ont été confirmés. L’exposition, rapportée par le journaliste Alfredo Martínez sur son compte Twitter, a été réalisée par Antoni Trilla, chef de médecine préventive et épidémiologie de l’Hôpital Clinique et Provincial de Catalogne.

Les joueurs de l’équipe de culé ont été avertis des risques du coronavirus et des conséquences possibles d’une maladie qui maintient le monde en haleine et qui a atteint l’Europe ces derniers jours. Barcelone a déjà été forcée de passer un contrôle de sécurité à son arrivée à Naples, où il a disputé mardi dernier le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le Barça n’est pas le seul club de première division à se préparer à la crise des coronavirus. Valence et Betis ont décidé de se protéger en raison de l’arrivée de Covid-19 en Espagne et suspendu de manière préventive toute activité publique non sportive incluant les joueurs de la première équipe. Les Ches ont même reporté l’acte d’hommage préparé pour David Villa – en consensus avec la légende valencienne – et qui allait avoir lieu à Mestalla ce samedi.