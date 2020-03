Les joueuses lancent un manifeste pour l’équité

De l’écriture

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. a11

Les joueuses de la Ligue féminine Mx et de l’Association mexicaine des joueurs de football ont lancé un manifeste intitulé When They All Play, dans lequel elles soulignent la situation actuelle et les besoins du football féminin. Parmi les aspects les plus importants, la disparité des salaires des branches masculines et féminines ressort, indiquant que le travail ou les études ne devraient pas être un complément nécessaire pour que les footballeurs se maintiennent, mais plutôt un choix comme cela se produit avec les hommes. Ils demandent entre autres la reconnaissance des joueurs en tant qu’êtres humains complets et que le fait d’être mères, étudiantes ou ouvrières de leur choix n’affecte pas leur carrière sur le terrain.

