Les Knicks n’ont toujours aucune idée de ce qu’ils font, alors ils ont renvoyé quelqu’un

Lorsqu’une mauvaise équipe de Cavaliers a percé les Knicks de 21 points au Madison Square Garden pour faire tomber New York à 2-8 au cours de leurs 10 premiers matchs, le propriétaire James Dolan a accompagné les principaux dirigeants de l’équipe de basket-ball pour une rare conférence de presse publique pour dire que la franchise attendait mieux. Lorsque les Knicks ont été anéantis par un total combiné de 81 points de pertes consécutives pour tomber à 4-18, ils ont congédié l’entraîneur David Fizdale pour ne pas avoir obtenu de meilleurs résultats. Vous remarquerez peut-être une tendance ici.

Le remplaçant intérimaire Mike Miller a aidé l’équipe à mener un mois franchement respectable après l’éviction de Fizdale. Mais les Knicks s’effondrèrent bientôt de nouveau; ils ont perdu 12 des 15 matchs, culminant en une attaque à domicile de 21 points par les Grizzlies qui comportait un comportement de ligue de brousse sur et hors du terrain, sur la bande sonore des chants en cascade des fidèles du MSG de «VENDRE L’ÉQUIPE». C’est le genre d’embarras très public. que Dolan a prouvé maintes et maintes fois qu’il ne peut pas accepter, c’est-à-dire celui qui forme carrément les projecteurs de la baise en cours de sa franchise sur son siège. Et comme il ne pouvait pas sanctionner un adolescent pour cela, il a évidemment choisi de répondre en renvoyant quelqu’un d’autre.

Le président des opérations de basket-ball, Steve Mills, l’un des lieutenants de longue date de Dolan, un cadre qui a été impliqué dans autant des deux dernières décennies de misère Knicks que quiconque en dehors de Dolan lui-même, a été évincé mardi. À sa place, Dolan est maintenant aurait envisagé de singer la structure du front-office utilisée à bon escient par les Warriors and Lakers en engageant un agent pour diriger le spectacle; Austin Brown de la CAA a été lancé, et nous serions négligents si nous ne notions pas l’utilisation des emoji cryptiques au timing intrigant de Rich Paul. Eh bien, cela ou déplacer le ciel et la terre pour obtenir Masai Ujiri, qui pourrait ne pas être disponible pendant un an et demi, ou avoir un intérêt à quitter Toronto pour New York. Tout ce qu’il faut pour gagner la dernière page.

Scott Perry, embauché pour prendre la direction générale en 2017 lorsque Mills est arrivé au poste de président, resterait apparemment en tant que directeur général de New York et dirigerait des opérations de basket-ball pour l’instant. Ce qui est bien, car, vous savez, le délai de négociation de la NBA est de deux jours. Il semble intelligent d’avoir quelqu’un dont le travail consiste à répondre aux appels et autres choses.

Vous pourriez penser qu’il est étrange que les Knicks fassent un changement aussi massif dans leur hiérarchie front-office à ce stade de la saison. Pour la plupart des équipes, vous auriez raison! Les Knicks, cependant, ont quelque chose d’un historique de timing étrange: ils ont congédié Glen Grunwald quatre jours avant le début du camp d’entraînement en 2013, licencié Phil Jackson six jours après le repêchage de la NBA en 2017, et ont laissé Fizdale parler aux médias et courir une pratique avant de le renvoyer en décembre. Partir de Mills si près de 15 h jeudi La date limite ET peut être déroutante, mais c’est normal pour le cours – et, si Dolan avait perdu confiance en Mills en tant que décideur (ce qui, qu’est-ce qui a pris si longtemps?), Mieux vaut avancer avant la date limite qu’après, pour l’empêcher de vous laisser tenant un sac très puant en sortant de la porte.

La façon dont les Knicks géreront le délai devrait être fascinante. Ils ont déjà clairement indiqué dans une déclaration de l’équipe que la recherche d’un nouveau président avait déjà commencé, et les Knicks auraient perdu un cadre très vanté en raison d’une décision prise à mi-parcours une fois auparavant. L’ancien directeur général de Cavs et le patron actuel du personnel de Pelicans, David Griffin, envisageait une offre pour diriger la franchise en 2017, mais a retiré son nom de la considération après avoir apparemment perdu «son intérêt pour le travail lorsque Mills a signé Tim Hardaway Jr. pour un contrat d’agent libre tandis que le Knicks était en train de négocier avec Griffin », ce qui l’a amené à se demander s’il aurait vraiment une autonomie complète sur les opérations de basket-ball. Donc, c’est une question ouverte de savoir combien Perry aura à dire dans tous les appels que les Knicks pourraient recevoir d’ici à jeudi. Là encore, il est possible que Dolan ait haché Mills pour inciter à l’activité plutôt que de l’empêcher; il semble que, après tous ces rapports sur le fait que les Knicks soient «déterminés à conserver Marcus Morris», l’attaquant / agent libre futur de l’année de carrière est disponible maintenant que Mills n’est plus en charge.

Dolan a embauché Mills en 1999 en tant que vice-président exécutif des opérations de basket-ball de l’équipe, et Mills est resté avec l’équipe jusqu’en 2009. Pendant cette période, les Knicks ont chuté au sous-sol de la ligue, avec huit saisons perdues consécutives et une série de mouvements désastreux. Le mandat a également été entaché par une poursuite pour harcèlement sexuel dans laquelle un jury fédéral a accordé à l’ancien employé de MSG Anucha Browne Sanders 11,6 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour le harcèlement de ses patrons et l’inaction des superviseurs, y compris celui de MSG COO Mills, pour arrêter il.

Mills est retourné chez les Knicks en septembre 2013 lorsque, à la fin de la saison la plus réussie de la franchise en une décennie, Dolan a rétrogradé le directeur général Glen Grunwald et a choisi Mills pour le remplacer. Les Knicks n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis. Mills est resté directeur général lorsque Phil Jackson est devenu président de l’équipe; lorsque Dolan a licencié Jackson en 2017, Mills a assumé l’ancien rôle de Jackson. Mills et Perry ont promis de conserver les choix de tirant d’eau et de maintenir une construction lente et régulière pointant vers un avenir durable. Il y a un an, ils ont zagué, échangeant la star locale Kristaps Porzingis avec les Mavericks afin de dégager suffisamment d’espace de plafond salarial pour poursuivre deux agents libres de niveau maximum.

Des mois de salive sur la possibilité d’atterrir une galaxie d’étoiles transformées en cendres dans la bouche des Knicks lorsque Kevin Durant a déchiré son tendon d’Achille, les Pélicans ont remporté la loterie Zion Williamson, les Lakers ont échangé pour Anthony Davis, et Durant et Kyrie Irving ont choisi de signer avec les Nets sans même donner aux Knicks autant qu’une réunion. Après avoir publié une déclaration publique hâtive quelques heures à peine après avoir annoncé que les Knicks étaient toujours “optimistes et confiants”, Mills et Perry ont signé une multitude d’agents libres de deuxième niveau pour des accords à court terme. Les objectifs apparents: mettre une équipe non embarrassante sur le terrain; donner aux Knicks beaucoup de jeunes pièces quelques vétérans pour grandir sous; pomper la valeur de ces vétérinaires pour potentiellement retourner à la date limite du commerce; et, si tout se passe bien, disputez les éliminatoires. Rien de tout cela n’a fonctionné: les Knicks restent assez affreux pour faire chahuter le propriétaire sur son siège. Alors Mills, dont les équipes sont passées de 61 à 154, le deuxième record de la ligue depuis son ascension à la présidence, a trouvé sa place dans le collimateur. (Bien qu’il ne puisse pas réellement quitter les lieux; selon une déclaration de Knicks, il est “prévu” qu’après que Dolan aura achevé la scission planifiée des activités de MSG en entités sportives et de divertissement distinctes, Mills “sera nommé au conseil d’administration du standalone entreprise de sport. “Dites-le bien: notre homme est un survivant.)

Alors que Perry dirige le navire pour l’instant, les Knicks chercheront un remplacement à long terme. Un très grand nom semblait figurer en tête de liste de souhaits de Dolan: le président des Raptors Masai Ujiri. Ce n’est pas une nouvelle que Dolan aimerait embaucher l’homme qui a aidé à construire les Raptors dans une équipe qui pourrait non seulement remporter le championnat NBA, mais rester en lice pendant une seconde même après avoir perdu Kawhi Leonard et Danny Green en agence libre. Le chroniqueur de longue date des Knicks, Frank Isola, a rapporté en novembre que Dolan «complotait pour une nouvelle course» à Ujiri; dans des rapports ultérieurs dans divers médias, des sources de la ligue ont décrit Dolan comme “amoureux” d’Ujiri et “obsédé” par lui au point de le considérer “comme l’élu”.

En toute honnêteté, vous pourriez penser que Ujiri est une sorte d’être surnaturel aussi, s’il vous avait déjà trempé pour presque tous les actifs qui n’avaient pas été cloués pour Carmelo Anthony alors que les Knicks auraient pu signer l’attaquant des étoiles gratuitement quatre mois plus tard, et s’il vous avait convaincu d’une manière ou d’une autre qu’Andrea Bargnani valait un choix de première ronde, deux deuxièmes et votre meilleur tireur à 3 points. Ayant été brûlé si sommairement par Ujiri à deux reprises, Dolan aurait ensuite conclu un accord conclu qui aurait envoyé Kyle Lowry à New York en 2013. Lowry a continué à faire les six dernières équipes d’étoiles tout en servant de battement de cœur d’une plante vivace participant aux séries éliminatoires et champion de la NBA; au cours de cette période, les Knicks ont aligné 16 gardes de sécurité et sont toujours à la recherche d’une solution à long terme à ce poste. Alors, bien sûr: «amoureux», «obsédé», «choisi».

Mis à part le fait que tout cela semble extrêmement sain et normal, cet intérêt s’accompagne de quelques mises en garde. Bien qu ‘”il ne manque pas d’initiés de la ligue branchés qui croient qu’Ujiri peut en effet être attiré par Gotham”, le faisant en fait quitter ce qu’il a aidé à construire dans une organisation de classe mondiale pour nettoyer le site Superfund qui est MSG, il faudrait un probablement des dépenses financières sans précédent pour un directeur général du basket-ball – quelque chose qui ferait que les 60 millions de dollars que Jackson a obtenus de Dolan il y a six ans ressemblent à un pourboire. Plus important encore, cependant, cela nécessiterait également une compensation importante pour les Raptors, qui selon Woj ont Ujiri sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Toronto voudrait que les repêches pour payer le fret de Masai, mais New York ne veut pas les abandonner, ce qui signifie que les Knicks peuvent attendre l’été 2021 pour lui faire une offre … ou simplement essayer d’embaucher quelqu’un d’autre maintenant, ce qui , basé sur les rapports ultérieurs sur l’embauche d’un agent pour diriger le spectacle, sonne comme le plan.

Ce pourrait être un bon plan! La poursuite d’un agent de haut niveau avec des relations profondes et étendues dans toute la ligue s’est avérée un succès pour les Warriors sous Bob Myers et, après un hoquet d’un an, pour les Lakers sous Rob Pelinka. Et, aussi improbable qu’il semble qu’Ujiri quitterait le royaume qu’il a construit dans le Nord pour venir travailler chez Dolan à Manhattan, il est difficile d’argumenter trop dur contre d’essayer de magasiner au sommet du marché pour trouver la meilleure personne pour le travail . Quel que soit le plan que Dolan finira par décider, il est difficile de croire qu’il le respectera et l’exécutera compte tenu du taux de désabonnement dans presque tous les aspects non-Mills de la franchise pendant son règne. Mais peut-être que le fait de quitter Mills signifie que Dolan est enfin prêt à mettre les Knicks sur la voie de ressembler à une franchise qui sait réellement ce qu’elle fait – à court terme, avant la date limite de jeudi et au-delà, alors que New York continue de chercher quelqu’un qui peut offrir un succès durable sur le terrain pour la première fois depuis que Dolan a pris le contrôle de la franchise il y a deux décennies. Vous pouvez oser rêver, non?