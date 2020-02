Les Lakers crient à Bryant dans un hommage passionnant: “Il ne sera jamais oublié”

Triste nuit que le Staples Center a vécu. Los Angeles Lakers ils ont pleuré la mort de leur légende Kobe Bryant et ils ont rendu un hommage passionnant avant le match face aux Portland Trail Blazers, le premier après le tragique accident d’hélicoptère qui a coûté à l’ancien joueur, à sa fille et à sept autres personnes.

Avec tout le pavillon au crépuscule, un foyer de lumière violette teint les deux chemises avec les numéros 8 et 24 de Bryant suspendus dans le pavillon. Dans le même temps, des bouquets de roses rouges ont été placés sur deux sièges ouverts à côté de la cour en l’honneur de Bryant et Gianna, tandis que les roses jaunes ont sculpté les numéros 8 et 24 dans des arrangements massifs sur la piste.

Les performances musicales ont également joué un rôle important dans l’hommage. Un silence est tombé sur la foule quand Usher a chanté Amazing Grace. Les larmes n’ont pas pu retenir lorsque le violoncelliste du Los Angeles Philharmonic a joué sur un montage vidéo des interviews de Bryant, entrecoupée de moments sur le court et de photos de famille intimes.

Après un moment de silence de 24,2 secondes, Boyz II Men de Philadelphie, la ville natale de Bryant, a fait pleurer LeBron avec sa performance Star Spangled Banner.

LeBron a parlé pour tout le monde

Puis vint le tour de LeBron James qui s’exprima au nom de tout le monde en délivrant un message clair: “Il ne sera pas oublié”. De sa voix solennelle a commencé à recevoir les noms des neuf morts lorsque l’hélicoptère est tombé sur les collines accidentées de Calabasas dans la banlieue de Los Angeles.

“J’ai quelque chose d’écrit,” commença James. “Mais je vais aller droit au cœur”, a-t-il poursuivi. «La première chose qui me vient à l’esprit, mec, c’est que tout tourne autour de la famille. Quand je regarde autour de cette arène, Nous sommes tous affligés, nous souffrons tous, nous sommes tous inconsolables. Lorsque nous traversons des choses comme celle-ci, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous appuyer sur les épaules de votre famille », a déclaré LeBron, visiblement excité.

Et il a poursuivi: «C’est une célébration des 20 ans de sang, de sueur, de larmes, de corps brisé, de se lever, de s’asseoir à tout, d’innombrables heures, de la détermination à être le meilleur possible. Ce soir, nous célébrons le garçon qui est venu ici à l’âge de 18 ans, a pris sa retraite à 38 ans et est devenu le meilleur père que nous ayons vu au cours des trois dernières années«.

«Le fait qu’il soit ici signifie maintenant beaucoup pour moi. Je continuerai avec mes coéquipiers de continuer leur héritage non seulement cette année, mais aussi longtemps que nous pourrons continuer à jouer au basket que nous aimons, car c’est ce que Kobe Bryant voudrait. Donc, selon les mots de Kobe Bryant: «Mamba Out»“LeBron a conclu, rappelant la fermeture de Bryant à sa retraite.