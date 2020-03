Les Lakers devraient-ils signer Dion Waiters ou J.R.Smith?

Les Lakers ont besoin de quelqu’un d’autre. Quelqu’un qui peut faciliter l’offensive, vider un seau ou quatre, et offrir un peu de soulagement à LeBron James, qui à 35 ans manipule le ballon plus qu’il ne l’a jamais fait auparavant. Cela a été le cas toute la saison, mais avec la date limite de négociation longue dans le passé, la dernière option de L.A.est de passer au crible les restes sur le marché du rachat. Après avoir renoncé à Troy Daniels dimanche pour créer une place ouverte, les Lakers organiseraient des entraînements pour deux gardes cette semaine: Dion Waiters, qui a rencontré l’équipe lundi et a eu une “ performance impressionnante ”, et J.R.Smith.

Il n’y a personne comme Smith ou comme Waiters, sauf peut-être les uns pour les autres. Les deux sont des joueurs talentueux mais mercuriels, dont la célébrité a dépassé leurs compétences depuis longtemps. Hors du terrain, ce sont des légendes: Smith a jeté une fois de la soupe sur un entraîneur adjoint. Les serveurs se qualifiaient comme l’un des quatre meilleurs gardiens de la ligue, sachant très bien que Jimmy Butler et CJ McCollum existaient. Ou peut-être qu’il a oublié – un autre trait que Smith et Waiters partagent est une affection pour les mauvaises herbes, qui a également joué dans leur célébrité hors cour. Waiters a été suspendu pour avoir pris un bonbon au THC sur un vol plus tôt cette saison, et Smith a été suspendu en 2013 après avoir été testé positif à la marijuana. Il a depuis fait pression pour la légalisation à New York.

Contributeurs cruciaux à leur meilleur qui causent activement des pertes au pire, Smith et Waiters ne peuvent promettre qu’une seule constante: le divertissement. Les bons moments suffisent pour vendre L.A.sur une séance d’entraînement, mais les mauvais moments sont la raison pour laquelle ni l’un ni l’autre n’est employé en mars. Sur le terrain, ils bouchaient différents trous: Smith ajoute un tir pur et plus de taille, tandis que Waiters est meilleur sur le ballon. Smith est peut-être rouillé – il n’a pas joué depuis novembre 2018 – mais ce n’est pas comme si Waiters mettait un travail constant à Miami avant d’être échangé aux Grizzlies (et d’y avoir renoncé) en février. Grâce à une multitude de suspensions et de complications de santé, il a joué trois matchs pour Miami cette saison.

Les Lakers signeront très probablement l’un des deux. Les joueurs qui peuvent avoir été précédemment considérés comme des options ne le sont plus: Moe Harkless n’a pas été racheté avant la date limite; Darren Collison semble content de rester à la retraite, du moins pour cette saison; Reggie Jackson a signé avec les Clippers; Marvin Williams est allé à Milwaukee et Michael Kidd-Gilchrist est allé à Dallas. De plus, le directeur général Rob Pelinka aime les joueurs mémorables.

Statistiquement, Smith et Waiters sont similaires. En fait, les deux en moyenne exactement 16,7 points par 36 minutes au cours de leur carrière. Smith est un tireur à 3 points plus précis et a un meilleur bilan de protection du ballon, tandis que Waiters a un léger avantage dans les passes décisives. Voici la répartition exacte, par 36 minutes:

Dion Waiters et J.R.Smith (par 36 minutes)

Joueur



Points



Assiste



Rebonds



FG%



3PT%



Chiffre d’affaires













Joueur



Points



Assiste



Rebonds



FG%



3PT%



Chiffre d’affaires















Serveurs Dion



16,7



3,5



3.4



41,2



34,8



2.3











J.R. Smith



16,7



2.9



4.2



41,9



37,3



1,8

Il y a des avantages à la fois, mais la décision devrait se résumer à qui est le plus petit facteur de risque. Ce n’est pas pour minimiser les contributions de chacun: Waiters a été le champion du peuple pendant la saison 2016-17 – le Heat est passé 30-11 après le début de la saison 11-30 – et a convaincu Pat Riley de le signer pour un contrat de quatre ans de 52 $ contrat de millions (qui a immédiatement aigri). Smith est un ancien sixième homme de l’année, a remporté un championnat avec LeBron à Cleveland et a influencé plusieurs organisations pour le mieux. La plupart.

La liste des inconvénients de la signature des serveurs est pleine de blessures et de plaintes. Il était inutilement fort de vouloir plus de temps de jeu à Oklahoma City et à Miami, et à plusieurs reprises a créé le genre de tension que seules les superstars sont autorisées. Il n’a participé aux séries éliminatoires qu’une seule fois au cours de ses huit années de carrière et a été suspendu trois fois cette saison par le Heat (pour «conduite préjudiciable à l’équipe», pour l’incident des mauvaises herbes gommeuses et pour avoir publié une photo de lui-même sur Instagram sur un bateau alors qu’il était censé être «malade»). Au cours des trois saisons précédant 2019-20, les serveurs n’ont en moyenne que 40 matchs. Ensuite, il y a Smith, dont le pire moment a suffi pour mettre une pause dans sa carrière. Dans le match 1 de la finale 2018, Smith a oublié le score dans les dernières secondes, s’est accroché au ballon et a essentiellement coûté la partie aux Cavs. Malheureusement, son plus bas en carrière s’est produit à 2 pieds de LeBron:

Il est également à noter que LeBron a approuvé une fois un échange en 2015 qui a expédié des serveurs de Cleveland pour y amener Smith. Les deux ont une relation plus étroite que lui et les serveurs, et l’amitié s’est avérée être un facteur énorme pour les équipes qui sélectionnent les coéquipiers de LeBron dans le passé. Il est important de rester réaliste avec tout joueur amené tard, mais L.A. semble croire que Smith ou Waiters pourraient faire suffisamment de différence pour signer l’un des gardes hors-commission. Deux anciens coéquipiers de LeBron entreront dans le gymnase. L’un quittera un Laker, l’autre, espérons-le, ne perdra pas le voyage à L.A.et visitera un dispensaire.