Les Lakers mettent à jour le tribunal avec les chiffres et les initiales de Kobe Bryant

Les Lakers de Los Angeles retourneront au Staples Center vendredi soir pour jouer leur premier match depuis que la légende de la NBA Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont perdu la vie dans un tragique accident d’hélicoptère le week-end dernier. Les Lakers devaient jouer contre les Clippers mardi, mais ce match a été reporté car les membres de l’équipe et les fans étaient en deuil à la suite de l’accident.

Des milliers de fans des Lakers se sont réunis à l’extérieur du Staples Center cette semaine, et beaucoup ont laissé des fleurs, des pancartes et des maillots en hommage à Bryant. Vendredi soir, les Lakers donneront des maillots Bryant à tous ceux qui assisteront au match, la moitié de l’arène recevant le numéro 8 de Bryant et l’autre moitié le numéro 24.

La cour des Lakers aura également un look mis à jour. Dans des photos partagées sur Twitter, les Lakers ont révélé que les deux numéros retirés de Bryant ont été placés le long de la ligne de touche.

À côté de la ligne de base, les Lakers ont ajouté un cercle avec les initiales de Bryant “KB”.

Le même cercle a été ajouté aux uniformes des Lakers.

Vendredi, la NBA et la NBPA ont annoncé un don conjoint de 100 000 $ à un fonds qui aidera les familles des victimes de l’accident.

Le match des Blazers-Lakers commencera à 22 h 00. ET sur ESPN.

