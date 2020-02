Les Lakers restent favoris pour remporter le championnat NBA

Les Lakers sont toujours les favoris pour remporter le championnat NBA en 2020.

Au cours des derniers mois, c’est une équipe qui a connu le plus haut des hauts et le plus bas des bas.

Avant même que la saison ne commence, le directeur général Rob Pelinka a réussi son coup le plus impressionnant à ce jour et a amené Anthony Davis à Los Angeles.

L’espoir était que le centre des étoiles s’allierait rapidement avec LeBron James pour former l’un des duos les plus redoutables de la NBA, et c’est précisément ce qui s’est produit.

Alors que certains couples ont besoin de temps pour se développer, James et Davis se sont pris l’un l’autre comme s’ils avaient été coéquipiers toute leur carrière

À travers 53 matchs cette saison, les Lakers sont actuellement à 41-12 – bon pour la première place de la Conférence Ouest.

Malheureusement, l’année a également connu sa part de chagrin. Plus particulièrement, la légende des Lakers, Kobe Bryant, est décédée brutalement dans un hélicoptère tragique fin janvier.

James, Davis et le reste de l’équipe se sont engagés à consacrer le reste de leur campagne 2020 à sa mémoire et c’est précisément ce qu’ils ont fait.

«Nous voulons représenter ce qu’il représentait», a récemment déclaré l’entraîneur-chef Frank Vogel.

«C’est la chose la plus importante pour nous. Nous voulons représenter ce qu’il défendait. »

Davis a dit quelque chose de similaire.

“Je pense que les équipes de la NBA veulent juste faire leur part pour honorer Kobe”, a-t-il déclaré.

“Donc, nous pouvons nous attendre à ce que probablement pour le reste de l’année, un type d’hommage ou quelque chose en l’honneur de lui.”

L’attaquant Danny Green et le centre de sauvegarde Dwight Howard ont exprimé des sentiments comparables sur Instagram.

Après avoir perdu contre les Portland Trail Blazers lors de leur premier match après la mort de Bryant, les Lakers se sont remis sur la bonne voie et ont remporté x lors du x suivant.

Mis à part les hauts et les bas émotionnels, les Lakers ont beaucoup de talent. Et ce haut niveau de talent est une grande raison pour laquelle ils continuent d’être les favoris pour remporter le titre cette année.

Selon les cotes publiées par Sports Betting Dime, les Lakers sont toujours listés à +225 pour remporter le championnat. Juste derrière eux sont les Milwaukee Bucks à +287 et les Los Angeles Clippers à +300.

Plus loin se trouvent les Houston Rockets et les Boston Celtics à +1467 et +1667, respectivement.

Un gros test pour les Lakers sera leur premier tronçon de matchs après la pause des étoiles. Bien qu’ils ne jouent qu’une combinaison des Grizzlies de Memphis, des Celtics, des Pélicans de la Nouvelle-Orléans et des Golden State Warriors, chaque match n’est qu’à deux jours d’intervalle. Avec ce petit repos, tout est possible.

Si les Lakers ne peuvent perdre qu’un seul match ou moins au cours de cette séquence, la navigation devrait être fluide pour le reste de la saison.

En relation: Les Lakers signent-ils Tyler Johnson?