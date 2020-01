Les Lakers rompent leur silence après la mort de Kobe Bryant

Los Angeles Lakers Il avait maintenu un silence absolu sur toutes ses chaînes officielles depuis la mort tragique de Kobe Bryant. Ce soir, la NBA a accepté la demande du club Angelian et a décidé de reporter son duel local aux Clippers sans date fixe.

La communication de report a été la première réaction officielle de la franchise après l’accident mortel. Au moment où la nouvelle a été connue, le personnel et le personnel étaient en plein vol de retour de Philadelphie. À partir de ce moment, nous n’avons pu voir que les images de LeBron James décoloré sur la piste d’atterrissage.

La NBA a communiqué sa décision au-delà de 23h30 lundi, heure de la péninsule espagnole. Le match était prévu de mardi à mercredi. Les Lakers ont rompu leur silence un peu plus d’une heure plus tard pour, en plus de confirmer le report, remercier tous les signes d’affection.

La déclaration est la suivante: «En consultation avec le bureau de la NBA, le match prévu entre les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles pour le mardi 28 janvier sera reporté et fixé pour une date future. Les Lakers de Los Angeles tiennent à vous remercier tous pour leur formidable soutien et leur sympathie. C’est une période très difficile pour nous tous. Nous continuerons à soutenir la famille Bryant et à partager plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles. »

