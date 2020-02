Les lanceurs continuent de frapper les frappeurs Astros. Comment MLB va-t-elle réagir?

Une partie importante des joueurs de la MLB est contrariée que les membres de l’alignement du championnat des Astros de Houston 2017 aient évité toute punition pour leur rôle dans le scandale du vol de pancartes, et si les premiers matchs d’entraînement du printemps sont une indication, les frappeurs d’Astros sont prêts pour un longue et douloureuse année de réponse.

En seulement trois matchs d’entraînement au printemps en 2020, un total de six frappeurs Astros ont été touchés par des lancers, en comptant les matchs en équipes fractionnées. Mardi, le partant des Marlins de Miami, José Ureña, a plongé Aledmys Díaz, peut-être accidentellement. Díaz n’était pas avec les Astros en 2017, mais Ureña a été suspendu dans le passé pour avoir lancé des frappeurs.

Plus tard dans le jeu, Jorge Guzman a percé Jake Meyers avec une balle rapide à l’épaule.

: Mercredi, Alex Bregman a été touché.

Les lanceurs visaient-ils les Astros ou ont-ils simplement perdu le contrôle des emplacements intérieurs? C’est difficile à dire, mais le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a promis de protéger les frappeurs d’Astros de la justice des justiciers, ce qui signifie que la ligue devra examiner chaque RAP et prendre une décision très difficile de suspendre ou non un lanceur. Le nouveau manager d’Astros, Dusty Baker, a demandé à la ligue de mettre un terme aux “représailles préméditées” contre l’organisation, et selon ESPN, Manfred a rencontré les managers lors de l’entraînement du printemps pour montrer clairement qu’il ne tolérerait pas qu’Astros soit frappé intentionnellement.

L’avertissement de Manfred donne aux Astros un autre avantage injuste sur le terrain. Si les lanceurs craignent d’être jetés des matchs ou suspendus, ils peuvent hésiter à lancer à l’intérieur. De même, si les Astros savent que les arbitres recherchent des boules de haricots, les frappeurs peuvent envahir la plaque dans l’espoir d’être coupés et d’avoir un lanceur en difficulté.

À quelle fréquence les lanceurs sont-ils suspendus pour avoir lancé des frappeurs de toute façon?

Au cours des trois dernières saisons en MLB, les suspensions de lanceurs pour lancer sur des frappeurs ont été assez rares. Six lanceurs ont été suspendus en 2019 pour avoir frappé ou lancé sur des frappeurs, contre quatre en 2018 et trois en 2017. Pendant cette période, José Ureña a obtenu la suspension la plus longue – une interdiction de six matchs pour avoir frappé Ronald Acuna Jr.Les suspensions allaient de deux jeux à six jeux.

La meilleure solution ici – celle qui permet à Manfred de sauver la face tout en surveillant le jeu – est de s’en tenir aux suspensions de trois matchs. Pour les lanceurs débutants, une suspension de trois matchs n’a aucun sens, car ils ne lancent généralement qu’un cinquième match. Une suspension de trois matchs a plus d’impact pour les releveurs, mais les équipes pourraient s’adapter pour infliger une punition tôt dans les matchs.

Si cela continue d’être une tendance continue, cependant, les lanceurs peuvent forcer Manfred à prendre des mesures plus drastiques pour indiquer clairement que punir les Astros sur le terrain ne sera pas toléré.

