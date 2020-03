Les ligues européennes prennent des mesures pour assouplir leurs finances

De la salle de presse

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a15

Les ligues européennes ont commencé à prendre des mesures pour assouplir leurs finances qui ont été frappées par la pandémie de Covid-19. Alors que la Serie A italienne a annoncé qu’elle préparait un plan pour réduire les salaires des joueurs, le Premier ministre anglais a décidé de travailler avec la Soccer Association pour parvenir à un accord économique.

Paolo Dal Pino, président de la Serie A, a envoyé une lettre à Damiano Tommasi, leader de l’Association des joueurs de football italiens (AIC) pour l’avertir qu’ils présenteront dans les prochains jours un ensemble de mesures qui aideront les clubs à amortir la charge financière qui Ils font face au manque de revenus de la suspension du tournoi.

Qu’il soit question de réduire les salaires des joueurs est un signe que nous ne sommes pas alignés sur les problèmes du pays. Il y a toujours un débat pour savoir si les ligues peuvent être supprimées et les dommages économiques ne peuvent pas être quantifiés. La baisse des salaires est un sujet dont nous parlerons lorsque le moment sera venu, pas maintenant, a déclaré Tommasi dans un message publié par l’AIC sur son site officiel.

Une situation comme la situation actuelle est quelque chose d’exceptionnel et d’ailleurs, notre monde, non seulement celui du football, mais celui du sport en général, s’aligne, même s’il y en a encore qui pensent à eux-mêmes. La seule chose que nous pouvons faire est d’être prêt et d’envisager toutes sortes d’hypothèses sans préjugés ni intérêts personnels, a-t-il ajouté.

Des pertes de plus d’un milliard d’euros en Italie

Le journal La Gazzetta dello Sport a souligné que les pertes dues à la pause du tournoi italien seront de plus d’un milliard d’euros. On estime qu’avec la réduction des contrats, les clubs pourront économiser environ 300 millions d’euros.

En Angleterre, le Premier ministre a convenu avec la Ligue anglaise de football (qui dirige les deuxième, troisième et quatrième divisions) et avec l’Association des joueurs de football professionnels (PFA) de travailler ensemble sur la façon d’atténuer l’impact économique de la suspension du football professionnel.

Les managers ont discuté avec les employeurs et avec le syndicat majoritaire des acteurs de la gravité croissante de la pandémie du nouveau coronavirus. Des décisions difficiles devront être prises pour atténuer l’impact économique, a-t-il déclaré.

D’autres réunions auront lieu la semaine prochaine pour formuler un plan conjoint pour faire face aux circonstances difficiles auxquelles sont confrontées les ligues, leurs clubs, leurs joueurs, leur personnel et leurs supporters, a-t-il déclaré.

L’agence a indiqué que le tournoi ne reprendra pas avant le 30 avril. Nous reprendrons nos activités lorsque cela sera sûr et que les conditions le permettront, a-t-il déclaré.

L’Atlético de Madrid a décidé de réduire les salaires de son personnel, y compris des joueurs, afin de maintenir les finances de l’équipe en bonne santé pendant la pandémie. Les fabricants de matelas sont devenus la deuxième équipe en Espagne à prendre ce type de mesure, après que Barcelone a annoncé qu’elle recourrait à une suspension temporaire des contrats.

Miguel Ángel Gil, président du club, a déclaré que la baisse de salaire était nécessaire pour garantir la continuité du club avec les paiements au personnel malgré le fait que la saison ait été suspendue indéfiniment, ce qui a affecté les revenus des équipes dans toute l’Europe.

Pendant ce temps, la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFpro) a demandé aux clubs de ne pas licencier des joueurs ou de réduire leurs salaires sans d’abord négocier des deux côtés.

(Avec des informations de . et Europa Press)

