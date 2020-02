Les ligues sportives touchées par la propagation du virus

Le buzz dans le monde du sport entourant la propagation alarmante du coronavirus dans le monde s’est concentré sur les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, lorsque le membre senior du Comité international olympique, Dick Pound, a déclaré plus tôt cette semaine que le CIO devrait savoir en mai si les Jeux se poursuivraient comme prévu. ou annulé en raison de ce qui pourrait finir par être une pandémie.

Mais la maladie a déjà affecté d’autres événements dans le monde du sport, car le virus connu sous le nom de COVID-19 s’est propagé dans le monde entier. Voici une liste de quelques exemples notables que nous avons vus qui ont dû changer leurs plans à cause du virus:

1. Serie A italienne

Les compétitions de football seront toujours jouées, mais cinq d’entre elles seront jouées sans fans dans les tribunes en raison des inquiétudes du pays à propos du virus. Certains matchs ont déjà été reportés plus tôt dans la semaine.

2. Baseball japonais

La J. League a reporté 94 matches programmés jusqu’à la mi-mars.

3. European Tour golf

L’événement n’a pas été affecté, mais deux de ses participants étaient: Per Golfweek, Lorenzo Gagli et Edoardo Molinari ont été initialement contraints de se retirer mais joueront désormais:

Gagli présentait des symptômes pseudo-grippaux et a été évalué par l’équipe médicale sur place du tournoi. En consultation avec le ministère omanais de la Santé, et conformément aux directives actuelles de l’Organisation mondiale de la Santé, il a ensuite été testé pour le coronavirus et immédiatement entré en isolement par précaution, a indiqué le Tour dans un communiqué publié jeudi.

Gagli partageait une chambre d’hôtel avec Molinari, qui ne présentait aucun signe de maladie, mais, par mesure de précaution, il a également été isolé dans une pièce séparée.

Plus tôt ce mois-ci, le championnat Maybank en Malaisie et le China Open ont été reportés.

4. Tournois LPGA Tour

La LPGA Thaïlande, le Championnat du monde féminin à Singapour et la Blue Bay sur l’île de Hainan ont été annulés.

5. Formule 1

Le Grand Prix de Chine a été reporté.

6. Rugby

Le match des Six Nations entre l’Irlande et l’Italie à Dublin a été reporté.

