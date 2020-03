Les Lions et les Dauphins continuent d’ajouter d’anciens Patriotes. Cela fonctionne rarement

Matt Patricia et Brian Flores sont chacun des disciples de Patriot Way ™. Tous deux ont commencé leur carrière d’entraîneur dans la NFL en Nouvelle-Angleterre. Les deux ont passé plus d’une décennie à se frayer un chemin dans l’organigramme de Bill Belichick. Tous deux étaient en charge de la défense avant d’être embauchés pour des postes d’entraîneur-chef à Détroit et à Miami, respectivement.

Désormais, les deux investissent massivement dans les anciens Patriotes en ce qui concerne la saison 2020. Leurs antécédents leur disent que c’est la bonne décision de simuler les cultures gagnantes où leur carrière a pris son envol. Un regard en arrière sur les deux dernières décennies suggère que ce ne sera pas aussi simple.

Aucun des deux entraîneurs n’a réussi à reproduire le modèle de la Nouvelle-Angleterre, bien que cette intersaison ait établi le plan de la façon dont ils réessayeront. Il implique plusieurs visages familiers avec des arrière-plans gagnants.

Les Dolphins et les Lions ont poursuivi agressivement les anciens et actuels joueurs de la Nouvelle-Angleterre au début de l’année de la ligue 2020. Après que le secondeur encré de Miami (et secondeur occasionnel) Elandon Roberts a signé un contrat d’un an mercredi, Patricia et Flores avaient signé autant d’agents libres des Patriots cette saison que Belichick.

Cela conduira à un afflux de talents sur les listes dans le besoin. Mais, comme les résultats passés l’ont montré, ce n’est pas une garantie de succès – ni même de modestes améliorations.

Charger votre liste avec d’anciens patriotes signifie rarement un résultat semblable à un patriote

Les meilleures étoiles de la Nouvelle-Angleterre brillent dans le cadre d’une constellation. Le modus operandi de Belichick a été de mélanger les talents locaux et les anciens combattants à bas prix d’autres équipes avec l’agent libre de haut niveau occasionnel pour créer un concurrent cohérent. Plusieurs joueurs sont passés de indésirables à indéniables après leur arrivée en Nouvelle-Angleterre. Au cours des deux dernières décennies, des rebuts comme Mike Vrabel, Rob Ninkovich et Dion Lewis ont tous joué des rôles importants dans les équipes de championnat après avoir été libérés ou simplement non signés par leurs équipes d’origine.

Beaucoup de ces anciens combattants ont eu du mal après avoir signé de riches contrats ailleurs. Bien que ces joueurs puissent exceller à Foxborough, ils ne parviennent souvent pas à respecter cette valeur gonflée une fois qu’ils sont déconnectés.

Il existe de nombreux exemples de ce qui s’est produit au cours des deux dernières décennies. En voici quatre qui se démarquent:

David Patten était un équipier spécial compagnon qui est devenu un joueur polyvalent de confiance pour Tom Brady en quatre saisons avec la Nouvelle-Angleterre. Washington l’a signé pour un contrat de cinq ans en 2005, puis l’a regardé effectuer 23 captures les deux années suivantes avant de le couper.

Akeem Ayers est passé de la poubelle des Titans à un secondeur de départ qui a joué un rôle majeur lorsque les Pats ont remporté le Super Bowl 49. Les Rams l’ont signé pour un contrat de 6 millions de dollars sur deux ans pendant l’intersaison suivante, et il a été déçu avant d’être libéré un an plus tard.

LeGarrette Blount s’est racheté en tant que porteur de ballon de la NFL après avoir été échangé aux Patriots contre Jeff Demps et un choix de septième ronde. Les Steelers l’ont volé à Belichick une saison plus tard en triplant son salaire. Grâce à une combinaison d’inefficacité et d’apathie, il a été éliminé par Pittsburgh après 11 matchs. Il reviendrait chez les Patriots et lèverait le trophée Lombardi des mois plus tard.

Malcolm Butler est passé d’un agent libre non repêché à un héros du Super Bowl sous Belichick. Les Titans l’ont signé avec un contrat haut de gamme en 2018 et attendent toujours qu’il retrouve sa forme All-Pro.

Cela ne signifie pas que signer des joueurs qui ont prospéré sous Belichick est finalement une mauvaise idée. Des joueurs comme Akiem Hicks, Wes Welker et Jabaal Sheard ont stimulé leur carrière en Nouvelle-Angleterre, puis ont connu de belles saisons par la suite. Même ainsi, il y a suffisamment de récits d’avertissement ici pour prêcher la prudence quand il s’agit d’espérer trop de succès d’une ancienne patriote.

Les Lions et les Dolphins parient fort sur les joueurs qui pourraient se battre loin de la Nouvelle-Angleterre

Malgré le maintien de Devin et Jason McCourty, Matthew Slater et Joe Thuney au début du processus d’agent libre, la plupart des gros titres des Patriots impliquent des départs. Divers éléments de la défense la mieux classée de 2019 ont été laissés exposés au marché libre grâce à une situation de plafond salarial serré et aux inquiétudes du quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre.

Cela a permis aux Lions et aux Dauphins de plonger, mais la plupart des joueurs qu’ils ont choisis pourraient ne pas être en mesure de traduire leur renouveau inspiré de Belichick dans un nouveau cadre.

Jamie Collins a été échangé à Cleveland en 2016, où il a signé une prolongation de 50 millions de dollars sur quatre ans. Il n’a réussi que deux saisons dans ce contrat avant d’être libéré. Il a rebondi en Nouvelle-Angleterre après avoir signé un contrat d’un an et 2 millions de dollars et établi des sommets en carrière dans les sacs (sept), les pressions du QB (30) et les interceptions (trois). Il a transformé cela en un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans avec les Lions.

Kyle Van Noy n’a pas pu être à la hauteur de sa facturation au deuxième tour avec les Lions avant d’être échangé aux Pats (avec un choix de septième tour) pour un sixième tour en 2016. Il s’est épanoui dans l’un des plus polyvalents et des plus polyvalents du jeu. des secondeurs efficaces sous Belichick, qui l’ont reconduit pour une prolongation de 11,75 millions de dollars sur deux ans avant l’expiration de son contrat de recrue après la saison 2017. Il vient de signer avec Miami pour quatre ans et 51 millions de dollars.

Les Browns ont abandonné l’ancien choix de première ronde Danny Shelton après trois saisons de jeu à peu près moyen. Il a joué un rôle de rotation pour les Patriots en 2018, est revenu au club avec un contrat de 1,03 million de dollars, puis a mis sur pied la meilleure année de sa carrière au milieu de la défense la plus avare de la ligue. Les Lions l’ont récompensé avec un contrat de 8 millions de dollars sur deux ans.

Ted Karras était un joueur de ligne remplaçant et ancien choix de sixième ronde qui avait été un joueur de profondeur pour les Pats ses trois premières saisons dans la ligue. Il est intervenu à la place de David Andrews au centre quand Andrews a été mis à l’écart avec des caillots sanguins dans ses poumons et a dépassé les attentes, scellant 98% de ses blocs. Il a transformé cela en un contrat d’un an de 4 millions de dollars avec Miami, qui représente une augmentation de 555% par rapport à 2019.

Elandon Roberts était un agent libre non repêché qui a contribué au secondeur ET au secondeur. Il a effectué 28 départs au secondeur intérieur au cours des trois dernières saisons et est intervenu pour faciliter l’offensive de la Nouvelle-Angleterre lorsque James Develin et Jakob Johnson ont été perdus à cause d’une blessure. Après avoir joué quatre ans au prix minimum pour Belichick, les Dolphins l’ont signé avec un contrat dont les conditions n’ont pas encore été annoncées.

Sentez-vous une tendance? Les cinq joueurs que les Dolphins et les Lions ont signés sont passés de négligés à des pièces importantes d’une équipe éliminatoire en Nouvelle-Angleterre. L’histoire indique que la majorité de ces joueurs ne joueront pas à la hauteur de leurs nouveaux chèques de paie maintenant qu’ils ont quitté les Patriots.

Pour les Lions et les Dauphins, qui ont beaucoup investi dans ces vétérans, c’est potentiellement un problème.