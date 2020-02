Les lions et les dauphins sont les favoris de l’ébauche de Tua Tagovailoa

Les Lions et les Dauphins sont les favoris de la rédaction de Tua Tagovailoa.

Tagovailoa devrait être le deuxième quart-arrière du conseil en avril.

Avant la dernière saison de football universitaire, beaucoup considéraient Tagovailoa comme le meilleur joueur disponible.

Malheureusement, une blessure à la hanche de mi-saison couplée à l’ascension de la star du LSU Joe Burrow a fait dérailler un peu le stock de Tagovailoa.

Maintenant, Burrow devrait être sélectionné avec le premier choix du repêchage de la NFL 2020 par les Bengals de Cincinnati. À partir de là, les Washington Redskins, qui viennent de repêcher Dwayne Haskins de l’Ohio State et sont bons au poste de quart, devraient choisir l’ailier défensif Chase Young.

À partir du troisième choix – les choses deviennent intéressantes.

Techniquement, Détroit a Matthew Stafford et n’a actuellement pas besoin d’un quart-arrière. En fait, l’équipe a beaucoup plus de trous béants sur le côté défensif du ballon – en particulier au secondaire.

Cependant, des rapports récents indiquent que Detroit est fasciné par la perspective de prendre Tagovailoa au troisième rang.

Si les Lions ne bougent finalement pas sur Tagovailoa, Miami le fera probablement au cinquième rang.

Selon Caesars, Miami et Detroit ont actuellement des cotes équivalentes en tant que favoris pour sélectionner Tagovailoa à -110.

L’intérêt pour Tagovailoa est certainement compréhensible. Au cours de son séjour en Alabama, il a amassé 7 442 verges et 87 touchés. Créateur immédiat de différences sur le plan offensif lorsqu’il est en bonne santé, il deviendrait rapidement la star de la franchise pour toute organisation qui choisit de le sélectionner.

Si pour une raison folle Detroit et Miami défient les probabilités et partent avec quelqu’un d’autre que Tagovailoa, les deux équipes choisies aux numéros 6 et 7 ont également besoin de quarts.

Les Chargers de Los Angeles et les Panthers de la Caroline sont actuellement à la recherche d’une solution à leurs problèmes de passage, Tagovailoa pourrait être précisément ce dont ils ont besoin dans le cas peu probable où il tomberait si loin.

