Les Lions sont l’équipe la plus intéressante du premier tour du repêchage de la NFL

Il y a eu une brève période au tournant des années 2010 lorsque les Lions, malgré leurs innombrables difficultés avec la plupart des facettes d’être une équipe de football professionnel, ont excellé le jour du repêchage. Longtemps consacré à gaspiller les meilleurs choix consécutifs sur les récepteurs larges qui ont éclaté avant la fin de leur contrat de recrue, Détroit a éclaté une série de sélections stellaires. En 2007, les Lions ont exorcisé leurs grands démons et ont débarqué Calvin Johnson. En 2009, ils ont frappé leur quart-arrière de franchise, Matthew Stafford. L’année suivante, c’était l’attaquant défensif All-Pro Ndamukong Suh, et en 2013, ils ont attrapé deux futurs futurs Pro Bowlers à Ezekiel Ansah et Darius Slay.

Mais une seule de ces stars reste dans l’équipe et ces dernières années, les Lions sont revenus à leur mauvaise rédaction. En 2014, ils ont attrapé l’ailier serré Eric Ebron, qui a eu du mal à chuter, totalisant seulement 11 scores en quatre années décevantes à Détroit avant d’éclater avec 13 touchés en 2018 à Indianapolis. Leur premier tour 2017, Jarrad Davis, a classé 94e des 99 secondeurs qualifiés la saison dernière par Pro Football Focus, et leur choix au premier tour au printemps dernier, T.J. Hockenson a été le premier choix serré dans le top 10 depuis Ebron, et seulement le deuxième depuis que les 49ers ont pris Vernon Davis sixième en 2006. Hockenson s’est classé 29e sur 43.

En conséquence, les Lions repoussent à nouveau vers le haut du premier tour, choisissant le troisième, leur plus haut emplacement depuis qu’ils ont remporté Suh au no. 2 il y a dix ans. Les Lions avaient des trous [checks notes] partout en 2019. Après une victoire sur les Giants le 27 octobre, a quitté Detroit à 3-3-1, l’équipe de Matt Patricia a perdu neuf d’affilée, dont six à un seul chiffre. Stafford, entravé par une blessure au dos, a raté huit matchs – son premier sur la touche depuis 2010 – et sans lui l’offensive a bafouillé. La défense a poursuivi son glissement sous le prétendu gourou de Patricia, et les perspectives pour cette saison pourraient être tout aussi sombres après que le directeur général Bob Quinn a expédié Slay à Philadelphie dans ce que Gwyneth Paltrow appellerait un «découplage conscient» avec son entraîneur-chef. La rétention de Patricia pendant l’intersaison était légèrement surprenante, et la propriétaire Martha Ford a adressé un ultimatum doux à son entraîneur-chef et directeur général, disant à The Athletic’s Chris Burke qu’elle s’attendait à “être un prétendant aux éliminatoires” et que ces attentes avaient été “exprimées à la fois pour Bob et à Matt. ” Ce qui rend la situation de Détroit jeudi encore plus intéressante.

Il est presque certain que les Bengals de Cincinnati sélectionneront en premier le quart-arrière du LSU Joe Burrow, et il est largement attendu que Washington suivra en prenant l’ailier défensif de l’Ohio Chase Young non. 2. Les plans de Détroit, quant à eux, sont un mystère. Les Lions pourraient jouer la sécurité et repérer un talent défensif indispensable comme le coéquipier de Young, le demi de coin Jeff Okudah, pour renforcer le second ou le secondeur de Clemson Isaiah Simmons pour le style libre sur le terrain. Ils pourraient essayer de négocier pour ramasser quelques actifs. Ou ils pourraient prendre un pari improbable sur Tua Tagovailoa, malgré un quart-arrière de franchise déjà sous contrat.

Les Lions sont la clé squelette de ce projet. En d’autres termes, le déroulement du premier tour repose sur leurs épaules. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Examinons les avantages et les inconvénients des options de Détroit:

Porte 1: Jouez en sécurité

Même en supposant que Washington prend Young, le meilleur joueur défensif du repêchage, Détroit a encore une pléthore d’options de ce côté-ci du ballon. Dans son dernier repêchage simulé, Danny Kelly, du Ringer, demande aux Lions de sélectionner le défenseur de l’Ohio Jeff Okudah. Le Buckeye n’a commencé qu’une seule saison complète à Columbus, mais comme son ancien coéquipier de l’OSU Joe Burrow, il n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour montrer ses compétences. Okudah se projette comme un coin de type Marshon Lattimore et a eu neuf ruptures de passes et trois interceptions en 2019. Et c’est quelque chose que les Lions pourraient désespérément utiliser.

Avant même que les Lions expédient le demi de coin All-Pro Darius Slay à Philadelphie pour deux sélections au milieu de l’année 2020, le secondaire de Détroit laissait beaucoup à désirer. L’équipe de football a terminé 2019 avec la quatrième plus mauvaise défense contre les passes, selon Football Outsiders, et a accordé plus de mètres dans les airs et à égalité pour le moins d’interceptions en championnat. Le deuxième tour de 2017 Teez Tabor a été éliminé juste avant la saison, et le demi défensif Quandre Diggs a été expédié à Seattle à la date limite, au grand dam de Slay. Et même si les Lions ont signé l’ancien lanceur des Falcons Pro Desmond Trufant, Okudah serait probablement un partant d’un jour.

Si les Lions transmettent l’Okudah, ils pourraient toujours utiliser le troisième choix pour renforcer leur défense anémique. Seuls les Dolphins apathiques ont limogé moins de quarts opposés la saison dernière, alors que les Lions ont terminé avec le deuxième taux de sacs ajusté le plus mauvais de la ligue un an après avoir terminé cinquième. Malgré le déboursement de 90 millions de dollars (56 millions de dollars garantis) pour l’ancien défenseur des Patriots Trey Flowers lors de la dernière saison, Detroit a exercé des pressions sur les QB adverses sur moins d’un cinquième des baisses, et aucun joueur actuellement sur la liste n’a jamais comptabilisé de sacs à deux chiffres au cours d’une saison . Leur deuxième meilleur passeur de passes après Flowers, Devon Kennard, a été coupé en mars et a ensuite signé un accord avec l’Arizona. Et même s’ils ont débarqué une poignée d’anciens Pats pour renforcer l’unité cette intersaison (plus de détails plus tard), il reste encore un long chemin à parcourir avant que Detroit n’ait même une course de passe médiocre.

Heureusement pour les Lions, ils ont des options. Isaiah Simmons de Clemson, lui du tableau de bord de 4,39 secondes de 40 verges, meilleur à sa position au repêchage, offre un avantage suprême et la polyvalence pour avoir un impact sur tout le terrain. Lorsqu’on lui a demandé quelle position il joue, Simmons a déclaré aux journalistes «défense», et il ne plaisantait pas. Dans sa saison junior avec les Tigers, Simmons a terminé avec 102 plaqués, 16 plaqués pour la perte, huit sacs, sept ruptures de passes, trois interceptions et un échappé forcé en route vers un match de championnat national.

La polyvalence de Simmons, entre de mauvaises mains, pourrait le laisser comme le dernier d’une longue lignée de soi-disant préadolescents qui ne trouvent jamais la bonne personne, mais dans un schéma construit autour de ses innombrables talents, il pouvait briller. Détroit a été mince en tant que secondeur pendant des années et, malgré l’échange avec la sécurité des Patriots, Duron Harmon pendant l’intersaison, pourrait avoir besoin de plus d’aide. Comme l’a noté l’écrivain principal de DetroitLions.com, Tim Twentyman, Patricia n’est pas étrangère aux packages à trois niveaux de sécurité, et la flexibilité de Simmons pourrait lui permettre de briller partout sur le terrain. Il y a une raison pour laquelle Danny Kelly l’a appelé “Mega Derwin James”.

Porte 2: Trade Down

C’est là que les choses pourraient devenir un peu géniales. En supposant que les deux premiers choix se déroulent comme prévu, le meilleur joueur disponible lorsque les Lions feront leur choix sera Tua Tagovailoa en Alabama. À Matthew Stafford, Détroit a déjà un leader infaillible sous le centre, et il est peu probable que les Lions se séparent de lui. Avec une poignée d’équipes derrière eux cherchant à saisir leur quart-arrière du futur, à savoir les Chargers et les Dauphins, et un retour clair de Burrow et Tagovailoa aux quart-arrière de l’échelon en dessous d’eux, Justin Herbert et Jordan Love, ce n’est pas déraisonnable de penser que Detroit pourrait présenter des offres d’équipes cherchant à rejoindre Tua.

Ils pourraient gagner beaucoup d’actifs dans un swap: en 2018, les Colts ont échangé contre non. 3 à non. 6 et se sont inscrits trois choix de deuxième ronde dans le processus. En laissant les Jets grimper la planche pour sélectionner Sam Darnold, ils ont débarqué Quenton Nelson – un garde gauche All-Pro au cours de ses deux saisons avec l’équipe – ainsi qu’un deuxième partant sur la ligne à Braden Smith et le demi de coin Rock Ya- Péché. L’année précédente, les 49ers ont retourné leur non. 2 choix à Chicago pour le numéro de cette année. 3 (Solomon Thomas), deux tiers-rondeurs (dont l’un a ensuite été échangé et est devenu Alvin Kamara), et un quatrième rond. Et alors qu’aucun des joueurs acquis dans l’accord – ou dans les transactions ultérieures que San Francisco a effectuées en utilisant des actifs reçus de Chicago – n’a sauté de la page, l’échange a permis aux 49ers une poignée de contributeurs qui les ont aidés à atteindre le Super Bowl LIV.

Échanger pour un surplus de choix ne mène pas toujours à une prime. Il suffit de demander aux Titans et Browns, qui ont échangé avec les Rams et les Eagles en 2016 pour les droits sur les choix qui sont devenus Jared Goff et Carson Wentz. Philly et Los Angeles sont tous les deux allés au Super Bowls depuis, tandis que les Titans ont botté le quart-arrière qu’ils ont décidé de garder à la place de Goff, et les Browns ont attendu deux ans pour obtenir leur homme.

Pourtant, il est presque toujours utile de revenir en arrière. Le graphique de valeur provisoire de Chase Stuart pour 2012 tente de quantifier la valeur de chaque choix. Le non. 3 choix a une valeur approximative de 34,2. La semaine dernière, Bill Barnwell d’ESPN a proposé des métiers pour chaque équipe avant le repêchage. Les Lions, a-t-il proposé, pourraient échanger leur non. 3 choix, leur choix de cinquième ronde (n ° 151), et l’ailier rapproché de secours Jesse James aux Chargers pour les choix 6 et 37 et l’ailier rapproché Hunter Henry. Un accord comme celui-ci ne ferait pas que renforcer le groupe attrapeur de passes de Détroit, mais fournirait aux Lions une valeur approximative attendue excédentaire de 8,6, ce qui équivaut à une sélection au milieu du troisième tour.

Au sixième choix, Détroit pourrait toujours tenter de faire atterrir quelqu’un comme Simmons, ou pourrait renforcer une ligne offensive anémique avec un joueur comme Tristan Wirfs de l’Iowa ou Mekhi Becton de Louisville. La clé de la baisse, cependant, consiste à s’assurer que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix pour vos choix. Et si les Lions reviennent à leur récent partenaire commercial préféré, cela pourrait devenir un problème.

Depuis que Bob Quinn a repris le front office en 2016, l’ancien cadre des Patriots a eu une relation amicale avec son ancienne équipe. En juin 2019, les deux équipes avaient terminé six échanges sous la direction de Quinn, dont une pour le secondeur partant Kyle Van Noy, qui avait terminé deux fois deuxième sur les Pats dans des sacs et avait reçu un contrat de 51 millions de dollars des Dolphins en mars. septième qui a ensuite été annulé. Grâce à l’agence libre, les Lions ont ajouté plus de joueurs familiers avec le Patriots Way. En 2018, ils ont fait appel au quart-arrière Matt Cassel, au porteur de ballon LeGarrette Blount et au plaqueur défensif Ricky Jean-Francois. La saison dernière, l’ancien receveur de la Nouvelle-Angleterre, Danny Amendola, a rejoint les rangs à Détroit, et Detroit a pris la défense de l’ancien joueur de ligne défensive des Pats Trey Flowers et du demi défensif Justin Coleman. Cette intersaison, les Lions sont revenus au puits, signant le plaqueur défensif Danny Shelton et le secondeur Jamie Collins et échangeant contre la sécurité Duron Harmon. En tout, 15 joueurs de la liste actuelle ont à un moment ou à un autre joué pour Bill Belichick.

Après avoir quitté Tom Brady et avec seulement deux quarts-arrière, Brian Hoyer et Jarrett Stidham, toujours dans l’équipe, il serait logique que la Nouvelle-Angleterre soit à la recherche d’un nouvel homme au centre. Et bien que cela soit hautement improbable – Belichick n’a pas échangé au premier tour depuis 2012, quand il l’a fait deux fois pour prendre Dont’a Hightower et Chandler Jones -, les Patriots ont la possibilité d’accélérer leur avenir sans Brady. En supposant qu’ils pourraient conclure un accord avec leurs amis de commerce préférés, les Patriots pourraient passer à l’échec. 3 pour débarquer Tagovailoa, assurant leur nouveau quart-arrière de l’avenir et assurant que notre long cauchemar national se poursuive au moins une décennie de plus.

Oh mon Dieu, c’était une erreur.

Porte 3: tout risquer

Les Lions de Détroit n’ont pas besoin d’un quart-arrière. J’ai vérifié les bandes et la liste et tout. Il s’avère que Matthew Stafford a été, et continue d’être, assez bon pour lancer la balle. Avant sa blessure la saison dernière, Stafford était en mesure de terminer l’une des meilleures campagnes d’une carrière remplie de statistiques époustouflantes. En huit matchs, le produit géorgien a totalisé 2 499 verges, 19 touchés et seulement cinq interceptions, et a enregistré des sommets en carrière en pourcentage de passes lancées pour les touchés (6,5), le quart-arrière (106) et les verges nettes ajustées par tentative (8,15). .

Il y a fort à parier que les Lions auraient terminé avec un record bien meilleur s’il avait été en assez bonne santé pour clôturer l’année; David Blough et Jeff Driskel sont allés de 0 à 8 à sa place. À 32 ans, Stafford n’est plus jeune, mais sa durabilité – avant l’année dernière, il avait commencé 136 matchs consécutifs – et ses performances ne suggèrent pas qu’il est sur le point de ralentir. Et au-delà, son contrat, signé en août 2017, porte un plafond de 32 millions de dollars cette saison et 19 millions de dollars en 2021. Le négocier ou le libérer pour faire de la place serait un désastre financier. Mais merde, nous faisons cinq lames.

En pleine santé, Tua Tagovailoa est un talent indéniable; il est un meilleur passeur que Burrow et a été plus productif plus longtemps. En 2018, il a publié la saison la plus efficace de l’histoire du football universitaire (dépassée cet automne par Burrow), et a poursuivi avec ce qui ressemblait à une autre campagne record qui a finalement été interrompue. Comme je l’ai écrit après sa blessure à la hanche de fin de saison:

Après 31 matchs (et 24 départs), Tagovailoa occupe le troisième rang de tous les temps dans le passé de l’Alabama, est le premier à réussir des scores de 10 touchés par rapport à son prochain plus proche concurrent et n’a perdu que deux fois. Il a terminé deuxième lors du vote de Heisman l’année dernière et a été un shoo-in pour revenir en tant que finaliste après cette saison. Son classement de passeur de carrière est supérieur de plus de 20 points à celui du détenteur actuel du record de la NCAA, Sam Bradford. Son pourcentage d’achèvement de carrière de 69,2% le place huitième de tous les temps, et aucun joueur au cours des deux dernières saisons n’a effectué plus de passes de 20 mètres ou plus que ses 119. Il n’était pas seulement l’un des passants les plus agressifs du football universitaire, il en était un de son plus précis.

Si Tagovailoa se remet complètement de sa blessure – il a été blanchi pour toute activité de football en mars – et est en mesure d’éviter plus de revers en tant que professionnel, son avantage pourrait l’emporter sur les inconvénients financiers. Alors que la peur des blessures est toujours présente avec Tagovailoa, Détroit offre une solution optimale: avec Stafford toujours productif sous le centre, Tua aurait le luxe de prendre une saison de chemises rouges pour se réadapter davantage, si nécessaire.

Pendant une décennie, Détroit a tenté de sortir du sous-sol de la ligue derrière Stafford, et pour ses efforts a été accordé avec une médiocrité perpétuelle. Détroit a disputé ses trois seules rencontres d’après-saison du 21e siècle avec Stafford à la barre, mais n’a pas remporté de match éliminatoire depuis la saison 1991. Tagovailoa est un bouton de réinitialisation; une autre chance de percer avec une nouvelle perspective au talent fou sous le centre.

Il est rare que le plein impact d’un choix soit compris le jour du brouillon, et le plus souvent, cela se produit lorsque les choses sont clairement sur le point de mal tourner. Les Lions détiennent le premier vrai joker de cette saison. Et la façon dont ils le joueront, qu’ils soient sûrs ou fauchés, façonnera non seulement le repêchage cette saison, mais aussi la franchise et une poignée d’autres pour les années à venir.