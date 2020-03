Les loups dépassent Tottenham en table de Premier League avec une victoire de retour alors que la course pour le football de la Ligue des Champions bat son plein

Les loups ont reçu un énorme coup de pouce dans leur quête du football en Ligue des champions avec une victoire 3-2 sur leurs rivaux pour les endroits convoités, Tottenham, lors d’un concours divertissant au Tottenham Hotspur Stadium.

Les frappes de Diogo Jota et Raul Jimenez en deuxième mi-temps leur ont donné les trois points inestimables alors qu’ils menaient 2-1 à la mi-temps avec les buts de Steven Bergwijn et Serge Aurier. Matt Doherty a marqué le premier but des Wolves.

Jimenez et Jota ont donné aux Wolves la victoire méritée

Le résultat signifie que les hommes de Nuno Espirito Santo ont dépassé les Spurs en sixième position et ne sont sortis de la Ligue des champions qu’à la différence de buts, Manchester United ne gérant qu’un match nul à Everton.

Le concours a pris un départ mitigé jusqu’à la 13e minute lorsque Bergwijn a donné l’avantage à l’équipe locale. Un bon jeu sur la droite a vu Aurier croiser bas pour Alli, dont l’effort à bout portant a été bien sauvé par Rui Patricio mais le Néerlandais a réagi le plus rapidement pour marquer le rebond.

Les loups étaient à égalité à 27 minutes, cependant, lorsque Doherty a profité de l’incapacité de Japhet Tanganga à effacer le puissant centre de Ruben Vinagre et l’Irlandais a claqué la balle devant Paulo Gazzaniga.

Les deux parties ont ensuite échangé des demi-chances avec Conor Coady dégageant la tête de Ben Davies vers Dele Alli en un rien de temps tandis que Doherty a presque réussi à la fin du coup d’envoi de Romain Saiss depuis un corner.

Mais les Spurs ont repris leur avance sur le coup de la mi-temps grâce au bel effort de Serge Aurier qui l’a vu tromper Vinagre et boucler le ballon dans le coin du filet avec sa cheville gauche plus faible.

Les buts d’Aurier et de Bergwijn semblaient remettre les Spurs sur la bonne voie pour la victoire

Diogo Jota et Alli se sont tous les deux rapprochés avec des en-têtes au début de la deuxième mi-temps, mais Jota a réussi à atteindre son objectif de niveler le jeu une fois de plus quand il est arrivé au bout du centre de Doherty après un bon travail d’Adama Traoré.

Les visiteurs ont ensuite pris les devants pour la première fois en 73 minutes avec une frappe bien menée de Jimenez – le Mexicain récupérant la passe de Jota sur la droite, avant de faire un virage Aurier-esc et de placer le ballon dans le coin supérieur.

Les Spurs manquaient clairement les goûts de Harry Kane et Heung-min Son et ont eu du mal à créer des chances après cela alors que les Wolves ont tenu à réclamer une victoire méritée.

Les Wolves peuvent-ils se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine

