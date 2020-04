Les loups émergent comme prétendants au choc pour signer le banni du Real Madrid, James Rodriguez

Les loups sont apparus comme des prétendants au choc pour signer le banni du Real Madrid, James Rodriguez cet été, selon des informations.

L’accord du meneur de jeu au Bernabeu expire en 2021, mais les chefs de Los Blancos cherchent à tirer profit de lui et à utiliser les fonds ailleurs cet été – avec un coup de pouce pour Paul Pogba de Manchester United.

James Rodriguez devrait quitter le Real Madrid avant trop longtemps

Mais Rodriguez, actuellement prêté au Bayern Munich, est à court de prétendants en raison de la pandémie de coronavirus, la propagation du virus ayant un impact financier important sur l’industrie du football et le pouvoir d’achat des clubs.

Dans l’état actuel des choses, un transfert en Premier League pour le joueur de 28 ans est très probable, avec Arsenal et Everton, les clubs signalés ayant jusqu’à présent manifesté leur intérêt.

Mais le point de vente espagnol Marca affirme maintenant que les Wolves sont apparus comme un prétendant potentiel pour le milieu de terrain, avec son agent Jorge Mendes un ami du patron actuel des Wanderers, Nuno Espirito Santo.

Mendes a déjà amené une foule de ses clients à Molineux – y compris Ruben Neves, Diogo Jota et Joao Moutinho.

Nuno est un ami du super agent Mendes

Néanmoins, on pense qu’Everton est le favori pour signer Rodriguez en raison de la relation du joueur avec Carlo Ancelotti, avec qui il a prospéré au Real Madrid.

Rodriguez était désespéré de sceller un déménagement à Naples l’été dernier pour renouer avec le patron italien vétéran, mais un accord ne s’est jamais concrétisé.

Arsenal, quant à lui, est à la recherche d’un milieu de terrain offensif cet été, et il a également manifesté son intérêt pour Rodriguez à plusieurs reprises au cours des dernières années.

