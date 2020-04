Les lutteurs les mieux payés, avec Brock Lesnar, Roman Reigns et Becky Lynch en vedette grâce à de grands contrats avec la WWE

Au cours de la semaine dernière, la WWE s’est séparée de 20 lutteurs et 300 employés dans le but d’économiser de l’argent tandis que le coronavirus continue de ravager la société telle que nous la connaissons.

Kurt Angle, Rusev et Zack Ryder étaient au rendez-vous et sans événements en direct et leurs marchandises ayant subi un coup important, la société a ressenti le besoin de prendre cette décision afin d’apaiser les actionnaires et de rester aussi près de leurs objectifs d’origine que possible.

WWE

Vince McMahon a pris des décisions difficiles lors de la pandémie de coronavirus pour réduire les talents, mais il en paie encore d’autres millions

Ils ont quand même de grandes stars avec de gros contrats.

Forbes a regardé les meilleurs salaires – toujours sur la liste de la WWE – qui comprend le fils et la fille du président Vince McMahon, qui font la liste en raison davantage de leurs rôles exécutifs.

Forbes dit qu’il calcule le salaire brut avant impôts en utilisant les documents de la WWE, une analyse des performances individuelles des lutteurs et des mesures de vente, et des entretiens avec des experts et des analystes du secteur.

Selon le magazine, la WWE verse à chaque lutteur un revenu de base – appelé une «garantie à la baisse», qui est négocié avec chaque artiste, plus des paiements supplémentaires lorsque les événements se déroulent bien et une baisse des ventes de marchandises qui utilisent leur image.

Depuis l’émergence de la promotion rivale, AEW, les garanties ont franchi la barre du million de dollars.

10. Braun Strowman – 1,9 M $ (1,5 M £)

Le Monster Among Men a signé un nouveau contrat l’année dernière avec une garantie de 1,2 million de dollars, mais compte tenu de son utilisation lors d’événements majeurs, il a frôlé la barre des 2 millions de dollars.

WWE

Braun Strowman a remporté le titre universel en l’absence de Roman Reigns et cela signifie aussi plus d’argent

9. Stephanie McMahon – 2 millions de dollars (1,6 million de livres sterling)

Semblable à son mari Triple H, McMahon gagne de l’argent en se basant sur la télévision et sur son rôle réel en tant que chef de la marque. Son revenu primaire provient de ce dernier, car elle a rarement été à la télévision au cours de la dernière année, mais a été impliquée dans un angle très médiatisé avec Ronda Rousey avant cela.

8. Shane McMahon – 2,1 $ (1,7 M £)

Frère de Stephanie et du fils du patron, Shane McMahon n’a lutté que 15 fois en 2019, mais il a participé à des événements de haut niveau – Royal Rumble et WrestleMania inclus – et a eu son plus long tronçon sur le ring depuis des décennies. Il ne détient plus de stock à la WWE, mais travaillait dans les coulisses du Royal Rumble 2020.

7. Goldberg – 3 millions de dollars (2,4 millions de livres sterling)

L’icône de la WCW a reçu un gain de 2 millions de dollars pour sa catastrophe en Arabie saoudite avec The Undertaker, puis a lutté contre Dolph Ziggler à SummerSlam. Pour ce qu’il fait, c’est beaucoup d’argent.

Goldberg n’a lutté que deux fois en 2019 mais a collecté gros

6. Becky Lynch – 3,1 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling)

The Man a kayfabed tout le monde à propos d’un nouvel accord sur les médias sociaux, mais en réalité, elle l’a signé après le concours principal WrestleMania 35. Ayant également titré TLC et Survivor Series à la fin de 2019, elle a fait un joli sou.

5. Triple H – 3,3 millions de dollars (2,6 millions de livres sterling)

Tout comme sa femme, Triple H a un salaire de direction de 706 019 $, mais il a également gagné 502 146 $ en actions et 102 950 $ en rémunération au titre du régime incitatif. Bien sûr, il est également payé en tant qu’interprète et cela lui a fait environ 2 millions de dollars en 2019. Il a pris sa retraite de Batista à WrestleMania 35, a lutté avec Randy Orton en Arabie saoudite et a été présenté à la télévision NXT dans les semaines précédant Survivor Series.

4. Seth Rollins – 4 millions de dollars (3 millions de livres sterling)

Rollins a été le champion universel pendant une bonne moitié de 2019 et a affronté Brock Lesnar à WrestleMania et SummerSlam. Il est un joueur de l’événement principal depuis un certain temps et son gadget du lundi soir a également changé de tee-shirt. 2019 a été une bonne année pour l’ancien bouclier.

Seth Rollins mise sur l’argent du Main Event depuis quelques années

3. Randy Orton – 4,1 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling)

Orton a signé un nouvel accord en novembre et a parlé ouvertement de la façon dont il a utilisé AEW et de leur intérêt pour l’effet de levier, ce que le propriétaire d’AEW, Tony Khan, n’a pas apprécié. Il est entendu que le vétéran de 18 ans pourrait gagner plus de 6 millions de dollars en 2020 alors qu’il travaille avec un horaire réduit.

2. Roman Reigns – 5 millions de dollars (4 millions de livres sterling)

Reigns a été oint comme l’héritier du trône de l’affiche de John Cena depuis un certain temps maintenant et le nouvel accord qu’il a signé en août de l’année dernière a la plus grande garantie d’un temps plein dans l’entreprise. Son retour de la lutte contre la leucémie l’année dernière l’a vu obtenir des affrontements majeurs aux côtés de The Shield avant d’obtenir des programmes de mi-carte pour se lier pour le reste de l’année. Considérant qu’il n’a pas fait grand-chose en termes d’angles de titre mondial, il a bien fait financièrement.

1. Brock Lesnar – 10 millions de dollars (8 millions de livres sterling)

Le plus gros soutien de la WWE, Lesnar n’a lutté que neuf fois au cours des 12 derniers mois. Il est un grand tirage au sort et négociera un nouvel accord dans un proche avenir après avoir signé son dernier accord de trois ans à la fin de 2018. Il apparemment semble pour un taux forfaitaire et les achats à la carte ou les abonnements au réseau n’ont pas d’effet son salaire comme il fait d’autres talents. Lesnar n’est apparu que plus depuis que Paul Heyman a pris le contrôle de Monday Night Raw, donc 2020 devrait être une énorme source de revenus pour le joueur de 42 ans.

Brock Lesnar est probablement l’homme d’affaires le plus intelligent de la WWE – l’argent qu’il gagne par date est irréel

