Les matchs auraient pu se jouer à huis clos … »La réaction de Simon Jordan au report de la Premier League

Simon Jordan a suggéré que la Premier League, l’EFL et la Football Association se seraient inclinées devant le battage médiatique contre le coronavirus après avoir décidé de reporter le football de trois semaines et auraient pu prendre des mesures alternatives.

Les instances dirigeantes du football ont convenu de suspendre immédiatement l’action compétitive, le football professionnel en Angleterre et en Écosse étant suspendu jusqu’au 3 avril au plus tôt en raison de la pandémie de COVID-19.

La décision a été prise vendredi, après confirmation que les joueurs et le personnel de plusieurs clubs à travers le pays ont été testés positifs pour le virus, ou s’auto-isolent par précaution.

Arsenal a confirmé jeudi que le manager Mikel Arteta a été testé positif pour le coronavirus

L’ensemble des équipes de la première équipe de Chelsea et d’Arsenal sont en quarantaine après que le patron des Gunners Mikel Arteta et l’ailier des Blues Callum Hudson-Odoi se soient révélés positifs, tandis qu’un joueur d’Everton sans nom est en auto-isolement et a développé des symptômes.

Le report de tout le football a soulevé de grandes questions sur l’avenir de cette saison.

Il a été suggéré que le jeu puisse reprendre et que la campagne soit terminée normalement en avril, mais il y a des craintes que la saison puisse être annulée et considérée comme nulle et non avenue si l’épidémie continue.

Ce serait une nouvelle dévastatrice pour Liverpool, qui n’est qu’à six points de remporter son premier titre de champion en 30 ans, ainsi que pour Leeds United, West Brom et Fulham alors qu’ils se battent pour une promotion du championnat vers le haut de gamme.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, insiste sur le fait que cela ne peut pas se produire et que la saison doit avoir une conclusion.

Et il pense que la décision de reporter tout football professionnel a peut-être été prise trop hâtivement par les chefs, car les matchs auraient pu être joués à huis clos.

Une quantité croissante de masques faciaux a été repérée dans les tribunes lors des matchs de football au cours des dernières semaines

«Il y a deux scénarios ici; le scénario médiatique et le scénario médical », a-t-il déclaré à l’animateur de talkSPORT, Jim White.

«L’une des raisons pour lesquelles la Premier League, la Football League et la FA ont pris le temps de réagir à cela, c’est parce que malgré ce que les médias veulent conduire, et il est vrai que les médias tiennent les gens informés, mais ce n’est pas bien que les gens représentent la situation médicale.

«Le médecin-chef de ce pays avait parlé de la dynamique de la façon dont nous devrions fonctionner et l’une des choses qui a été répétée à maintes reprises est qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter les événements sportifs – à la la Cheltenham Festival qui se déroule toujours .

«Maintenant, la pression des médias a créé une telle toile de fond que le football et le sport au sens large y réagissent maintenant, et peut-être à juste titre.

«Quelle que soit la perception qu’ont les gens de la façon dont les médias le représentent, il s’agit d’une pandémie. Quelle que soit la gravité de cette situation, et nous parlons d’un taux de mortalité de 0,2% inférieur à 70 ans, ce qui est actuellement le cas du coronavirus, il doit encore y avoir une sorte de réaction.

Simon Jordan dit que les matchs auraient dû être joués à huis clos, plutôt que reportés

«Le problème, je pense, c’est quand vous arrêtez quelque chose, c’est comment vous le redémarrez et qui détermine quand vous le redémarrez, parce que vous serez devant le tribunal de l’opinion publique lorsque vous redémarrerez quelque chose.

«Combien de cas de moins faut-il avant de rentrer?

“Il n’y a aucun moyen de compromettre l’intégrité de cette saison en la supprimant telle quelle et en annulant tout ce qui a été fait.

“Il est logique de l’arrêter maintenant avec la pause internationale à venir, mais il y a tellement de facteurs qui entreront en jeu – la Ligue des Champions, la relégation, les vainqueurs de divers tournois, etc., etc.

“Certains médias se sont retournés et ont dit:” Oh, c’est l’attitude britannique de garder son calme et de continuer “, mais ce n’est pas le cas!

«L’avis scientifique était que cela n’avait pas besoin d’être fait et cela a été fait. Je soupçonne que les raisons de cela sont à cause de l’attaque des médias.

«Il y a beaucoup de désinformation, c’est ridicule.

Jamie O’Hara dit que les matchs de Premier League ne devraient pas être joués à huis clos en raison d’un coronavirus

“Certains des titres qui sortent, ce n’est pas une révélation de choc qui a stupéfait le football que Mikel Arteta a attrapé un corovanirus! C’est un homme de 39 ans, une tranche d’âge dont le taux de mortalité est pratiquement nul!

«Les jeux auraient pu être joués à huis clos et je soupçonne que la décision de ne pas le faire était financière.

“Testez tous les joueurs, puis ceux qui ne sont pas positifs sont disponibles pour jouer, et ceux qui testent positif ne le sont pas.

«Il existe des solutions qui peuvent être trouvées.»

Écoutez le verdict du coronavirus de Simon Jordan sur talkSPORT ci-dessus

