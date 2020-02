Les matchs d’aujourd’hui, dimanche 16 février, en Super League argentine

La date 20 de la Super League argentine se poursuit dimanche avec trois matchs, clé du combat du championnat. Ce sera un après-midi passionnant de football, avec la participation du pointeur River et de son escorte Boca, qui tenteront de déduire des points.

Lanús vs Newell’s – 19:40

Le grenat rêve toujours de disputer le championnat: il est à six points du leader de la rivière avec douze en jeu, C’est donc compliqué mais pas impossible. Devant, Newell’s, qui présentera le retour au club de Pablo Pérez, après le conflit qu’il a eu avec Independiente. La lèpre est dans des positions sud-américaines et veut entrer dans les libérateurs. Il commence à 19h40

 Selon les informations que nous gérons, l’équipe probable de # Lanús ️ #Newells est la même que celle que nous anticipions hier sur le web, avec Rossi; Di Placido, Muñoz, Valenti, Bernabei; Esquivel, F. Pérez, Pasquini; Auzqui, Sand et Acosta.

樂 Pourriez-vous risquer Marcellin? Oui, il n’est pas jeté. https://t.co/BLscTVFaRX

– Garnet Fortress (@fortalezagrana) 15 février 2020

Formations Lanús possibles – Newell’s

Lanús: Rossi; Di Placido, Muñoz, Valenti, Bernabei; Esquivel, F. Pérez, Pasquini; Auzqui, Sand et Acosta.

Newell’s: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Cristian Lema, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández, Pablo Pérez; Sebastián Palacios, Luís Leal et Maximiliano Rodríguez.

River vs Banfield – 19:40

En même temps mais par TNT Sports, le Millionnaire de Marcelo Gallardo, le seul leader de la Super League avec 39 unités, sera local du Banfield irrégulier, dont l’entraîneur Julio Falcioni avait déjà prévenu qu’il était satisfait de l’égalité. En outre, J’ai pu faire mes débuts au club Daniel Osvaldo, l’ancien attaquant expérimenté de Boca.

IMPERDIBLE!  AUJOURD’HUI à 19h40, au 20 de la Super League, River accueille Banfield dans le Monumental avec l’intention de rester seul. Qui gagnera?

 Rivière

❤️ Banfield pic.twitter.com/SQPGURTLOC

– TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 16 février 2020

Formations possibles de River vs. Banfield

Rivière: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré et Matías Suárez.

Banfield: Iván Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Claudio Bravo; Reinaldo Lenis, Nery Layes, Jorge Rodríguez, Agustín Urzi ou Nicolás Bertolo; Jesus Dátolo; et Junior Arias.

Boca vs Central Córdoba (SdE) – 21:50

La journée de dimanche sera fermée dans les chauds Santiago del Estero Central Córdoba et Boca, à partir de 21h50, avec des réalités très différentes: celles de “Sapito” Coleoni ne sont plus tellement engagées dans la descente mais doivent encore continuer les unités de récolte, tandis que le “Xeneize” veut continuer à scruter le titre de River et déduire des points (soit trois), donc il cherchera à gagner et à son tour que le “Millo” ne réussit pas au premier tour. Il aura le retour de son gardien Andrada, au-delà de ce que Marcos Diaz se débrouille très bien.

37 ans plus tard, Boca revient à Santiago del Estero

Le Xeneize, la seule escorte à 36 points du pointeur de la rivière (39), visite de 21,50 à # CentralCórdoba à son retour dans la province du nord après près de 40 ans. Andrada reviendra à la composition de départ et Zarate ira à la banque. pic.twitter.com/vwdpAovzk0

– Jaque and Mate (@ jaqueymate2) 16 février 2020

Formations possibles de Boca – Central Córdoba

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro Ezequiel López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tévez et Franco Soldano.

Cordoue centrale de Santiago del Estero: Diego Matías Rodríguez; Ismael Quilez, Hugo Vera Oviedo, Matías Nani, Jonatan Bay; Franco Cristaldo ou Gervasio Núñez, Cristian Vega, Marcelo Meli, Lisandro Alzugaray; Dany José Cure Correa ou Gervasio Núñez et Jontahan Herrera.