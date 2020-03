Les matchs d’aujourd’hui, lundi 2 mars, en Super League argentine

Il y a un lundi avec des matchs de dps en Super League argentine et ensuite nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Conseil de fondation vs Ateliers: 19 hs

Une vraie fin pour les locaux. Pour le moment, c’est la dernière équipe qui est sauvée et il serait essentiel d’obtenir trois points dans la lutte pour les moyennes. De son côté, l’équipe de Cordovan est ravie de pouvoir entrer en Amérique du Sud et de continuer à occuper momentanément des postes qualificatifs.

Diffusez Fox Sports Premium et dirigez Mauro Vigliano.

Formations possibles:

Conseil de fondation: Ibáñez; Chimino, Marín, Benítez et Urribarri; Compagnucci, Miloc, Luna et Comas; Tarragone et Ávalos

Ateliers: Caranta; Godoy, Pérez, Medina, Tenaglia; Mauri, Cubas; Parede, Fragapane, Valoyes; Bustes

AFA # 22

Racing 1-1 Newell´s

Colon 0-4 Boca

Gymnastique 1-0 At. Tucumán

Rivière 1-1 Def. et justice

Central Cba. 1-1 Banfield

Godoy Cruz 1-3 Union

Aldosivi 1-3 San Lorenzo

Lanús 1-1 étudiants

Arsenal central 3-1

Velez 2-0 Argentins

Lundi:

Conseil d’administration-Ateliers

Ouragan vs Indépendant: 21 h 10

Partidazo pour clôturer la date à Patricios Park. Le Globe cumule neuf matchs sans victoire, vient d’être éliminé de la Coupe d’Amérique du Sud et a besoin d’une victoire qui donne de l’oxygène à l’entraîneur Damonte. Le Rouge, qui arrivait à un moment très compliqué, vient d’obtenir un classement à l’agonie au Brésil et ce match devrait servir de confirmation que les choses peuvent changer dans l’équipe de Pusineri.

Il diffuse TNT Sports et dirige Nicolás Lamolina.

Formations possibles:

Ouragan: Fernando Pellegrino; Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Lucas Merolla, César Ibáñez; Mauro Bogado, Mariano Bareiro; Santiago Hezze, Norberto Briasco, Sebastián Ramírez; Nicolas Lamb.

Indépendant: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza et Juan Sánchez Miño; Braian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco et Gaston Togni; Leandro Fernández et Silvio Romero