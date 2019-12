Les matchs de Premier League et les résultats sur talkSPORT voient une couverture pour Brighton, Tottenham, Aston Villa et West Ham

Les matchs de Premier League arrivent rapidement et rapidement cette semaine.

À peine avons-nous eu une fête festive, une autre série de rendez-vous est là – et c'est avant le spectacle du Nouvel An!

Les joueurs de Tottenham célèbrent le vainqueur de Dele Alli contre Brighton

Alors samedi où GameDay est à nouveau sur nous. En premier c'est:

Brighton vs Bournemouth à 12h30 sur talkSPORT

Faire correspondre les faits

Brighton est sans victoire dans ses quatre matches de Premier League avec Bournemouth (D1 L3), perdant ce match exact 0-5 la saison dernière.

Bournemouth est invaincu lors de ses cinq derniers matchs à l'extérieur contre Brighton toutes compétitions confondues (W2 D3), depuis une défaite 2-3 en janvier 2008 en Ligue 1.

Après avoir remporté leur dernier match de championnat de 2016 et 2017, Bournemouth a perdu sa dernière Premier League de 2018, 1-4 à Manchester United.

Brighton a perdu neuf matchs à domicile en Premier League en 2019, plus que toute autre équipe de la compétition.

Bournemouth a remporté son dernier match à l'extérieur en Premier League, 1-0 contre Chelsea. Ils ont remporté leurs derniers matchs consécutifs en championnat en octobre 2018. Les Cherries sont également invaincus lors de leurs trois derniers matchs à l'extérieur en Premier League contre leurs coéquipiers de la côte sud, marquant 11 buts dans cette manche (W2 D1).

Brighton n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches de Premier League (D2 L5), battant Arsenal 2-1 en décembre. Les Seagulls sont sans victoire à leurs quatre derniers matchs (D2 L2), perdant une avance dans trois de ces matchs.

Bournemouth n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches de Premier League (D1 L6). En effet, les Cherries ont remporté moins de points au cours des huit derniers matches de Premier League que n'importe quelle autre équipe (4).

Callum Wilson, de Bournemouth, a marqué lors de ses trois matches de championnat au stade Amex (1 en championnat, 2 en Premier League), fournissant également deux passes décisives lors de la victoire 5-0 des Cherries sur le terrain la saison dernière.

Cinq des neuf derniers buts de Brighton en Premier League ont été marqués par des défenseurs (Adam Webster x2, Lewis Dunk x2 et Shane Duffy). Ces cinq grèves sont également toutes issues de coups de pied arrêtés.

Dan Gosling, de Bournemouth, a marqué deux buts en six matches de Premier League cette saison, autant qu'il a marqué en 25 matchs lors de la compétition la saison dernière.

Jamie O'Hara dit qu'Aston Villa pourrait avoir de gros problèmes après avoir perdu John McGinn

Watford vs Aston Villa à 15h sur talkSPORT

N'ayant remporté aucun de ses quatre premiers matches de Premier League avec Aston Villa et n'ayant pas réussi à marquer à chaque fois (D1 L3), Watford a remporté les deux matches contre eux la dernière fois qu'ils se sont rencontrés en 2015-16, tous deux par un score de 3-2.

Aston Villa n'a remporté qu'un de ses neuf matches de championnat à l'extérieur contre Watford (D3 L5), s'imposant 1-0 en Premier League en août 1999.

Watford n'a pas remporté son dernier match de championnat au cours d'une année civile depuis 2014 (4-2 à Cardiff).

Aston Villa n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matchs de championnat au cours d'une année civile (D4 L2), battant Middlesbrough 1-0 au Championnat en 2017.

La victoire de Watford contre Man United lors de son dernier match de championnat à domicile a mis fin à une série de 12 sans victoire à Vicarage Road (D5 L7). C'était également la première fois cette saison que les Hornets prenaient les devants lors d'un match à domicile en Premier League.

Le skipper des Hornets Deeney célèbre après avoir marqué le deuxième but sur Vicarage Road

Aston Villa n'a remporté qu'un de ses 27 derniers matchs à l'extérieur en Premier League (D4 L22), s'imposant 5-1 à Norwich en octobre. Les Villans ont remporté moins de points sur la route que toute autre équipe de Premier League cette saison (4).

Watford a remporté quatre points lors de ses deux derniers matches de Premier League, autant qu'il en avait sur les 21 précédents disponibles en compétition (W1 D1 L5).

Watford a concédé plus de buts sur penalty que toute autre équipe de Premier League cette saison (5). Pendant ce temps, Aston Villa est l'un des quatre clubs à ne pas encore marquer sur place cette saison.

Depuis ses débuts pour le club en janvier 2018, Gerard Deulofeu a marqué plus de buts en Premier League que tout autre joueur de Watford (14).

Jack Grealish a à la fois marqué plus de buts (5) et fourni plus de passes décisives (5) en Premier League que tout autre joueur d'Aston Villa cette saison. Il est le premier joueur à marquer à la fois 5+ et aider 5+ buts dans une saison de Premier League pour les Villans depuis Gabriel Agbonlahor en 2011/12.

Norwich vs Tottenham à 17h30 sur talkSPORT

Norwich n'a remporté qu'un de ses huit matchs à domicile en Premier League contre Tottenham (D2 L5), s'imposant 1-0 en février 2014.

Tottenham a gagné 3-0 lors des deux rencontres de championnat avec Norwich lors de la campagne 2015-16 – ils en ont remporté trois d'affilée contre les Canaries en avril 1995.

Tottenham a perdu son dernier match de championnat en 2018, s'inclinant 1-3 contre les Wolves nouvellement promus. Ils n’ont pas perdu leur dernier match de championnat au cours des années consécutives depuis 2003.

Norwich n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matches de Premier League (D3 L10) et n'a remporté aucune victoire sur six (D2 L4). Cependant, au début de la journée en bas du tableau de la Premier League, les Canaries sont invaincus en six matchs (W5 D1), dans une course qui remonte à avril 2005.

Après une série de 12 matchs à l'extérieur de Premier League sans victoire, Tottenham a remporté deux de ses trois derniers matchs sur la route (L1). Les Lilywhites n'ont pas été blanchis lors de 16 matchs à l'extérieur de la Premier League, leur plus longue séquence sans un dans l'élite depuis une série de 20 entre avril 1976 et avril 1977.

Norwich n'a remporté aucune victoire lors de ses six derniers matchs à domicile en Premier League (D1 L5) et n'a pas été blanchi lors de ses 13 derniers matchs à Carrow Road en compétition. En effet, les Canaries ont concédé au moins deux fois lors de leurs huit derniers matchs à domicile en Premier League, la deuxième plus longue séquence de ce type dans l'histoire de la compétition (Wolves, 11 avril 2012).

Harry Kane de Tottenham a marqué quatre buts lors de ses deux matches de Premier League contre Norwich. En effet, dans toutes les compétitions depuis le début de 2014/15, Kane a marqué 17 buts en 15 matchs contre les équipes pour lesquelles il avait précédemment joué (13 en 12 contre Leicester, 4 en 2 contre Norwich, 0 en 1 contre Millwall).

Dele Alli de Tottenham a été impliqué dans plus de buts dans toutes les compétitions du club sous José Mourinho que tout autre joueur (8 – 5 buts, 3 passes décisives).

L'attaquant de Tottenham, Harry Kane, a marqué 135 buts en 199 matches de Premier League. Les seuls joueurs à en avoir plus lors de leurs 200 premiers matches de la compétition sont Alan Shearer (145) et Sergio Agüero (138).

Après avoir remporté 17 de ses 18 premiers matchs (L1), le patron de Tottenham, Mourinho, a perdu chacun de ses trois derniers matchs à l'extérieur en Premier League contre des équipes promues, tous avec Manchester United lors de la campagne 2017-18.

Gary O'Neil dit que West Ham doit renvoyer Manuel Pellegrini

West Ham vs Leicester à 17h30 sur talkSPORT 2

L'autre match de la soirée, qui est en direct sur le réseau talkSPORT, voit West Ham en difficulté affronter Leicester de haut vol, qui a été ramené sur Terre par Liverpool le lendemain de Noël.

Brendan Rodgers est aimé des fans, mais on ne peut pas en dire autant de Manuel Pellegrini à West Ham.

On pense que le manager a deux matchs pour sauver son travail, à commencer par la visite de Leicester. Chris Wilder et Eddie Howe ont été mentionnés comme remplaçants.

