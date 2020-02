Les matchs de Super League entre Huddersfield et Leeds et Wakefield et les Catalans Dragons sont reportés

Les clubs de Super League ont annoncé que deux matches avaient été reportés aujourd’hui en raison de conditions météorologiques extrêmes

Les matchs entre Huddersfield et Leeds et Wakefield et les Dragons catalans ont été annulés alors que Storm Ciara battait la Grande-Bretagne.

Deux matchs annulés en Super League de Betfred

Il a également vu le match de Premier League entre Manchester City et West Ham reporté, City annonçant qu’il le faisait en raison de «conditions météorologiques extrêmes et en augmentation».

Le Royaume-Uni est actuellement battu par la tempête Ciara avec des vents de 90 miles par heure prévus, suscitant des craintes de tornade.

Ce pourrait être la plus grosse tempête à frapper la Grande-Bretagne en sept ans, avec le Met Office émettant des alertes Amber dans certaines zones où il pourrait y avoir un danger pour la vie.

Près de 200 vols ont été annulés à destination et en provenance d’Europe à cause des fortes pluies et du vent extrême.

Certaines compagnies ferroviaires ont même exhorté les passagers à ne pas voyager en raison des conditions extérieures.

