Les mauvais chiffres du Real Madrid en Ligue des champions jouant au Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabéu n’est plus un domaine aussi difficile pour les visiteurs, du moins selon les derniers résultats. Au cours des trois dernières saisons, le Real Madrid a été contraint de jouer devant son public en Ligue des champions et n’a pu remporter que trois des neuf dernières rencontres européennes à domicile.

Ces trois matches correspondent tous à la phase de groupes. Lors de la saison 2018/2019, la Roma et la Viktoria Plzen sont tombées au Bernabéu, mais l’édition a dû attendre de voir une nouvelle victoire de la box merengue dans son stade. Il est arrivé avant Galatasaray le 11 novembre 2019.

Le solde des six autres matches est de trois défaites et de trois nuls. La statistique date des quarts de finale de la Ligue des champions 2017/2018, dans laquelle le Real Madrid a perdu 1-3 contre la Juventus, mais a réussi le tour grâce au résultat global. En demi-finale, il a battu le Bayern, mais a fait match nul 2-2 dans son stade. Bien que ces résultats aient été compensés lors de l’édition de cette saison, il n’en a pas été ainsi plus tard.

La saison 2018/2019, le Real Madrid a clôturé la phase de groupes avec une perte brutale de 0-3 contre le CSKA Moscou, et a été éliminé par l’Ajax dans les huitièmes après être tombé dans son stade 1-4. Au cours de la campagne actuelle, le Bernabéu n’a pas vu son équipe vaincue, mais il l’a également vu faire match nul 2-2 contre Bruges et le PSG.

Le test pour briser la séquence sera de retour mercredi contre Manchester City. Ces équipes n’ont vu que des visages deux fois, et dans la statistique particulière, l’équipe blanche gagne. En phase de groupes de la Ligue des champions 2012/2013, le Real Madrid a battu les Anglais 3-2 après être passé deux fois sous le tableau de bord. Et en 2015/2016, le Real Madrid a gagné 1-0 en demi-finale au total pour terminer l’édition de cette année.