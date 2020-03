Les mauvais résultats de Barcelone jouant en tant que visiteur en Liga

L’équipe du Barça est en deuxième position en raison de sa performance à l’extérieur, où elle ajoute 5 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Au total, 18 points sur 55, il contraste avec les 12 victoires et 1 égalisé en tant que local.

Le FC Barcelone a perdu (2-0) pour la cinquième fois en Liga cette saison en jouant à l’extérieur contre le Real Madrid. De cette façon, il égala le nombre de victoires et garda celui de 3 nuls. Le solde de 18 des 39 points possibles est celui qui le conduit à ne pas être en mesure de diriger une ligue où aucun des plus grands n’obtient une régularité soutenue. Ses résultats loin du Camp Nou ont été les suivants:

1. Athletic Club 1-0 FC Barcelona (jour 1, 16 août 2019)

2. Osasuna 2-2 FC Barcelona (jour 3, 31 août 2019)

3. Grenade 2-0 FC Barcelone (jour 5, 21 septembre 2019)

4. Getafe 0-2 FC Barcelone (jour 7, 28 septembre 2019)

5. Eibar 0-3 FC Barcelona (jour 9, 19 octobre 2019)

6. Lift 3-1 FC Barcelona (jour 12, 2 novembre 2019)

7. Leganés 1-2 FC Barcelona (jour 14, 23 novembre 2019)

8. Atlético de Madrid 0-1 FC Barcelone (jour 15, 1er décembre 2019)

9. Real Sociedad 2-2 FC Barcelona (jour 17, 14 décembre 2019)

10. RCD Espanyol 2-2 FC Barcelone (jour 19, 4 janvier 2020)

11. Valencia 2-0 FC Barcelona (jour 21, 25 janvier 2020)

12. Real Betis 2-3 FC Barcelona (jour 23, 9 février 2020)

13. Real Madrid 2-0 FC Barcelona (jour 26, 1er mars 2020)

Comme vous pouvez le constater, à aucun moment de l’année, les deux victoires consécutives à l’extérieur n’ont été vaincues, ni avec Ernesto Valverde, ni avec Quique Setién. Le bilan n’est pas favorable non plus, avec 19 buts reçus et 18 marqués. Enfin, il souligne que Sur les 1 170 minutes de jeu, 241 étaient en tête du tableau de bord (20’6%), 592 avec les tables (50’6%) et 337 derrière (28’8%).

Si vous souhaitez aspirer à augmenter le titre de champion, qui a un point avec les meringues en tant que leaders, vous devez vous améliorer au cours des 6 dernières visites qui restent, telles que Majorque, Séville, Celta de Vigo, Villarreal, Real Valladolid et Deportivo Alavés, en terminant sa participation à Mendizorroza le 24 mai dernier contre une équipe qui peut être sur le terrain pour le salut.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!