Les maux nécessaires du plan d’urgence de la MLB pour une saison annulée

Deux semaines avant le jour d’ouverture, la Major League Baseball a connu une interruption indéfinie alors que la société américaine se fermait lentement en réponse à la pandémie de COVID-19. À l’époque, le monde du baseball a réagi avec un sentiment collectif d’optimisme résolu – peut-être que la saison serait retardée ou légèrement tronquée, mais le spectacle continuerait et assez rapidement. Au soir de ce qui devait être le premier jour de la saison MLB, la ligue et le syndicat ont finalisé un accord sur les conséquences financières d’un changement d’horaire. Alors que tout le monde aimerait se remettre au travail le plus tôt possible, cet accord reconnaît qu’un résultat aussi rose n’est probablement pas dans les cartes. Plus que cela, il prévoit des dispositions pour l’annulation de la saison.

L’accord de jeudi, qui a été signalé pour la première fois par Jeff Passan d’ESPN, comprend une avance de salaire de 170 millions de dollars pour avril et mai, que les joueurs pourront conserver si la saison est annulée. Selon Ken Rosenthal de l’Athletic, les joueurs accumuleront une année complète de temps de service s’ils sont sur la liste ou blessés pour toute la durée d’une saison raccourcie. S’il n’y a pas de saison, les joueurs gagneront autant de temps de service pour 2020 qu’ils ne l’ont compilé en 2019. Après que les Dodgers aient absolument volé les Red Sox pour Mookie Betts, ils pourraient perdre le MVP AL 2018 en agence libre sans qu’il ait jamais joué un jeu significatif en bleu Dodger. En ces temps sombres, il vaut la peine de prendre un moment pour rire de cette tournure du destin gogolien.

La ligue a maintenant le droit de raccourcir le projet de 2020 à cinq tours et le projet de 2021 à 20 tours, en baisse des 40 habituels, et peut repousser les périodes internationales de signature amateur au cours des deux prochaines années à partir de la date de début habituelle de juillet jusqu’à la janvier suivant.

Dans le cas où la saison est annulée – une possibilité qui devient de plus en plus difficile à ignorer chaque jour qui passe – les propriétaires éviteront leur pire scénario: une saison sans revenus entrants mais avec plus de 4 milliards de dollars en obligations de paie. Le MLBPA a renoncé à son droit de poursuivre pour perte de salaire si la saison entière est annulée.

Il est bon de voir que la ligue et le syndicat se sont réunis pour affronter de front la possibilité qu’il n’y aura pas de baseball en 2020. Un accord comme celui-ci était nécessaire, comme en témoigne le fait qu’il s’est réuni si rapidement lorsque les tensions du travail étaient à leur plus haut niveau dans le sport depuis près de 20 ans. Il s’agit de l’accord le plus important que la ligue et le syndicat aient conclu depuis la signature de la dernière ABC en décembre 2016. À bien des égards, cet accord rappelle l’ABC 2016.

C’est – ou était censé être – ma cinquième saison couvrant le baseball à The Ringer, au cours de laquelle j’ai publié des milliers d’opinions sur le baseball. Juste en raison du volume, je me suis beaucoup trompé. Cela se produit dans ce travail, et tout ce que vous pouvez faire est d’apprendre ce que vous pouvez et d’essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais au cours des cinq dernières années, ce qui m’a le plus gêné, c’est mon analyse immédiate de l’ABC 2016. À l’époque, je pensais que c’était une affaire solide pour le MLBPA. Le seuil de la taxe de luxe a augmenté, le système des offres éligibles s’est un peu assoupli et j’ai pensé qu’il ouvrait la voie à une nouvelle ère de dépenses élevées des équipes rivales.

Je m’attendais à ce que les propriétaires opèrent de bonne foi; presque immédiatement, ils ont commencé à faire autre chose. Et même si j’ai remarqué que des joueurs vétérans avaient à nouveau vendu des ligueurs mineurs et des amateurs en amont, je n’ai pas immédiatement reconnu à quel point le MLBPA avait été myope et cruellement fratricide. Plus l’ABC de 2016 est restée en vigueur, plus les personnes et les organisations puissantes ont trouvé de moyens de transférer les bénéfices en amont et de vider les risques en aval.

Donc, alors que l’avance du MLBPA semble bonne à première vue, elle est divisée en fonction de la façon dont les joueurs sont établis en tant que grands ligueurs. Et tandis que des joueurs comme Betts et J.T. Realmuto atteindra l’agence libre à temps, peu importe quoi, vous devez être complètement idiot pour penser que les équipes vont simplement reprendre là où elles se sont arrêtées et recommencer à lancer environ 200 millions de dollars de contrats. Des équipes extrêmement rentables pleurent à maintes reprises depuis des décennies. Maintenant que les rangs de propriété de MLB ont été infiltrés et informés par des types de capital-investissement à courte vue, et maintenant qu’il y aura de réelles pertes d’exploitation, les agents libres en dessous du niveau le plus élevé pourraient une fois de plus être laissés de côté, comme ils l’ont été lors des dernières saisons.

De plus, la concession de durée de service – la plus grande victoire du MLBPA ici – est un coup de pied total dans les noix pour les joueurs qui n’ont pas accumulé une saison complète en 2019 mais qui étaient prévus en 2020: Bo Bichette, Yordan Álvarez, Vladimir Guerrero Jr. , et d’autres. Cela va doubler pour les joueurs sans contrat garanti qui devaient faire leurs débuts cette année: Nick Madrigal, Casey Mize, Alec Bohm, etc. C’était peut-être le seul moyen de conclure un accord, mais si la saison est perdue, le système en place favoriserait massivement les joueurs plus âgés (et les mieux payés) par rapport aux recrues qui viennent de s’établir.

Et conformément à la conduite du MLBPA au cours des dernières négociations de l’ABC, les joueurs des ligues mineures et amateurs ont été suspendus. (La MLB n’a pas besoin de détenir un projet tronqué, mais il n’y a aucune incitation financière pour eux à ne pas le faire à ce stade.) L’année dernière, les emplacements de bonus pour les choix de repêchage du sixième tour ont atteint 300000 $, tandis que les joueurs ont repêché au 11e ronde ou plus tard pourrait faire 125 000 $ sans dépasser la fente. Selon Jon Heyman, toute personne non sélectionnée dans un repêchage de cinq tours verrait son bonus de signature – le seul argent sur le salaire minimum qu’un joueur peut supporter avant d’atteindre les majors – plafonné à 20 000 $. Et dans les heures qui ont précédé la finalisation de l’accord, Kiley McDaniel d’ESPN a indiqué que tout projet de bonus qui pourrait être payé pourrait être fortement différé sur trois ans.

Avec si peu d’incitation financière à devenir pro, nous pourrions voir une cascade de perspectives universitaires talentueuses revenir sur le campus, et un pourcentage sans précédent de seniors de haut niveau pourrait jouer au ballon universitaire. Cela pourrait submerger les programmes collégiaux qui ont déjà du mal à comprendre comment accommoder les personnes âgées qui ont obtenu une année d’admissibilité supplémentaire lorsque la saison 2020 a été écourtée.

Raccourcir les deux prochaines versions réduirait le bassin de joueurs de ligue mineure disponibles, ce qui signifierait le glas de dizaines de franchises de ligue mineure qui renonceraient également aux revenus de la porte tout en ne bénéficiant pas des milliards de dollars de MLB en réserves de liquidités et en crédit disponible. La MLB a récemment mené une croisade pour éliminer des dizaines d’équipes de ligues mineures – la seule source abordable de baseball en direct pour des millions de fans américains. Quelle excuse commode ce serait de tirer enfin la prise.

Mec, je devrais quitter le baseball. Je n’avais pas d’argent.

Mes parents devaient parfois décider entre m’emmener pratiquer et économiser de l’essence pour aller travailler.

Tous ces sacrifices que ces enfants / parents ont faits pour ces gaspillages à cause de la prise de décision du milliardaire

Je suis livide. https://t.co/S9hJo3h5Ps

– Micah Johnson (@ Micah_Johnson3) 27 mars 2020

Pour des dizaines de milliers de joueurs de ballon en herbe, le prix de la poursuite d’un rêve de ligue majeure est maintenant clairement des années de quasi-pauvreté. Des milliers d’emplois dans les opérations de jeu et même le scoutisme partiront probablement en fumée également. Mais au moins quelques joueurs plus âgés auront désormais le droit de tester, sans délai, ce qui devrait être les eaux libres les plus stériles et les plus inhospitalières depuis l’affaire Messersmith. Profitez de la signature d’un contrat de démonstration d’un an le jour de la Saint-Valentin.

Trop souvent dans notre société, nous considérons le compromis comme honorable, même lorsque ce compromis est fait avec des gens déshonorants qui se sont mis à exploiter cette impulsion pour l’unité. Il fallait conclure un accord, mais il serait faux de louer le compromis pour lui-même – la valeur de tout accord entre le travail et le capital réside dans les effets qu’il a sur les exploités. Conformément aux tendances établies, le MLBPA a vendu sa prochaine génération de membres pour des concessions qui pourraient bien paraître sur le papier mais qui ne valent rien si la propriété, une fois de plus, arrache le tapis sous les joueurs. En échange, les personnes les plus pauvres qui travaillent au baseball verront la botte pressée un peu plus fermement sur leur gorge.

Il s’agit d’un échec déchirant de la solidarité des travailleurs de la part du MLBPA, à qui nous devrions en attendre davantage. Et c’est la même chose pour le cours des propriétaires et de la ligue, de qui nous devrions savoir mieux que d’attendre quoi que ce soit d’honorable ou de charitable.