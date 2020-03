Bryan Curtis et David Shoemaker discutent de la couverture du coronavirus de la quarantaine (02:00), de la blague surmenée de Twitter de la semaine (18:15), de la décision de la NFL de faire avancer l’agence libre (21:15), de ce que les écrivains sportifs et la télévision sportive les gens se débrouillent quand il n’y a pas de jeux (31:15), et certains des médias mettent en lumière la couverture de la pandémie (36:00).

