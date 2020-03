Les meilleures chaussures de la semaine dernière en NBA

Le jeu de chaussures est fou en ce moment. On dirait qu’il y a tellement de bonnes chaussures à regarder, mais cela coûte aussi cher au basket-ball.

Les baskets et le basket-ball ont été en grande partie synonymes de la plupart de nos vies, mais il semble que cela change avec chaque baisse de Yeezy et de Jordan rétro qui apparaît dans le calendrier chaque week-end. Ces chaussures ne sont plus faites pour le cerceau – elles sont juste faites pour être belles. Et les gens sont moins intéressés à les voir sur le terrain.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de bonnes chaussures de basket. Il vous suffit de les rechercher maintenant – ils volent sous le radar.

Heureusement pour vous, nous allons faire la recherche pour vous. Au lieu que vous ayez à parcourir Internet pour trouver les dernières et meilleures chaussures de basket qui ont frappé le terrain cette semaine, nous les avons classées pour vous ici.

Merci plus tard. Voici votre chaleur de la semaine.

1, Reebok Answer V x BBC Ice Cream

Sur Montrezl Harrell

© Jayne Kamin-Oncea-USA AUJOURD’HUI Sports

2. Kobe 1 Protro “Final Seconds”

Sur Mario Hezoñja

© Kim Klement-USA TODAY Sports

3. Nike Zoom Freak 1 “Employé du mois” Alternate

Sur Giannis Antetokounmpo

© USA TODAY Sports

4. Reebok Shaq Attaq

Sur Montrezl Harrell

© Jayne Kamin-Oncea-USA AUJOURD’HUI Sports

5. Kyrie 6 Trophées

Sur Ja Morant

© Photo: Brad Penner-USA TODAY Sports

6. Nike LeBron 17

Sur LeBron James

© Photo: Derick E. Hingle-USA AUJOURD’HUI Sports

7. Adidas Pro Model 2G Shell toe

Sur Zach LaVine

© Photo: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

8. Curry 7 “Sour Patch”

Sur Steph Curry

© Photo: Ezra Shaw-.

9. Kyrie 6 préchauffage “NYC”

Sur Caris LeVert

© Brad Penner-USA TODAY Sports

10. Li-Ning Speed ​​VI

Sur CJ McCollum

© Photo: Kim Klement-USA TODAY Sports

